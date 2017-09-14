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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1050910510105111051210513 ... 10515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:37

  tumos написав:"Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?

Тоді ще й капіталізм рухне, та США наша? Ось поперло так поперло.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:38

  tester7336 написав:я вам ще раз кажу - якщо ви стверджуєте що мого нічого немає то тоді і захищати немає чого.

Ще нюанс.
У можливостях.
От у цих хлопців можливості скористатися своїм правом є, а у пересічного?)))

https://poltava.to/news/42029/
Це як сіли їсти перед загальним казаном, тільки ложки не всім дали.
Одні їдять, а інші дивляться..
Хоча право їсти мають))

А ложка -- це хоча б отой нормальний фондовий ринок.
Щоб пересічний міг зачерпнути з котла.
І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців.
Ніхто за них її не виконає...
Ложки не роздасть))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:40

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Тю, та я знайду чим їх нагодувать, якщо ще сир буде
Тебя где так контузило?((

На «лівому березі Херсона» :lol:
ИА, навчання на форумі вам все одно не замінить повноцінної освіти. Сходили б ви все ж в школу, вечірню можна , після роботи.
Оце вихоплювання знань на форумі - це як вчити німецьку в компанії Brazzers: можете щось не так зрозуміти, чи не те попросити і зайдуть вам кудись неочікувано. Без лубрикантів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:40

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Курськ кому віддадуть, чорнодупим?

не понял вопроса: а Запорожье сейчас под кем? 🤔

Мені з Лексєїчем не потрібен трьохсторонній договір.
Чи ти переплутав букави, замість Курськ потрібно читать Рурськ?
Тоді ти в долі.

Украина вошла в Рурскую область? 🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:42

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:в багатого один годинник 30К баксів.
в бідного в селі хата 5К баксів.
а він шкарпетки рахує. моцьний економіст.
1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів
Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?


а вони голі босі тільки з годинниками ходють? про їх маєтки та квартирки ти вже забув?
це вже просто зашквар :lol:

ЗІ
а звідки дані про 5 млн хат і їх середню ціну? єралашик?
Ти вже якось визначся
То тобі метри не підходять
То шкарпетки
То годинники
Так для довідки
1 Скільки в Україні багатих?
Я кажу що
тих в кого більше 100 000 доларів(це все заводи/шкарпетки/автомобілі) - 2 млн
А квартир/будинків - 10-11 млн
Легкових авто - 7 млн

Я можу знайти статистику по шкарпеткам , при чому переконаний що 1 багатий носить менше шкарпеток чим 20-40 бідних.

ПС
я інженер-будівельник , який знає вартість будівництва м2, знає статистику по кількості збудованого і навіть плюс/мінус по тому в якому році скільки вводилось в експлуатацію

А от ти не хочеш розумних слухати і на підставі почутого спробувати розумнішим стати.
Тому й приречений до старості з голою дупою бігати причитаючи що тебе обділили.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 жов, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:44

  Hotab написав:вчити німецьку в компанії Brazzers

Ця компанія мабуть вже хайтером зайнята, бо він шось за Ruhrськ написав.
Лєксєїч хай на москальських тваринах тренується, вони вже близько.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:45

  tumos написав:
  detroytred написав:А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні.
Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.

Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?

Що означає еслі????))))

Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти?
А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:47

  detroytred написав:
Є факт: вся історія розвитку людства показує, що віддавати (владу, власність, зароблене) іншим приходиться все більше і більше.
Вам лише треба самому знайти для себе відповідь - чому.

а ось і хвакти підвезли
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:48

  _hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔

О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати.
А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:50

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:ті у кого немає метрів - що вони захищають?
чужие сантиметры :oops:

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Hotab
 
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