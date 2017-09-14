tester7336 написав:я вам ще раз кажу - якщо ви стверджуєте що мого нічого немає то тоді і захищати немає чого.
Ще нюанс. У можливостях. От у цих хлопців можливості скористатися своїм правом є, а у пересічного?)))
https://poltava.to/news/42029/ Це як сіли їсти перед загальним казаном, тільки ложки не всім дали. Одні їдять, а інші дивляться.. Хоча право їсти мають))
А ложка -- це хоча б отой нормальний фондовий ринок. Щоб пересічний міг зачерпнути з котла. І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців. Ніхто за них її не виконає... Ложки не роздасть))
Water написав:Тю, та я знайду чим їх нагодувать, якщо ще сир буде
Тебя где так контузило?((
На «лівому березі Херсона» ИА, навчання на форумі вам все одно не замінить повноцінної освіти. Сходили б ви все ж в школу, вечірню можна , після роботи. Оце вихоплювання знань на форумі - це як вчити німецьку в компанії Brazzers: можете щось не так зрозуміти, чи не те попросити і зайдуть вам кудись неочікувано. Без лубрикантів.
tester7336 написав:в багатого один годинник 30К баксів. в бідного в селі хата 5К баксів. а він шкарпетки рахує. моцьний економіст.
1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?
а вони голі босі тільки з годинниками ходють? про їх маєтки та квартирки ти вже забув? це вже просто зашквар
ЗІ а звідки дані про 5 млн хат і їх середню ціну? єралашик?
Ти вже якось визначся То тобі метри не підходять То шкарпетки То годинники Так для довідки 1 Скільки в Україні багатих? Я кажу що тих в кого більше 100 000 доларів(це все заводи/шкарпетки/автомобілі) - 2 млн А квартир/будинків - 10-11 млн Легкових авто - 7 млн
Я можу знайти статистику по шкарпеткам , при чому переконаний що 1 багатий носить менше шкарпеток чим 20-40 бідних.
ПС я інженер-будівельник , який знає вартість будівництва м2, знає статистику по кількості збудованого і навіть плюс/мінус по тому в якому році скільки вводилось в експлуатацію
А от ти не хочеш розумних слухати і на підставі почутого спробувати розумнішим стати. Тому й приречений до старості з голою дупою бігати причитаючи що тебе обділили.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 жов, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні. Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.
Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?
Що означає еслі????))))
Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти? А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))
detroytred написав: Є факт: вся історія розвитку людства показує, що віддавати (владу, власність, зароблене) іншим приходиться все більше і більше. Вам лише треба самому знайти для себе відповідь - чому.
_hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔
О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати. А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.