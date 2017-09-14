_hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔
О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати. А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.
Ты начальное сообщение перечитай, чтоли - ее _отдадут_
detroytred написав:І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців.
Ну-ну.... А може спочатку має сформуватись розуміння того , що для того щоб ложкою черпати - треба спочатку зварити? Фондовий ринок - це точно не для бідних.... Навіть на Заході прямо на фондовому ринку приймає участь дай Бог щоб 1-5% населення, через брокерів і так далі - може 30%... А інші 65% до фондового ринку навіть там ще не доросли.
Причина відсутності фондового ринку у нас-це відсутність потреби в цих інструментах.
Так, завтра , коли в населення( хоча б в 30% ) зявляться ВІЛЬНІ кошти які воно захоче інвестувати - тоді зявиться потреба у фондовому ринку...
detroytred написав:Що означає еслі????)))) Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти? А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))
Обосновано предполагаю, что с работой Варга вы не знакомы равно как и с его системой доводов. Конечно любопытно было бы послушать дискуссию между вами и академиком, но увы его уже нет с нами. В прочем, справедливости ради надо сказать, что я в свою очередь не вникал в теорию кейнсианства.
_hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔
О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати. А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.
Ты начальное сообщение перечитай, чтоли - ее _отдадут_
budivelnik написав: Тому навчись розуміти суть Суть наступна Бідні думають що якщо розкуркулити багатих - то бідні стануть багатими...
Суть очевидна -- що апелюють вам не шарікови, які дійсно отак думають. Тому недоречно це сюди вставляти.
Вам пояснюють інше. Що у бохатих)) нема іншої альтернативи, як ділитися з іншими, якщо вони бажають подальшого розвитку ринку, суспільства. Навіть більше! Рівень розвитку дойшов вже до того, що ділитися потрібно вже просто працюючим. І чим далі (буде йти розвиток), тим більше.
Можна не ділитися? Не збільшувати величину, яку треба буде віддавати? Канєшна!!! Запросто. От тільки розвиток ринку, суспільства на цьому і зупиниться.
Тому самі можновладці, бохаті, працюючі вимушені добровільно йти на це.
В Біблії пише, що в кого є, тому добавиться, а в кого нема, в того відбереться останнє
budivelnik написав:1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?
а вони голі босі тільки з годинниками ходють? про їх маєтки та квартирки ти вже забув? це вже просто зашквар
ЗІ а звідки дані про 5 млн хат і їх середню ціну? єралашик?
Ти вже якось визначся То тобі метри не підходять То шкарпетки То годинники Так для довідки 1 Скільки в Україні багатих? Я кажу що тих в кого більше 100 000 доларів(це все заводи/шкарпетки/автомобілі) - 2 млн А квартир/будинків - 10-11 млн Легкових авто - 7 млн
Я можу знайти статистику по шкарпеткам , при чому переконаний що 1 багатий носить менше шкарпеток чим 20-40 бідних.
ПС я інженер-будівельник , який знає вартість будівництва м2, знає статистику по кількості збудованого і навіть плюс/мінус по тому в якому році скільки вводилось в експлуатацію
А от ти не хочеш розумних слухати і на підставі почутого спробувати розумнішим стати. Тому й приречений до старості з голою дупою бігати причитаючи що тебе обділили.
ну тобто твої одні вигадки нічим не підтверджені. ну єралаш і далі. про шкарпетки і метри.
ЗІ а чому не відповів про Норвегію та Емірати? чи там не таке право на надра і вони не мільйони років лежали в землі?
detroytred написав:І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців.
Ну-ну.... А може спочатку має сформуватись розуміння того , що для того щоб ложкою черпати - треба спочатку зварити? Фондовий ринок - це точно не для бідних.... Навіть на Заході прямо на фондовому ринку приймає участь дай Бог щоб 1-5% населення, через брокерів і так далі - може 30%... А інші 65% до фондового ринку навіть там ще не доросли.
Причина відсутності фондового ринку у нас-це відсутність потреби в цих інструментах.
Так, завтра , коли в населення( хоча б в 30% ) зявляться ВІЛЬНІ кошти які воно захоче інвестувати - тоді зявиться потреба у фондовому ринку...
))) Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають? У фонду...
Це для гри на фондовому ринку треба мати знання тощо...
Навіть отаке: *Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.* https://www.unian.ua/economics/stockmar ... v-zmi.html