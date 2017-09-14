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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105101051110512105131051410515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:51

  Water написав:
  _hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔

О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати.
А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.

Ты начальное сообщение перечитай, чтоли - ее _отдадут_
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:52

  detroytred написав:І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців.
Ну-ну....
А може спочатку має сформуватись розуміння того , що для того щоб ложкою черпати - треба спочатку зварити?
Фондовий ринок - це точно не для бідних....
Навіть на Заході прямо на фондовому ринку приймає участь дай Бог щоб 1-5% населення, через брокерів і так далі - може 30%...
А інші 65% до фондового ринку навіть там ще не доросли.

Причина відсутності фондового ринку у нас-це відсутність потреби в цих інструментах.

Так, завтра , коли в населення( хоча б в 30% ) зявляться ВІЛЬНІ кошти які воно захоче інвестувати - тоді зявиться потреба у фондовому ринку...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:55

  detroytred написав:Що означає еслі????))))
Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти?
А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))


Обосновано предполагаю, что с работой Варга вы не знакомы равно как и с его системой доводов. Конечно любопытно было бы послушать дискуссию между вами и академиком, но увы его уже нет с нами.
В прочем, справедливости ради надо сказать, что я в свою очередь не вникал в теорию кейнсианства.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:55

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Украина вошла в Рурскую область? 🤔

О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати.
А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.

Ты начальное сообщение перечитай, чтоли - ее _отдадут_

Так я й перечитав:
  _hunter написав:Юг точно поменяют на Rурск.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:57

  tumos написав:Конечно любопытно было бы послушать дискуссию между вами и академиком, но увы его уже нет с нами.

Тю, хай на форумі зареєструється.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Тому навчись розуміти суть
Суть наступна
Бідні думають що якщо розкуркулити багатих - то бідні стануть багатими...

Суть очевидна -- що апелюють вам не шарікови, які дійсно отак думають.
Тому недоречно це сюди вставляти.

Вам пояснюють інше.
Що у бохатих)) нема іншої альтернативи, як ділитися з іншими, якщо вони бажають подальшого розвитку ринку, суспільства.
Навіть більше!
Рівень розвитку дойшов вже до того, що ділитися потрібно вже просто працюючим.
І чим далі (буде йти розвиток), тим більше.

Можна не ділитися? Не збільшувати величину, яку треба буде віддавати?
Канєшна!!! Запросто.
От тільки розвиток ринку, суспільства на цьому і зупиниться.

Тому самі можновладці, бохаті, працюючі вимушені добровільно йти на це.

В Біблії пише, що в кого є, тому добавиться, а в кого нема, в того відбереться останнє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:57

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:1 В селах приблизно 5 млн хат з середньою вартістю в 10000 доларів =50 млрд доларів
Ти точно переконаний що в Україні є 50 млрд/30 000 = 1 700 000 годинників ?


а вони голі босі тільки з годинниками ходють? про їх маєтки та квартирки ти вже забув?
це вже просто зашквар :lol:

ЗІ
а звідки дані про 5 млн хат і їх середню ціну? єралашик?
Ти вже якось визначся
То тобі метри не підходять
То шкарпетки
То годинники
Так для довідки
1 Скільки в Україні багатих?
Я кажу що
тих в кого більше 100 000 доларів(це все заводи/шкарпетки/автомобілі) - 2 млн
А квартир/будинків - 10-11 млн
Легкових авто - 7 млн

Я можу знайти статистику по шкарпеткам , при чому переконаний що 1 багатий носить менше шкарпеток чим 20-40 бідних.

ПС
я інженер-будівельник , який знає вартість будівництва м2, знає статистику по кількості збудованого і навіть плюс/мінус по тому в якому році скільки вводилось в експлуатацію

А от ти не хочеш розумних слухати і на підставі почутого спробувати розумнішим стати.
Тому й приречений до старості з голою дупою бігати причитаючи що тебе обділили.


ну тобто твої одні вигадки нічим не підтверджені.
ну єралаш і далі. про шкарпетки і метри.

ЗІ
а чому не відповів про Норвегію та Емірати?
чи там не таке право на надра і вони не мільйони років лежали в землі?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:00

  flyman написав:В Біблії пише, що в кого є, тому добавиться, а в кого нема, в того відбереться останнє

Пруф. Чи це на філіпінах така Біблія?
І шо відбереться, якщо нема?
-0?
Теж варіант.
-0 філіпінок, а у когось +1. :|
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І створити оцей нормальний фондовий ринок (дати ложки) пряма функція саме можновладців.
Ну-ну....
А може спочатку має сформуватись розуміння того , що для того щоб ложкою черпати - треба спочатку зварити?
Фондовий ринок - це точно не для бідних....
Навіть на Заході прямо на фондовому ринку приймає участь дай Бог щоб 1-5% населення, через брокерів і так далі - може 30%...
А інші 65% до фондового ринку навіть там ще не доросли.

Причина відсутності фондового ринку у нас-це відсутність потреби в цих інструментах.

Так, завтра , коли в населення( хоча б в 30% ) зявляться ВІЛЬНІ кошти які воно захоче інвестувати - тоді зявиться потреба у фондовому ринку...

)))
Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?
У фонду...

Це для гри на фондовому ринку треба мати знання тощо...

Навіть отаке:
*Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.*
https://www.unian.ua/economics/stockmar ... v-zmi.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пам`ятаю у Біблії "Послання до філіпінок" наче було
fox767676
 
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