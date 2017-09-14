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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1051110512105131051410515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:04

  detroytred написав:Навіть отаке:
*Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.*
Це по 500 доларів на кожного пенсіонера. Ні про що взагалі.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:04

притча про таланти

  Water написав:
  flyman написав:В Біблії пише, що в кого є, тому добавиться, а в кого нема, в того відбереться останнє

Пруф. Чи це на філіпінах така Біблія?
І шо відбереться, якщо нема?
-0?
Теж варіант.
-0 філіпінок, а у когось +1. :|

«Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме над міру; а в того, хто не має, заберуть і те, що має». Ці слова Ісуса, Матей згадує також і в іншому місці: «Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати; а в того, хто не має, заберуть і те, що має.» (Мт 13:12).

«Господар його сказав йому у відповідь: лукавий рабе і лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав; тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має.» (Мф. 25:26-29)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:07

  tumos написав:
  detroytred написав:Що означає еслі????))))
Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти?
А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))


Обосновано предполагаю, что с работой Варга вы не знакомы равно как и с его системой доводов. Конечно любопытно было бы послушать дискуссию между вами и академиком, но увы его уже нет с нами.
В прочем, справедливости ради надо сказать, что я в свою очередь не вникал в теорию кейнсианства.

Так ви і в суть не вникли.

Академік вказав на факт. На те, що вже відбулося.
*Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?*

А ви питання ставите))))))
Я вам саме це і пояснив.
Що це вже відбулося. Ще навіть до того, як академік це ствердив.
Він вказав. Лише вказав на факт.

Кейнс не просто теорію написав. А впровадив її в США. Реалізував. І вона загосподствувавала))
Лише потім потеснилась монетаристами...
І то! Не стосовно монополій.

Ні про що з академіком дискутувати.
Я не менш нього бачу цей факт.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 жов, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:10

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:О, бачиш, воно не дуже складно, швиденько нічне зібрання ЗЕкоманди, прийняття нової області до складу України, у зв`язку з захистом україномовного населення Рурської області. Якшо шо, готуйся головувати.
А, тиж москальською пишеш, ні, тоді ми тебе викреслюємо. Когось ще за ніч знайдемо.

Ты начальное сообщение перечитай, чтоли - ее _отдадут_

Так я й перечитав:
  _hunter написав:Юг точно поменяют на Rурск.

Еше раз перечитай: ты там не все буквы угадал...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?
У фонду...
Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?

Не ставте віз попереду кобили
Якщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)
То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.

Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)
Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.

Якщо простіше
Можна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільця
А от посадити їх на парусний човен з плоту - вийде
потім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:20

  M-Audio написав:
  detroytred написав:Навіть отаке:
*Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.*
Це по 500 доларів на кожного пенсіонера. Ні про що взагалі.

Ви про що?))))
До чого тут сума?
Да хоч 0,00001 цента)))

Я навів приклад Будівельнику, що пенс, який навіть поняття не має про рфянські кампанії, через пенсфонд навіть до черпання з раші добирається.
Пенсфонд париться, як пенсу заробити-зберегти...

А так мова була про те, що через свій фондовий ринок (ложку) пересічні мають з загального котла...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:23

путін не поїде до Бразилії через страх арешту
https://vgolos.ua/news/putin-ne-poyide- ... 56553.html

Это ещё раз подчёркивает, что идут переговоры и после 5 ноября опубликуют план перемирия. Поэтому решил остаться, что бы потом из за этого самита не проиграть хороший лот на торгах по Украине.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:26

  detroytred написав:А так мова була про те, що через свій фондовий ринок (ложку) пересічні мають з загального котла...
При умові що котел наповнений
А якщо пустий- то ложка не допоможе.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?
У фонду...
Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?

Не ставте віз попереду кобили
Якщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)
То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.

Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)
Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.

Якщо простіше
Можна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільця
А от посадити їх на парусний човен з плоту - вийде
потім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде.

Збільшити об'єм ринку -- це справа кого? Роботяги чи можновладців та великих власників?
Малих власників? Да. Якщо їм умови в ринку регулятори створять сприятливі для розвитку їх бізнесу.

Кобила, віз -- ))))
Робота, пиво, бейсбол....

І українці не менш кмітлива,роботяща, підприємницька і т.д. нація.
З оповіданнями про нетакий менталітет не до мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:27

  flyman написав:Матей згадує також і в іншому місці

Ну ти даєш, цеж потрібно було переплутать Філіпіни з Фіджі.
Matei, Fiji
Ось, вибирай:
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