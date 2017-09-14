Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:16

detroytred написав: Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?

У фонду... Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?У фонду...

Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більшеДруге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні грошіДепозити населення- 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)Депозити населення- 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)Депозити населення- 11 млрд грн ( 300 грн на людину), а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.То кому потрібні ці мізерні суми?Не ставте віз попереду кобилиЯкщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.Якщо простішеМожна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільцяА от посадити їх на парусний човен з плоту - вийдепотім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде.