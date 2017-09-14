Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:37

detroytred написав: budivelnik написав: Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше

Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....

Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші

Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)

Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)

Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)

, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.

То кому потрібні ці мізерні суми?



Не ставте віз попереду кобили

Якщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)

То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.



Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)

Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.



Якщо простіше

Можна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільця

А от посадити їх на парусний човен з плоту - вийде

потім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде. Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більшеДруге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні грошіДепозити населення- 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)Депозити населення- 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)Депозити населення- 11 млрд грн ( 300 грн на людину), а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.То кому потрібні ці мізерні суми?Не ставте віз попереду кобилиЯкщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.Якщо простішеМожна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільцяА от посадити їх на парусний човен з плоту - вийдепотім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде.

Збільшити об'єм ринку -- це справа кого? Збільшити об'єм ринку -- це справа кого?

detroytred написав: Роботяги чи можновладців та великих власників?

Малих власників? Да. Якщо їм умови в ринку регулятори створять сприятливі для розвитку їх бізнесу. Роботяги чи можновладців та великих власників?Малих власників? Да. Якщо їм умови в ринку регулятори створять сприятливі для розвитку їх бізнесу.

detroytred написав: І українці не менш кмітлива,роботяща, підприємницька і т.д. нація.

З оповіданнями про нетакий менталітет не до мене. І українці не менш кмітлива,роботяща, підприємницька і т.д. нація.З оповіданнями про нетакий менталітет не до мене.

В наших реаліях - роботягиВ швецьких реаліях - влади.По тій простій причині , що кожен з нас може зїсти більше ніж єТому ми те що не зробили - імпортуємоВсе б було нічого , якби ми імпорт перекривали експортом...Але в нас відємне сальдо.Тому поки що роботягиРаботать надо больше - жрать менше.У нас для МІЛКОГО бізнесу створений РАЙ - називається ЄДИНИЙ податокНавіть після гетьманцевських повищень - можна сплатити 48000 грн/рік і продати на 5 млн грн....Навіть якщо просто перепродаєш з націнкою в 10% - то розмір податку до прибутку= 10%Вже ж приводив прикладНе всі українці- а 5-10%....І от цих 5-10% всюди , і в Україні найуспішніші , і на заробіткахАле тільки виїхало 5 млн не за власним бажанням - так виявилось що 70-80% сидять як араби на подачках від Держави.Тому ще разКожних 10-20 років, кількість тих в кого менталітет міняється з совкового( як поділити) на капіталістичний(не заважайте і відчіпіться а я вам податки заплачу) на +5%.Як тільки ця кількість перевищить 30% - відразу прогрес піде швидше.Чим менше було з таким менталітетом - тим повільніше ми змінювались.Простий приклад мова/віраПро загальну українізацію ВЖЕ заперечень немаєПозавчора ВІДБИЛИ храм від філії рпц в Черкасахнаголошую не у Львові чи Тернополі.Пройде ще трошки часу і лад не зможе тут просувати НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА, бо замість підтримки - потрапить в групу маргіналів.На все свій час.