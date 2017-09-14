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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:28
_hunter написав: Water написав: _hunter написав:
Юг точно поменяют на Rурск.
Еше раз перечитай: ты там не все буквы угадал...
Я гадав то ти розкладку клави не перемкнув.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:29
budivelnik написав: detroytred написав:
А так мова була про те, що через свій фондовий ринок (ложку) пересічні мають з загального котла...
При умові що котел наповнений
А якщо пустий- то ложка не допоможе.
Так умови в ринку для розвитку хто створює?
Марсіани чи регулятори ринку?
Регулятори ринку хто?
Пересічні чи хто?
На ці всі питання давно є відповіді і велосипеди розроблені.
Впровадження за тими, в кого в державі, суспільстві ці прямі функції і навіть прямі обов'язки.
В можновладців...
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:31
detroytred написав: tumos написав: detroytred написав:
Що означає еслі????))))
Стандарт Ойл в 1911 році хто розбив? Коммі чи самі капіталісти?
А Кейнс після Великої Депресії своє кейнсіанство (тобто держрегулювання ринку. І подальше зменшення рівня монополізації) де впроваджував? В совдепі чи в самих США?))
Обосновано предполагаю, что с работой Варга вы не знакомы равно как и с его системой доводов. Конечно любопытно было бы послушать дискуссию между вами и академиком, но увы его уже нет с нами.
В прочем, справедливости ради надо сказать, что я в свою очередь не вникал в теорию кейнсианства.
Так ви і в суть не вникли.
Академік вказав на факт. На те, що вже відбулося.
*Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?*
А ви питання ставите))))))
Я вам саме це і пояснив.
Що це вже відбулося. Ще навіть до того, як академік це ствердив.Він вказав. Лише вказав на факт.
Кейнс не просто теорію написав. А впровадив її в США. Реалізував. І вона загосподствувавала))
Лише потім потеснилась монетаристами...
І то! Не стосовно монополій.
Ні про що з академіком дискутувати.Я не менш нього бачу цей факт.
Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:31
detroytred написав: M-Audio написав: detroytred написав:
Навіть отаке:
*Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.*
Це по 500 доларів на кожного пенсіонера. Ні про що взагалі.
Ви про що?))))
До чого тут сума?
Да хоч 0,00001 цента)))
Я навів приклад Будівельнику, що пенс, який навіть поняття не має про рфянські кампанії, через пенсфонд навіть до черпання з раші добирається.
Пенсфонд париться, як пенсу заробити-зберегти...
А так мова була про те, що через свій фондовий ринок (ложку) пересічні мають з загального котла...
О, якраз в тему -- все це працює, доки чинний світовий устрій. Бо весь цей фондовий ринок тримається на чесному слові і торгівлі.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:32
Игорь Алексеевич написав:
путін не поїде до Бразилії через страх арешту. Поэтому решил остаться
Лєксєїч, почекай увесь Всесвіт завойовувать.
Шо там з лівим берегом Херсона і де твій договір? Банан я тобі вже давно вислав.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Студентські, пенсійні, страхові і т.д. фонди куди бабло вкладають?
У фонду...
То кому потрібні ці мізерні суми?
Не ставте віз попереду кобили
не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35
Water написав: _hunter написав:
Еше раз перечитай: ты там не все буквы угадал...
Я гадав то ти розкладку клави не перемкнув.
не: опять не угадал...
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:35
_hunter написав:
не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
А шо там можливо поімєть?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:37
detroytred написав: budivelnik написав:
Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу
- 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки
- 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років
- 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?
Не ставте віз попереду кобили
Якщо люди не вміють читати( вважають що БАГАТИЙ=ВКРАВ)
То вони не будуть старатись стати багатими - бо не хочуть щоб їх вважали злодіями.
Доки це не зміниться еволюційно (кожне покоління +5% нових багатих і так поки не дійдемо до 30%)
Доти відсутня потреба у сьогоднішніх фінансових інструментах Заходу.
Якщо простіше
Можна папуасів спробувати посадити відразу на реактивний літак, але або вибравши парочку немовлят і перевізши їх в США , або як пасажирів яких привязали до стільця
А от посадити їх на парусний човен з плоту - вийде
потім з парусного на паровий...і так помаленьку до атомного дійде.
Збільшити об'єм ринку -- це справа кого?
В наших реаліях - роботяги
В швецьких реаліях - влади.
По тій простій причині , що кожен з нас може зїсти більше ніж є
Тому ми те що не зробили - імпортуємо
Все б було нічого , якби ми імпорт перекривали експортом...
Але в нас відємне сальдо.
Тому поки що роботяги
Работать надо больше - жрать менше.
detroytred написав:
Роботяги чи можновладців та великих власників?
Малих власників? Да. Якщо їм умови в ринку регулятори створять сприятливі для розвитку їх бізнесу.
У нас для МІЛКОГО бізнесу створений РАЙ - називається ЄДИНИЙ податок
Навіть після гетьманцевських повищень - можна сплатити 48000 грн/рік і продати на 5 млн грн....
Навіть якщо просто перепродаєш з націнкою в 10% - то розмір податку до прибутку= 10%
detroytred написав:
І українці не менш кмітлива,роботяща, підприємницька і т.д. нація.
З оповіданнями про нетакий менталітет не до мене.
Вже ж приводив приклад
Не всі українці- а 5-10%....
І от цих 5-10% всюди , і в Україні найуспішніші , і на заробітках
Але тільки виїхало 5 млн не за власним бажанням - так виявилось що 70-80% сидять як араби на подачках від Держави.
Тому ще раз
Кожних 10-20 років, кількість тих в кого менталітет міняється з совкового( як поділити) на капіталістичний(не заважайте і відчіпіться а я вам податки заплачу) на +5%.
Як тільки ця кількість перевищить 30% - відразу прогрес піде швидше.
Чим менше було з таким менталітетом - тим повільніше ми змінювались.
Простий приклад мова/віра
Про загальну українізацію ВЖЕ заперечень немає
Позавчора ВІДБИЛИ храм від філії рпц в Черкасах
наголошую не у Львові чи Тернополі.
Пройде ще трошки часу і лад не зможе тут просувати НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА, бо замість підтримки - потрапить в групу маргіналів.
На все свій час.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:42
d44 написав:
Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
НАТО создавалось в проивовес социалистическому блоку, и в момент распада СССР смысл его существования исчез, по крайней мере для стран-доноров. Тем странам что поменьше там понятно профит по любому. Но нет, его через колено не сломают, скорее само распадется под действием центробежных сил, когда внутри появятся новые сильные игроки (вангую это будет Польша) которые скажут "спасибо, не надо, мы сами". По аналогии английского Брексита.
И вот Арестович опять со мной согласен, говорит - "военные блоки проигрывают в эффективности просто сильным странам, поскольку в блоке в случае начала войны неизбежны прения а чья армия пойдет под пули", недословно, где-то тут
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