budivelnik написав:Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину) Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину) Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину) То кому потрібні ці мізерні суми?
Не ставте віз попереду кобили
не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
В 2023 за межами банків 716 млрд грн... Тобто якби на 100% довіряли банкам, то розмір депозитів все одно суттєво б не збільшився, адже якісь готівкові кошти все одно потрібні А навіть 100 доларів для 40 млн = 160 млрд грн....
budivelnik написав:Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину) Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину) Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину) То кому потрібні ці мізерні суми?
Не ставте віз попереду кобили
не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
В 2023 за межами банків 716 млрд грн...
ETF в гривнах не бывает. Да и у той МСЭКини далеко не гривны в матрасе нашли...
detroytred написав:Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?
Це не точка зору. Це факт. Який стався ще за самого Кейнса. Він впровадив кейнсіанство. Після ВД, після 1928 року. Остаточноо поховав ідею монополістичного капіталізму. Поховання якого почалося ще у 1911 році. Розбитиям Стандарт Ойл на сім сестер...
І досі ніхто не збирається реанімувати в США цей монополістичний капіталізм. Антимонопольне законодавство в них аж гудить.
Сорян, але по четвертому разу очевидніші речі вже не буду.
наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087 Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати. Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"
Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте
Про жінок я бачив у тих посиланнях. У вашому пості були ще 3 цитати.
budivelnik написав:У нас для МІЛКОГО бізнесу створений РАЙ - називається ЄДИНИЙ податок Навіть після гетьманцевських повищень - можна сплатити 48000 грн/рік і продати на 5 млн грн.... Навіть якщо просто перепродаєш з націнкою в 10% - то розмір податку до прибутку= 10%
Умови це ж не тільки податок Податковій.
Хоча да, ключове - попит... Але який попит, коли оті нафтогазодобувачі Полтави з котла черпають і всі в офшорах. Звідки він отой попит візьметься.. Для дрібного. Коли через податки копійка бабці не дійде і вона не купе зайвий "пиріжок" у дрібного власника пекарні. Або грібенець))
А в нормальних ринках гіганти замовляють навіть НІОКРи та виготовлення деяких деталей отому малому бізнесу.