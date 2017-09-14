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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10512105131051410515

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:43

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
То кому потрібні ці мізерні суми?

Не ставте віз попереду кобили

не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
В 2023 за межами банків 716 млрд грн...
Тобто якби на 100% довіряли банкам, то розмір депозитів все одно суттєво б не збільшився, адже якісь готівкові кошти все одно потрібні
А навіть 100 доларів для 40 млн = 160 млрд грн....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:51

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
То кому потрібні ці мізерні суми?

Не ставте віз попереду кобили

не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
В 2023 за межами банків 716 млрд грн...

ETF в гривнах не бывает. Да и у той МСЭКини далеко не гривны в матрасе нашли...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.

https://t.me/c/1942204292/12534

Это уже буряты или кадыровцы?


Это приватный канал, информация только для тех, кто не придерживается информационной гигиены


вот тоже самое в открытом канале - https://t.me/stranaua/173163

Видео насильственной мобилизации в Николаеве.

Четверо сотрудников ТЦК повалили мужчину на землю, связали ему руки и надавили коленом на горло.

Мужчина пытался кричать, поэтому ему также закрыли рот.

Полиция при этом отсутствовала, хотя любое задержание в ее отсутствие является незаконным.


Будем делать вид что проблемы не существует?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:58

  tumos написав:
  detroytred написав:Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?

Це не точка зору.
Це факт.
Який стався ще за самого Кейнса. Він впровадив кейнсіанство.
Після ВД, після 1928 року. Остаточноо поховав ідею монополістичного капіталізму.
Поховання якого почалося ще у 1911 році. Розбитиям Стандарт Ойл на сім сестер...

І досі ніхто не збирається реанімувати в США цей монополістичний капіталізм. Антимонопольне законодавство в них аж гудить.

Сорян, але по четвертому разу очевидніші речі вже не буду.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:06

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:--------------------------
ЛАД
Откуда цитаты?
--------------------------
https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090

Спасибо, но это я смотрел. У Letusrock"а в посте viewtopic.php?p=5779711#p5779711 есть и другие цитаты, которых по указанным ссылкам нет.


наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи
https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087
Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати.
Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"

Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте

Про жінок я бачив у тих посиланнях. У вашому пості були ще 3 цитати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:07

  budivelnik написав:У нас для МІЛКОГО бізнесу створений РАЙ - називається ЄДИНИЙ податок
Навіть після гетьманцевських повищень - можна сплатити 48000 грн/рік і продати на 5 млн грн....
Навіть якщо просто перепродаєш з націнкою в 10% - то розмір податку до прибутку= 10%

Умови це ж не тільки податок Податковій.

Хоча да, ключове - попит...
Але який попит, коли оті нафтогазодобувачі Полтави з котла черпають і всі в офшорах.
Звідки він отой попит візьметься..
Для дрібного.
Коли через податки копійка бабці не дійде і вона не купе зайвий "пиріжок" у дрібного власника пекарні. Або грібенець))

А в нормальних ринках гіганти замовляють навіть НІОКРи та виготовлення деяких деталей отому малому бізнесу.
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