budivelnik написав:Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину) Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину) Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину) То кому потрібні ці мізерні суми?
Не ставте віз попереду кобили
не думали, что это может быть классическая проблема курицы/яйца? - люди не охотно заносят деньги в банки - не особо доверяя что банковской системе что стране в целом? - особенно учитывая беспроблемный доступ к ETF...
В 2023 за межами банків 716 млрд грн...
ETF в гривнах не бывает. Да и у той МСЭКини далеко не гривны в матрасе нашли...
detroytred написав:Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?
Це не точка зору. Це факт. Який стався ще за самого Кейнса. Він впровадив кейнсіанство. Після ВД, після 1928 року. Остаточноо поховав ідею монополістичного капіталізму. Поховання якого почалося ще у 1911 році. Розбитиям Стандарт Ойл на сім сестер...
І досі ніхто не збирається реанімувати в США цей монополістичний капіталізм. Антимонопольне законодавство в них аж гудить.
Сорян, але по четвертому разу очевидніші речі вже не буду.
наприклад тут про мобілізацію жінок для захисту Європи https://24tv.ua/zaluzhniy-skazav-za-yak ... u_n2665087 Якщо це дійсно було сказано то такий смачний плювок в обличчя укр.народу (в т.ч. жінок) ще треба було придумати. Це як зморозити щось типу "ми відберемо хліб від наших дітей та пенсіонерів, якщо буде загроза голоду у європейців"
Хоча може це був тонкий натяк європейцям, що наші жінки вас мають защихати поки ви соплі жуєте
Про жінок я бачив у тих посиланнях. У вашому пості були ще 3 цитати.
budivelnik написав:У нас для МІЛКОГО бізнесу створений РАЙ - називається ЄДИНИЙ податок Навіть після гетьманцевських повищень - можна сплатити 48000 грн/рік і продати на 5 млн грн.... Навіть якщо просто перепродаєш з націнкою в 10% - то розмір податку до прибутку= 10%
Умови це ж не тільки податок Податковій.
Хоча да, ключове - попит... Але який попит, коли оті нафтогазодобувачі Полтави з котла черпають і всі в офшорах. Звідки він отой попит візьметься.. Для дрібного. Коли через податки копійка бабці не дійде і вона не купе зайвий "пиріжок" у дрібного власника пекарні. Або грібенець))
А в нормальних ринках гіганти замовляють навіть НІОКРи та виготовлення деяких деталей отому малому бізнесу.
ЛАД написав:что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
В залежності від того як рахувати...і як цитувати 1 Якщо брати все населення , то ДІТИ які становлять 30% населення - дотаційні, тобто їм треба ДОПЛАЧУВАТИ щоб вони мали можливість жити Але діти - то наше майбутнє тому переходимо до п2 2 Візьмемо ПРАЦЕЗДАТНЕ населення.... Для України в 40 млн осіб - працездатних - 25 млн осіб , а ОФІЦІЙНО працюючих - 12 млн осіб
Питання на засипку для неуко-неадекватів в економіці. Чи можна назвати податки які сплачують ОФІЦІЙНО працюючі - доплатою до життя НЕПРАЦЮЮЧИХ..., адже і ті хто працює і ті хто не працює користуються інфраструктурою створеною за рахунок працюючих
Так що НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Не буду спорить, но ваша идеология 107 лет назад привела сами знаете к чему. Как бы опять не случилось:
"В мужика землянка вогка, В пана хата на помості; Що ж, недарма люди кажуть, Що в панів біліші кості!
У мужички руки чорні, В пані рученька тендітна; Що ж, недарма люди кажуть, Що в панів і кров блакитна!
Мужики цікаві стали, Чи ті кості білі всюди, Чи блакитна кров поллється, Як пробити пану груди?"
Потом можно попробовать доказывать, что "это всё моим трудом и самоограничением, а вы просто ленились и я вас кормил". Но получалось далеко не у всех. НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
detroytred написав:Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?
Це не точка зору. Це факт. Який стався ще за самого Кейнса. Він впровадив кейнсіанство. Після ВД, після 1928 року. Остаточноо поховав ідею монополістичного капіталізму. Поховання якого почалося ще у 1911 році. Розбитиям Стандарт Ойл на сім сестер...
І досі ніхто не збирається реанімувати в США цей монополістичний капіталізм. Антимонопольне законодавство в них аж гудить.
Сорян, але по четвертому разу очевидніші речі вже не буду.
Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.
Игорь Алексеевич написав:форумы на сайте финансы, стали теперь военно - политическими. Про финансы уже мало кого интересуют ветки. Значит у всех все ОК.))
Так а что о финансах? С экономикой всё понятно. Курс доллара с середины июля уже 3 месяца демонстрирует невиданную стабильность. Почти как до октября 2023, когда было 36,5686. Только на новом уровне 41,2+-.
detroytred написав:Т.е вы разделяете точку зрения академика, что "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." ?
Це не точка зору. Це факт. Який стався ще за самого Кейнса. Він впровадив кейнсіанство. Після ВД, після 1928 року. Остаточноо поховав ідею монополістичного капіталізму. Поховання якого почалося ще у 1911 році. Розбитиям Стандарт Ойл на сім сестер...
І досі ніхто не збирається реанімувати в США цей монополістичний капіталізм. Антимонопольне законодавство в них аж гудить.
Сорян, але по четвертому разу очевидніші речі вже не буду.
не монополістичного капіталізму, а лібертаріантства в так званому "колективному заході"