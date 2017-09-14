ЛАД написав:что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
В залежності від того як рахувати...і як цитувати 1 Якщо брати все населення , то ДІТИ які становлять 30% населення - дотаційні, тобто їм треба ДОПЛАЧУВАТИ щоб вони мали можливість жити Але діти - то наше майбутнє тому переходимо до п2 2 Візьмемо ПРАЦЕЗДАТНЕ населення.... Для України в 40 млн осіб - працездатних - 25 млн осіб , а ОФІЦІЙНО працюючих - 12 млн осіб
Питання на засипку для неуко-неадекватів в економіці. Чи можна назвати податки які сплачують ОФІЦІЙНО працюючі - доплатою до життя НЕПРАЦЮЮЧИХ..., адже і ті хто працює і ті хто не працює користуються інфраструктурою створеною за рахунок працюючих
Так що НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Не буду спорить, но ваша идеология 107 лет назад привела сами знаете к чему. Как бы опять не случилось:
"В мужика землянка вогка, В пана хата на помості; Що ж, недарма люди кажуть, Що в панів біліші кості!
У мужички руки чорні, В пані рученька тендітна; Що ж, недарма люди кажуть, Що в панів і кров блакитна!
Мужики цікаві стали, Чи ті кості білі всюди, Чи блакитна кров поллється, Як пробити пану груди?"
Потом можно попробовать доказывать, что "это всё моим трудом и самоограничением, а вы просто ленились и я вас кормил". Но получалось далеко не у всех. НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
ЛАД про імперіалізм, чи про "цинічних бандер"? які ідеологія? "кто на чьом стоял"? війська Мураєва в Києві якої ідеології?
detroytred написав:............. Нагадаю: Бутусов вказує, що по всім отим ділянкам ворог атакує взагалі 400-450 штурмовиків. А деякі дні і овсі 250. Це загальна кількість, загальна сума по всім ділянкам.
Не бачу сенсу йому брехати. В необізнаності також сумніваюсь. Він ще той шустрик і зв'язками обгорнутий по вуха.
Тогда вообще ничего не понятно. Или там все эти участки обороняет одна рота?
Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Зеленського, - Bild Зокрема, Шольц виступив із критикою плану Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає, що потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО, пише Bild. https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 91442.html
Что то план Победы не нравится нашим партнёрам. А может этот план спецом был представлен, зная его итог. Потом гарант нам скажет - я не при чём, во всем виноваты наши друзья. Типа игра - плохой, хороший ДЯДЯ...
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации
Федеральный канцлер Германии выступил с критикой плана украинского президента вечером 17 октября после саммита ЕС в Брюсселе. Шольц считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО. Он заявил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставке крылатых ракет Taurus. «Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется», — сказал Шольц.
Канцлер также намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюции последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда альянс так и не склонился в пользу приглашения (против этого выступали США и Германия). В резолюции подчёркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приёма. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.
detroytred написав:.............. Потрібно шукати рішення, коли вже є факт відсутності оцих "рішучості та єдності".
Все ж таки більше схоже на трагікомедію.
Немає, чого шукати. Не існує хоч трохи гарного рішення без їх підтримки. Для нас це трагедія.
d44 написав:........Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
Не буває згуртованого суспільства в демократичних країнах. Хіба що під час "екзистенційною" війни. Такої, як 2 СВ.
Xenon написав:........... А сильні США? Вьетнам - програли Корея - програли Афган - програли Сирія - програли Ірак хіба-що
Корея - нічия. Вьетнам і Афган - то була помилка, що взагалі влізли. Воно їм не треба було. В Афгані і Союз програв. В Сирії США воювали більше не проти Асада, а проти ІД. І їх участь обмежувалася поставками зброї і окремими ракетними ударами.