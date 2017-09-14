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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10513105141051510516

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:37

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
В залежності від того як рахувати...і як цитувати
1 Якщо брати все населення , то ДІТИ які становлять 30% населення - дотаційні, тобто їм треба ДОПЛАЧУВАТИ щоб вони мали можливість жити
Але діти - то наше майбутнє тому переходимо до п2
2 Візьмемо ПРАЦЕЗДАТНЕ населення....
Для України в 40 млн осіб - працездатних - 25 млн осіб , а ОФІЦІЙНО працюючих - 12 млн осіб

Питання на засипку для неуко-неадекватів в економіці.
Чи можна назвати податки які сплачують ОФІЦІЙНО працюючі - доплатою до життя НЕПРАЦЮЮЧИХ..., адже і ті хто працює і ті хто не працює користуються інфраструктурою створеною за рахунок працюючих

Так що
НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА

Не буду спорить, но ваша идеология 107 лет назад привела сами знаете к чему.
Как бы опять не случилось:

"В мужика землянка вогка,
В пана хата на помості;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів біліші кості!

У мужички руки чорні,
В пані рученька тендітна;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів і кров блакитна!

Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?"

Потом можно попробовать доказывать, что "это всё моим трудом и самоограничением, а вы просто ленились и я вас кормил". Но получалось далеко не у всех.
НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА

ЛАД про імперіалізм, чи про "цинічних бандер"? які ідеологія? "кто на чьом стоял"?
війська Мураєва в Києві якої ідеології?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:41

  detroytred написав:..............
Навіть повітря спільне...
...........

Ото і все спільне. :)
Майже все інше чиєсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:46

  Игорь Алексеевич написав:..........
Грузию послали подальше от вступления в ЕС, это намёк и нам.
.......

Грузия не пример.
С её сегодняшней чёткой ориентацией на РФ какой может быть разговор о ЕС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 00:50

  detroytred написав:.............
Нагадаю: Бутусов вказує, що по всім отим ділянкам ворог атакує взагалі 400-450 штурмовиків. А деякі дні і овсі 250. Це загальна кількість, загальна сума по всім ділянкам.

Не бачу сенсу йому брехати. В необізнаності також сумніваюсь. Він ще той шустрик і зв'язками обгорнутий по вуха.

Тогда вообще ничего не понятно.
Или там все эти участки обороняет одна рота?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 01:13

  Игорь Алексеевич написав:Орбан відкинув план перемоги Зеленського, запропонувавши віддати Путіну захоплені території
...........
https://www.rbc.ua/rus/news/orban-vidki ... 40914.html

Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Зеленського, - Bild
Зокрема, Шольц виступив із критикою плану Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає, що потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО, пише Bild.
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 91442.html

Что то план Победы не нравится нашим партнёрам. А может этот план спецом был представлен, зная его итог. Потом гарант нам скажет - я не при чём, во всем виноваты наши друзья. Типа игра - плохой, хороший ДЯДЯ... :roll:

По Орбану лучше прочитать первоисточник - https://index.hu/belfold/2024/10/18/orban-viktor-kossuth-radio-interju-gazdasag-bejelentes-versenykepesseg-nemzeti-konzultacio/. Там много чего "интересного". Думаю, ЕС сильно жалеет, что приняли Венгрию.
По Шольцу, к сожалению, правда, если Бильд не приврал:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации

Федеральный канцлер Германии выступил с критикой плана украинского президента вечером 17 октября после саммита ЕС в Брюсселе. Шольц считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО. Он заявил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставке крылатых ракет Taurus. «Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется», — сказал Шольц.

Канцлер также намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюции последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда альянс так и не склонился в пользу приглашения (против этого выступали США и Германия). В резолюции подчёркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приёма. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

https://t.me/BILD_Russian/19391
Бильд, конечно, очень популярное издание, но по отзывам немцев желтоватое.

Игорь Алексеевич, а вы считаете, что партнёры ни при чём, они нас до зубов вооружили, а мы не смогли воспользоваться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 01:22

  Игорь Алексеевич написав:ЄС виділить новий транш Україні за програмою на 50 млрд євро до кінця року

Це 50 млрд євро на чотири роки - 2024-2027.
.........

....Обращаясь к Шольцу, президент США сказал:

«Вы продемонстрировали решимость адаптировать внешнюю политику Германии к новым реалиям и твёрдо и непоколебимо стоять на стороне Украины».

В свою очередь, немецкий канцлер поблагодарил Байдена:

«Благодаря вашей помощи Украина уже два года противостоит империалистической России».

Президент США и канцлер договорились поддержать Украину пакетом помощи в 50 млрд евро в следующем году. В то же время Шольц заметил, что «НАТО нельзя становиться участником войны».

https://t.me/BILD_Russian/19405
Не ясно, это о тех же 50 млрд. или это другое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 01:41

  detroytred написав:..............
Потрібно шукати рішення, коли вже є факт відсутності оцих "рішучості та єдності".

Все ж таки більше схоже на трагікомедію.

Немає, чого шукати. Не існує хоч трохи гарного рішення без їх підтримки.
Для нас це трагедія.

  d44 написав:........Просто вам треба прийняти що грозне НАТО та всемогутній ЄС такими не є. Звичайні архаїчні, недієздатні структури, без лідерів, згуртованого суспільства. І нажаль, скоріше за все це буде зламано через коліно.
Не буває згуртованого суспільства в демократичних країнах. Хіба що під час "екзистенційною" війни. Такої, як 2 СВ.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 01:59

  Xenon написав:...........
А сильні США?
Вьетнам - програли
Корея - програли
Афган - програли
Сирія - програли
Ірак хіба-що

Корея - нічия.
Вьетнам і Афган - то була помилка, що взагалі влізли. Воно їм не треба було. В Афгані і Союз програв.
В Сирії США воювали більше не проти Асада, а проти ІД. І їх участь обмежувалася поставками зброї і окремими ракетними ударами.
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