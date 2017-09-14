tumos написав:
Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?
Варга был неглупым человеком, но в те времена в Союзе любое явление в кап. мире должно было предвещать и, следовательно, предвещало "идейное банкротство". Так было не только с кейнсианством. но и с генетикой и кибернетикой.