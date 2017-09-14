detroytred написав:А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні. Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.
Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?
Варга был неглупым человеком, но в те времена в Союзе любое явление в кап. мире должно было предвещать и, следовательно, предвещало "идейное банкротство". Так было не только с кейнсианством. но и с генетикой и кибернетикой.
flyman написав:Матей згадує також і в іншому місці
Ну ти даєш, цеж потрібно було переплутать Філіпіни з Фіджі. Matei, Fiji Ось, вибирай:
Муха поскаржився на це повідомлення. Це натяк, що дівчатка не в його смаку. Подивись на себе критично, муха!! Якщо не вони, то хто?? Це твій останній вагон. Навіть не вагон, а цілий потяг, який тебе притисне до панцирного ліжка в підвалі так, що сітківка аж відстрелить на лінзи.
Water написав:За договорняк я теж чув, але так шоб глобально Запоріжжя вимінять на Африку, про це хтось крім вам це знає?
Вам сколько годиков. Запорожье на Африку???. Запорожье может быть в торгах по финнс. потокам через Африку или условия по Ближнему Востоку, или потоки нефти и газа, урана. Да всякой херни ещё. Сегодня начинается раздел эконом. финансов. потоков в мире.
Тобто саме сьогодні. А до цього були незаймані території...
Зрозумів. Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас й ви починаєте. Зауважили, трохи вище вже попросили Африку забронювати?
Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас
Ранувато. Треба почати з «мій край» в розмальовках. Взяти синій олівець для річки Дніпро, замалювати його хоча б від Запоріжжя до Дніпра. Потім замалювати жовтим і коричневим олівцем міста. Відкрити для себе локацію Херсона лише на одному, правому високому березі. Колись обовʼязково вивчити корисні копалини. Конкретно Африки і світу взагалі. Фауну трохи знає. Принаймні курАчок.