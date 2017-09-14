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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10514105151051610517

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 03:18

  tumos написав:
  detroytred написав:А ще краще самі б подумали, чому всі від царя гороха і до Кейнса бачили, а ви й досі ні.
Навіть коли це вже по полицях роз'яснено.

Обратил внимание, что вы довольно часто упоминаете Кейнса. Проживал и трудился, как принято сейчас говорить в "совке", академик Евгений Самуилович Варга. Он в разделе "О причинах популярности кейнсианства" в работе "Очерки по проблемам политэкономии капитализма" заключительную фразу сформулировал так : "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." А если академик был прав ?

Варга был неглупым человеком, но в те времена в Союзе любое явление в кап. мире должно было предвещать и, следовательно, предвещало "идейное банкротство". Так было не только с кейнсианством. но и с генетикой и кибернетикой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 03:20

читайте комменты к видео
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 05:50

  Water написав:
  flyman написав:Матей згадує також і в іншому місці

Ну ти даєш, цеж потрібно було переплутать Філіпіни з Фіджі.
Matei, Fiji
Ось, вибирай:
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Муха поскаржився на це повідомлення.
Це натяк, що дівчатка не в його смаку. :lol:
Подивись на себе критично, муха!! Якщо не вони, то хто?? Це твій останній вагон. Навіть не вагон, а цілий потяг, який тебе притисне до панцирного ліжка в підвалі так, що сітківка аж відстрелить на лінзи.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 07:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:За договорняк я теж чув, але так шоб глобально Запоріжжя вимінять на Африку, про це хтось крім вам це знає?
Вам сколько годиков. Запорожье на Африку???. Запорожье может быть в торгах по финнс. потокам через Африку или условия по Ближнему Востоку, или потоки нефти и газа, урана. Да всякой херни ещё. Сегодня начинается раздел эконом. финансов. потоков в мире.

Тобто саме сьогодні. А до цього були незаймані території... :D

Зрозумів. Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас й ви починаєте. Зауважили, трохи вище вже попросили Африку забронювати? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 07:50

Shaman

Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас


Ранувато.
Треба почати з «мій край» в розмальовках. Взяти синій олівець для річки Дніпро, замалювати його хоча б від Запоріжжя до Дніпра. Потім замалювати жовтим і коричневим олівцем міста. Відкрити для себе локацію Херсона лише на одному, правому високому березі.
Колись обовʼязково вивчити корисні копалини. Конкретно Африки і світу взагалі.
Фауну трохи знає. Принаймні курАчок.
Hotab
 
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