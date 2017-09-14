Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас
Ранувато. Треба почати з «мій край» в розмальовках. Взяти синій олівець для річки Дніпро, замалювати його хоча б від Запоріжжя до Дніпра. Потім замалювати жовтим і коричневим олівцем міста. Відкрити для себе локацію Херсона лише на одному, правому високому березі. Колись обовʼязково вивчити корисні копалини. Конкретно Африки і світу взагалі. Фауну трохи знає. Принаймні курАчок.
tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США... Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом. Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Звісно, нічого сверхнового нема... Все вже було раніше. Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо. Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.
ЛАД написав:Думаю, ЕС сильно жалеет, что приняли Венгрию.
Навпаки.
Угорщина виконує свою функцію в ЄС. Коли Німеччини потрібно відмовити або щось сказати, то це робить Орбан... (Звісно і під себе гребе, але головну функцію виконує. І вибрикуватися трохи може, тобто і самостійність канєшна є, але отаке партнерство обом приємно і вигідно)).
Аналогічно: коли щось заявляє Албанія, то це меседж від Штатів. Естонія --- прямий рот Британії. Хто у Франції вже не пам'ятаю)) ______________ Пригадую про Грецію.... Коли греміла ота тема ПІГСів в Європі. Кажись Меркель і овсі не втрималась і лоба заявила, що Штати намутили і фактично впихнули нам цю Грецію в ЄС в отакому реальному стані...
Все розподілено)))) Взаємозв'язки нерівномірні між усіма. Хоча і відносно, і змінюється, і може більшати-меншати. _______________ В нас зараз британці і демократи... Імхо. Перш за все британці... Тому й така хрєнь. Бо британці, скажімо так, мають чималі розбіжності не те що з Америкою, а з усіма!!! Одна тільки їх хитродупість з брексзітом чого вартує.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США... Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом. Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Звісно, нічого сверхнового нема... Все вже було раніше. Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо. Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.
tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США... Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом. Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Звісно, нічого сверхнового нема... Все вже було раніше. Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо. Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.
кейнсіанство породило Велику Депресію
))))) З таким не до мене. А до буквара.
Де в картинках можна побачити хронологію хто і після чого. Якщо вже само кейнсіанство важко зрозуміти.
Це саме до ВД будь-яке втручання держави (регуляторів) у вільний ринок визначалось комуняцтвом, рукою червонопузих...
Інша справа, що держрегулювання ринків, яким спробували витягнути з ВД, виявилося недостатнім для "вилікування" фундаментальної проблеми ринку. Було замінено монетаризмом... Якого звісно теж не вистачає для рішення фундаментальних проблем ринку.
Тому і є мікст монетаризму та кейнсіанства. Як знеболювальні препарати... А ліки лише одні --- розширення ринків. А. Сміт. Тому і війни у всякому вигляді, формах, розширення зон впливу, контролю. А інакше будь-яка велика країна, ринок закрився, відгородився і ... розвивався хоч до небес))) Але по вичерпанню ресурсів росту ринку треба розширятися.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Похоже, что таки да. Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.
ЛАД написав: но в те времена в Союзе любое явление в кап. мире должно было предвещать и, следовательно, предвещало "идейное банкротство". Так было не только с кейнсианством. но и с генетикой и кибернетикой.
Относитльно генетики и кибернетики кое-какие соображения есть, но не готов к обсуждению.