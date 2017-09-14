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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1051510516105171051810519>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 07:50

Shaman

Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас


Ранувато.
Треба почати з «мій край» в розмальовках. Взяти синій олівець для річки Дніпро, замалювати його хоча б від Запоріжжя до Дніпра. Потім замалювати жовтим і коричневим олівцем міста. Відкрити для себе локацію Херсона лише на одному, правому високому березі.
Колись обовʼязково вивчити корисні копалини. Конкретно Африки і світу взагалі.
Фауну трохи знає. Принаймні курАчок.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 08:41

  tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.

І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?

Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.

Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))

Звісно, нічого сверхнового нема...
Все вже було раніше.
Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо.
Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 08:56

  ЛАД написав:Думаю, ЕС сильно жалеет, что приняли Венгрию.

Навпаки.

Угорщина виконує свою функцію в ЄС.
Коли Німеччини потрібно відмовити або щось сказати, то це робить Орбан...
(Звісно і під себе гребе, але головну функцію виконує. І вибрикуватися трохи може, тобто і самостійність канєшна є, але отаке партнерство обом приємно і вигідно)).

Аналогічно: коли щось заявляє Албанія, то це меседж від Штатів.
Естонія --- прямий рот Британії.
Хто у Франції вже не пам'ятаю))
______________
Пригадую про Грецію.... Коли греміла ота тема ПІГСів в Європі.
Кажись Меркель і овсі не втрималась і лоба заявила, що Штати намутили і фактично впихнули нам цю Грецію в ЄС в отакому реальному стані...

Все розподілено)))) Взаємозв'язки нерівномірні між усіма.
Хоча і відносно, і змінюється, і може більшати-меншати.
_______________
В нас зараз британці і демократи...
Імхо. Перш за все британці...
Тому й така хрєнь. Бо британці, скажімо так, мають чималі розбіжності не те що з Америкою, а з усіма!!!
Одна тільки їх хитродупість з брексзітом чого вартує.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:00

  detroytred написав:
  tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.

І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?

Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.

Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))

Звісно, нічого сверхнового нема...
Все вже було раніше.
Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо.
Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.

кейнсіанство породило Велику Депресію
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:08

  flyman написав:кейнсіанство породило Велику Депресію
у тех кто про него прочитал
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:08

  flyman написав:
  detroytred написав:
  tumos написав:Хорошо, назову это фактом. Но есть нюанс. Академик приходит к этому факту, начиная соответствующий раздел, с точки зрения, что Кейнс занимался лишь поверхностными явлениями капиталистической экономики. Перефразируя слова Маркса, его можно было бы назвать гением поверхности, внешней видимости буржуазного общества. Популярность Кейнса объясняется не его глубиной, а его поверхностью, не новизной мысли, а эклетизмом.

І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?

Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.

Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))

Звісно, нічого сверхнового нема...
Все вже було раніше.
Той же Маркс лише підрехтував наробітки Гегеля, Рікардо.
Так і держрегулювання та монетаризм розглядалися ще до кейнсів, фрідменів.

кейнсіанство породило Велику Депресію

)))))
З таким не до мене.
А до буквара.

Де в картинках можна побачити хронологію хто і після чого.
Якщо вже само кейнсіанство важко зрозуміти.

Це саме до ВД будь-яке втручання держави (регуляторів) у вільний ринок визначалось комуняцтвом, рукою червонопузих...

Інша справа, що держрегулювання ринків, яким спробували витягнути з ВД, виявилося недостатнім для "вилікування" фундаментальної проблеми ринку.
Було замінено монетаризмом...
Якого звісно теж не вистачає для рішення фундаментальних проблем ринку.

Тому і є мікст монетаризму та кейнсіанства.
Як знеболювальні препарати...
А ліки лише одні --- розширення ринків. А. Сміт.
Тому і війни у всякому вигляді, формах, розширення зон впливу, контролю.
А інакше будь-яка велика країна, ринок закрився, відгородився і ... розвивався хоч до небес)))
Але по вичерпанню ресурсів росту ринку треба розширятися.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:12

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:кейнсіанство породило Велику Депресію
у тех кто про него прочитал

і це також, бо то не вчення, а набір статей про втручання держави в економіку (капіталізм із соціалістичним обличчям)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:14

  ЛАД написав:Варга был неглупым человеком,

Похоже, что таки да.
Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.

  ЛАД написав: но в те времена в Союзе любое явление в кап. мире должно было предвещать и, следовательно, предвещало "идейное банкротство". Так было не только с кейнсианством. но и с генетикой и кибернетикой.

Относитльно генетики и кибернетики кое-какие соображения есть, но не готов к обсуждению.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:21

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:кейнсіанство породило Велику Депресію
у тех кто про него прочитал

і це також, бо то не вчення, а набір статей про втручання держави в економіку (капіталізм із соціалістичним обличчям)
хз но китай мне нравится. 42 города с метрополитеном. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D1%8E
106 городов миллионников большинство из которых выросли за последние 20 лет

города не бизнес строит и не рыночная экономика, их строят за чьи то налоги. А можно потратить всё на ракеты как ссср или просто просрать как мы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:26

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:кейнсіанство породило Велику Депресію
у тех кто про него прочитал

і це також, бо то не вчення, а набір статей про втручання держави в економіку (капіталізм із соціалістичним обличчям)

Лише набір статей.
Лише втручання держави в економіку.

Так і гра на трубі -- лише дави да дуй.
detroytred
 
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