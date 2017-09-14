Похоже, что таки да. Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу. ...
чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи?
а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали? чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?
Похоже, что таки да. Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу. ...
чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи?
а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали? чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?
Не треба спеціалізувалася на кейнсіансінстві.
Треба ознайомитися з і Фрідменом, і Рікардо і Бальцеровичем. І... навіть як транзистор працює))) Вже не кажучи про Гегеля і т.д.
Якщо цікаво.... Як воно в світі все функціонує. Займатися можна хоч сантехнікою ... але все за всьо чіпляється і не помітиш, як з канальї до транзистора чи Гегеля доберешся))))
Фахівці спеціалізувалася, витратили десятки років свого життя, праці... Критики розібрали, практика довела. Бери на шару їх результати... Користуйся. А не вигадуй на колінці лісапед...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:43, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:а школи там є взагалі як виправний табір для неповнолітніх
а есть какой то видос или ссылки на свидетельства очевидцев? я пересмотрел десятки видео про китайские школы ничего подобного не увидел. Если тема вам интересна на профильную ветку могу скинуть ссылки на ютуб, пересмотрите и скажете с какой минуты начинается концлагерь.
detroytred написав:Ми віддаємо свої ресурси, гроші (попит) зовнішним ринкам.
у шамана есть профильная ветка, вас бы с радостью в нее приняли. От себя добавлю важнейший показатель экономики - вовлеченность людей. Косвенно это уровень безработицы, но вовлеченность понятие шире. У вас может быть работа на 8-12 тыс но этих денег хватит только на еду, комуналку, самую дешевую одежду. Вас не увидят рестораны, автосалоны, трц, концертные залы, отели, санатории. Чтобы увеличить вовлеченность нужен такой доход, чтобы вы могли "кормить" местные бизнесы.
города не бизнес строит и не рыночная экономика, их строят за чьи то налоги. А можно потратить всё на ракеты как ссср или просто просрать как мы.
Вам в Україні тиск на особистість, зокрема в школі, не подобався, то в Китаї ви б строєм ходили в усіх сферах життя і від народження, а школи там є взагалі як виправний табір для неповнолітніх.
Бывали там, есть личный опыт? Или "Рабинович напел"? Я был в Пекине, ничего такого не заметил. С местными общался на разные темы, сравнивали наш Майдан и их Тяньаньминем, страха в глазах оппонента при обсуждении "запретной темы" не видел. Может в других городах по другому, делитесь опытом.
Игорь Алексеевич написав: Вам сколько годиков. Запорожье на Африку???. Запорожье может быть в торгах по финнс. потокам через Африку или условия по Ближнему Востоку, или потоки нефти и газа, урана. Да всякой херни ещё. Сегодня начинается раздел эконом. финансов. потоков в мире.
Тобто саме сьогодні. А до цього були незаймані території...
Зрозумів. Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас й ви починаєте. Зауважили, трохи вище вже попросили Африку забронювати?
в очередь за Хотабом. Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
звичайно, звичайно... ви лише не нервуйтесь... й пігулку прийміть будь-ласка