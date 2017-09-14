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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10516105171051810519>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:28

flyman твоя мечта шрт прямо в доме
https://youtu.be/_SB-SOXerRQ?si=1jI3tTSniv53e1sq&t=315
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  flyman написав:і це також, бо то не вчення, а набір статей про втручання держави в економіку (капіталізм із соціалістичним обличчям)
хз но китай мне нравится. 42 города с метрополитеном. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D1%8E
106 городов миллионников большинство из которых выросли за последние 20 лет

города не бизнес строит и не рыночная экономика, их строят за чьи то налоги. А можно потратить всё на ракеты как ссср или просто просрать как мы.
Вам в Україні тиск на особистість, зокрема в школі, не подобався, то в Китаї ви б строєм ходили в усіх сферах життя і від народження, а школи там є взагалі як виправний табір для неповнолітніх. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:31

  tumos написав:
  ЛАД написав:Варга был неглупым человеком,

Похоже, что таки да.
Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.
...

чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи? :shock:

а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали? чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:32

  Wirująświatła написав: или просто просрать как мы.

Ми віддаємо свої ресурси, гроші (попит) зовнішним ринкам.

Ринок - це надлишок. І тому конкуренція.
Конкуренцію ми програємО...
Це корінець.

Хоча якщо б не віддавали (тобто зачинились), то було б ще гірше на порядки..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:36

  Shaman написав:
  tumos написав:
  ЛАД написав:Варга был неглупым человеком,

Похоже, что таки да.
Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.
...

чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи? :shock:

а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали? чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?

Не треба спеціалізувалася на кейнсіансінстві.

Треба ознайомитися з і Фрідменом, і Рікардо і Бальцеровичем.
І... навіть як транзистор працює)))
Вже не кажучи про Гегеля і т.д.

Якщо цікаво.... Як воно в світі все функціонує.
Займатися можна хоч сантехнікою ... але все за всьо чіпляється і не помітиш, як з канальї до транзистора чи Гегеля доберешся))))

Фахівці спеціалізувалася, витратили десятки років свого життя, праці...
Критики розібрали, практика довела.
Бери на шару їх результати...
Користуйся.
А не вигадуй на колінці лісапед...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:37

  Faceless написав:а школи там є взагалі як виправний табір для неповнолітніх
а есть какой то видос или ссылки на свидетельства очевидцев? я пересмотрел десятки видео про китайские школы ничего подобного не увидел. Если тема вам интересна на профильную ветку могу скинуть ссылки на ютуб, пересмотрите и скажете с какой минуты начинается концлагерь.
  detroytred написав:Ми віддаємо свої ресурси, гроші (попит) зовнішним ринкам.
у шамана есть профильная ветка, вас бы с радостью в нее приняли. От себя добавлю важнейший показатель экономики - вовлеченность людей. Косвенно это уровень безработицы, но вовлеченность понятие шире. У вас может быть работа на 8-12 тыс но этих денег хватит только на еду, комуналку, самую дешевую одежду. Вас не увидят рестораны, автосалоны, трц, концертные залы, отели, санатории. Чтобы увеличить вовлеченность нужен такой доход, чтобы вы могли "кормить" местные бизнесы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:48

  Wirująświatła написав:От себя добавлю важнейший показатель экономики - вовлеченность людей.

"Теорія зайнятості та процента" Джон Мейнрад Кейнс)))

"Лише стаття" (с) Флаймен
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 09:48

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  flyman написав:і це також, бо то не вчення, а набір статей про втручання держави в економіку (капіталізм із соціалістичним обличчям)
хз но китай мне нравится. 42 города с метрополитеном. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D1%8E
106 городов миллионников большинство из которых выросли за последние 20 лет

города не бизнес строит и не рыночная экономика, их строят за чьи то налоги. А можно потратить всё на ракеты как ссср или просто просрать как мы.
Вам в Україні тиск на особистість, зокрема в школі, не подобався, то в Китаї ви б строєм ходили в усіх сферах життя і від народження, а школи там є взагалі як виправний табір для неповнолітніх. :mrgreen:


Бывали там, есть личный опыт? Или "Рабинович напел"? Я был в Пекине, ничего такого не заметил. С местными общался на разные темы, сравнивали наш Майдан и их Тяньаньминем, страха в глазах оппонента при обсуждении "запретной темы" не видел. Может в других городах по другому, делитесь опытом.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:00

  Wirująświatła написав:flyman твоя мечта шрт прямо в доме
https://youtu.be/_SB-SOXerRQ?si=1jI3tTSniv53e1sq&t=315

чекаю наземну підземку на Об"їзній від Теремків до Пост-Волинського
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:02

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Вам сколько годиков. Запорожье на Африку???. Запорожье может быть в торгах по финнс. потокам через Африку или условия по Ближнему Востоку, или потоки нефти и газа, урана. Да всякой херни ещё. Сегодня начинается раздел эконом. финансов. потоков в мире.

Тобто саме сьогодні. А до цього були незаймані території... :D

Зрозумів. Саме сьогодні до вас в руки потрапив світовий атлас й ви починаєте. Зауважили, трохи вище вже попросили Африку забронювати? :lol:
в очередь за Хотабом.
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))

звичайно, звичайно... ви лише не нервуйтесь... й пігулку прийміть будь-ласка :lol:
Shaman
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