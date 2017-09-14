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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10516105171051810519

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:22

Игорь Алексеевич


Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))


Взагалі-то це нормальний діловий стиль. :D
Для вас неприйнятний? :D
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:25

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))

Взагалі-то це нормальний діловий стиль. :D
Для вас неприйнятний? :D
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці? :lol:

в нього свій стиль - довгі рукава називається :D
найбільшим модникам ще й на спині зав'язують :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:32

  detroytred написав:І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?

Разговор начался с того, что я обратил внимание на ваше довольно частое обращение к Кейнсу в обсуждениях. У меня сложилось впечатление, что вы разделяете его теорию. Далее я обратил ваше внимание, что есть иная оценка его творчества. Знакомиться с этой оценкой или нет дело ваше.

  detroytred написав:Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.

Как по мне Варга излагает свои доводы доступным языком.

  detroytred написав:Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))

Складывается впечатление, что вы поднимаете Кейнса до уровня Бога экономики.
tumos
 
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