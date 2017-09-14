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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:22
Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
Взагалі-то це нормальний діловий стиль.
Для вас неприйнятний?
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:25
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
Взагалі-то це нормальний діловий стиль.
Для вас неприйнятний?
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці?
в нього свій стиль - довгі рукава називається
найбільшим модникам ще й на спині зав'язують
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:32
detroytred написав:
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Разговор начался с того, что я обратил внимание на ваше довольно частое обращение к Кейнсу в обсуждениях. У меня сложилось впечатление, что вы разделяете его теорию. Далее я обратил ваше внимание, что есть иная оценка его творчества. Знакомиться с этой оценкой или нет дело ваше.
detroytred написав:
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Как по мне Варга излагает свои доводы доступным языком.
detroytred написав:
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Складывается впечатление, что вы поднимаете Кейнса до уровня Бога экономики.
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