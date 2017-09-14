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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:22
Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
Взагалі-то це нормальний діловий стиль.
Для вас неприйнятний?
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці?
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Hotab
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:25
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
Взагалі-то це нормальний діловий стиль.
Для вас неприйнятний?
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці?
в нього свій стиль - довгі рукава називається
найбільшим модникам ще й на спині зав'язують
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Shaman
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:32
detroytred написав:
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Разговор начался с того, что я обратил внимание на ваше довольно частое обращение к Кейнсу в обсуждениях. У меня сложилось впечатление, что вы разделяете его теорию. Далее я обратил ваше внимание, что есть иная оценка его творчества. Знакомиться с этой оценкой или нет дело ваше.
detroytred написав:
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Как по мне Варга излагает свои доводы доступным языком.
detroytred написав:
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Складывается впечатление, что вы поднимаете Кейнса до уровня Бога экономики.
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tumos
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:41
Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини?
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.
ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком
глобального переділу світу.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:46
Shaman написав: tumos написав: ЛАД написав:
Варга был неглупым человеком,
Похоже, что таки да.
Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.
...
чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи?
Где я указал, что их изучаю ? )
Shaman написав:
а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали?
Нет не читал. )
Shaman написав:
чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?
Окуда такой вывод ? Я ведь детройту сказал, что в теорию Кейнса не вникал. )
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tumos
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:48
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Будете как два брата, один рубаха в штаны, др.штаны со стрелками))
Взагалі-то це нормальний діловий стиль.
Для вас неприйнятний?
Ви в майже 60 досі пузо засновуєте в треніки Abibas і сланці?
Старческий совковый стиль. Ещё галстук не забудь одеть и фраер.... на весь барак, в котором живёшь и мечтаешь про квартиру)) А пузо это у летунов из за постоянного образа жизни - сидеть на ж... ровно))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 19 жов, 2024 10:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:51
Shaman написав:
в нього свій стиль - довгі рукава називається
найбільшим модникам ще й на спині зав'язують
Шаман уже в этом стиле побывал, если про него всё знает)). У него только на уме - больничка, таблетки, врачи. О жизнь бомбанула как, теперь шаманит...знахарем стал)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 19 жов, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:52
tumos написав: detroytred написав:
І до чого загальна оцінка отим академіком Кейнса до факту, про який була мова?
Разговор начался с того, что я обратил внимание на ваше довольно частое обращение к Кейнсу в обсуждениях. У меня сложилось впечатление, что вы разделяете его теорию. Далее я обратил ваше внимание, что есть иная оценка его творчества. Знакомиться с этой оценкой или нет дело ваше.
detroytred написав:
Якщо кейнсіанство і бачення Кейнса є лише поверхневими, то навіть не уявляю в які глибинм глибин занурювався отой академік.
Как по мне Варга излагает свои доводы доступным языком.
detroytred написав:
Кейнсіанство було впроваджено, починаючи з США...
Конкуренцію йому по глибині глибин складає лише Фрідмен з його монетаризмом.
Визначити кейнсіанство поверхневими, а Кейнсу приписати лише а-ля популярізацію --- це треба бути рівня Бога економіки))
Складывается впечатление, что вы поднимаете Кейнса до уровня Бога экономики.
Ну ви дайотє...))
Кейнса я згадував здебільшого, як собіратєльний образ. Лише у випадках, які стосуються саме його, то як його. А здебільшого саме, як собіратєльний образ.
Так само я часто вказую на Феррарі.
А не Мазератті чи РоллсРойс, Бентлі.
Якщо у вас чи у того академіка є бачення, що Кейнс не серед ряду найвидатніших економістів -- то й нехай. Я маю іншу, загально прийняту точку зору оцінки Кейнса.
До чого тут доступність чи недоступність мови викладання Варги? До чого ви перестрибнули знов на інший предмет? З мого боку було щось про нерозуміння Варги?
Розмова почалася з того, що ви наявне помилилися стосовно висновку Варги про те, що "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма."
"А если академик был прав ?" -- я звернув увагу, що ваше питання недоречне. Оце *якщо*.
Бо Варга вказав на факт. Подію, яка вже відбулася.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:56
detroytred написав:
"Теорія зайнятості та процента" Джон Мейнрад Кейнс)))
не занятость а вовлеченность. В шахтерских городках занятость была под 100% а вовлеченность? в какие городские, культурные или экономические процессы были вовлечены эти люди? Свадьба, похороны, 1е сентября, раз в год поездка на море. Соответственно так и появлялись депрессивные регионы. Потому что зарплаты этим людям хватало только на еду. А даже если бы платили много к деньгам ещё нужна культура потребления. Можно посетить топовые музеи мира, какие то культурные события, узнать что-то новое, а можно пробухать.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 19 жов, 2024 11:01
Wirująświatła написав: detroytred написав:
"Теорія зайнятості та процента" Джон Мейнрад Кейнс)))
не занятость а вовлеченность. В шахтерских городках занятость была под 100% а вовлеченность? в какие городские, культурные или экономические процессы были вовлечены эти люди? Свадьба, похороны, раз в год поездка на море.
"Звёзды смотрят вниз" про отих шахтарів.
Випити пива в пабі і т.д. -- це та ж сама вовлєчонность. І те ж саме культурне, суспільне життя.
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detroytred
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