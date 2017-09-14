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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1051810519105201052110522>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:01

  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

нас прийняли в нато? :shock:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:01

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:flyman твоя мечта шрт прямо в доме
https://youtu.be/_SB-SOXerRQ?si=1jI3tTSniv53e1sq&t=315

чекаю наземну підземку на Об"їзній від Теремків до Пост-Волинського

можно канатной дорогой решить проблему метро на троещину.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:03

  detroytred написав:Випити пива в пабі і т.д. -- це та ж сама вовлєчонность. І те ж саме культурне, суспільне життя.
если бы все бухали, кто бы пел в опере и кто бы их слушал? "та ж сама вовлєчонность" 1 мая в совке тоже было общественной жизнью. После демонстрации как правило бухали, коллективно. Вовлеченность это когда человек тратит деньги не только на еду, бухло, детей и комуналку. То есть кроме самих денег у него ещё есть интересы, а общество предоставляет многообразие выбора куда их потратить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 19 жов, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:05

  Banderlog написав:
  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

нас прийняли в нато? :shock:

В параллельной реальности у Флер - да.
Первый пункт и лажа. Дальше можно не читать.

Вы хоть понимаете, что называется "Планом"? Гуглом пользоваться умеете? Есть такая поисковая система, называется Google
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:06

  Banderlog написав:
  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

нас прийняли в нато? :shock:

Перший і краєугольний пункт плану Перемоги.

Хто ж не підтримає план не чогось, а Перемоги???
Проблема з виконанням.

Від партнерів потрібна не підтримка, а саме виконання, реалізація цього плану.
Бо увесь план саме з дій саме партнерів -- прийняти в НАТО, дати дозволи, дати зброю, дати фінансування відповідне. Це саме дії партнерів.

А вони про лише "підтримують"))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Випити пива в пабі і т.д. -- це та ж сама вовлєчонность. І те ж саме культурне, суспільне життя.
если бы все бухали, кто бы пел в опере и кто бы их слушал? "та ж сама вовлєчонность" 1 мая в совке тоже было общественной жизнью. После демонстрации как правило бухали, коллективно. Вовлеченность это когда человек тратит деньги не только на еду, бухло, детей и комуналку. То есть кроме самих денег у него ещё есть интересы, а общество предоставляет многообразие выбора.

З точки зору економіки (виробництва, обміну товарів-послуг...) принципової різниці нема.
Де і як це відбувається.
В опері з певчинею чи в пабі з пивом)))

Стосовно ж ролі величини попиту - питань нема. Попит повен збільшуватися. А хоч за пивом, хоч за співами .... яка різниця? Ринку.

Проблема і справа в тому - де оці люди гроші зароблять на пиво чи оперу? Як їм заробити більше цих грошей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:17

Головний індус в Україну завітав...
Індус. В Україну.
Навіть індус. Навіть в Україну. За яку бодається рфія та Захід. В центр Європи.

Яких вам ще ознак глобального переподілу світу ще не вистачає?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:22

  pesikot написав:
  GALeon написав:Запоріжжя може бути окуповано: Олег Жданов назвав терміни і як у цьому може брати участь Північна Корея

https://amp.fakty.ua/444787-zaporozhe-m ... aya-koreya

Ну Жданов, ще той "єксперт" ...



як на мою думку, ще не бачив жодного "військового" експерта на марафоні чи на каналах (Перший, 24, і тд) який володіє інформацією поза межани вікіпедії і телеграм каналів: майор запасу Гетьман?(ветеран війни 2014р, не можна навіть близько порівнювати події 10р давнини і сьогодення, це небо і земля) Евген Дикий (науковиець, публіцист), Роман Світан(30 років не має відношення до армії), Олег Жданов( 17 років немає відношення до армії), Олександр Мусієнко (вперше побачив на ТБ Торонто, теперь вже інші інфопомийки тягнуть його в єфір)

чому так сталося? тому що війна потребує інформаційної тиші, навіт ресурс Deepstate інколи не дотримується цього правила (але ці не плані досягнень, а плані втрат)

також є у нас поважні старші офіцери(навіть генерали): Ігор Романенко, генерал-лейтенант,Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010).
звідки у нього може бути інформація (діти його воюють, ні... друзі чи підлеглі? також ні, бо всі давно на пенсії)

Основні показники рейтингу:


• Топ-5 рейтингу в інтернет ЗМІ – Олексій Арестович, Олег Жданов, Олександр Мусієнко, Тарас Чмут та Сергій Згурець.


• Топ-5 рейтингу у соціальних мережах – Олексій Арестович, Іван Яковина, Валерій Маркус, Олег Жданов та Євген Карась.


• Найбільшу кількість постів у соціальних мережах опублікували Ігаль Левін, Олександр Коваленко, Олег Шарп, Микола Бєлєсков та Євген Карась.



Коваленко Олександр Іванович(злой одесіт), багато читає (навіть зарубужну пресу), памятає деякі ттд і ттх
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:24

Игорь Алексеевич


Старческий совковый стиль. Ещё галстук не забудь одеть


Ви з базару , де біля ларька з шавухою (ой, піцою) тусуєтесь, інколи виходите? :lol:
Інколи і галстук доречно. Тільки який стосунок діловий стиль (сорочка, брюки з стрілками) має до «совка»? Совка нема давно, а стиль у діловому світі є.
Зможете пояснити, чи будете знов як з Херсоном крутити тухесом, що вас не так зрозуміли ? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 жов, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:24

  detroytred написав:Головний індус в Україну завітав...
Індус. В Україну.
Навіть індус. Навіть в Україну. За яку бодається рфія та Захід. В центр Європи.

Яких вам ще ознак глобального переподілу світу ще не вистачає?

животные тоже бодаются за пищу. вы про глобальный конфликт между животными слышали? ну шоб китайские воробьи воевали с украинскими.
  detroytred написав:Проблема і справа в тому - де оці люди гроші зароблять на пиво чи оперу? Як їм заробити більше цих грошей.
2я проблема куда их потратить. Канеш кто привык скирдовать копеечку или у кого только на еду такой проблемы нет. Был у меня друг детства, в 90х уехал на север рф, зарплата огромная. Купил квартиру авто и всё... в их городке деньги тратить негде. В итоге живет 11 месяцев, чтобы в отпуске потратить в европах всё что накопил. Он сам это говорил, деньги есть, айфоны всем купил а больше тратить некуда. А кто то бухает и такой проблемы нет.

вот тут целая тема
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 19 жов, 2024 11:33, всього редагувалось 4 разів.
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