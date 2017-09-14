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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10519105201052110522>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:25

  Banderlog написав:
  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

нас прийняли в нато? :shock:
Вчера на встрече четвёрка собралась и решила - Украина член НАТО.)) Правда пресс конференцию решили не делать, очередная причина - Байден срочно улетает. Они всё уже порешали и ЗЕ только по ТВ марафону смотрел, как его киданули с планом Победы. :shock:
Хотя вся эта игра с планом, потом Ураган, теперь встреча четвёрки разыграна была для бублики, что бы всем крассиво выйти из положения о начале переговоров с рашей.
Зе будет оправдоваться, что был план и он его до конца отстаивал, а эти негодяи меня не послушали и придумали свой план. Теперь мне ничего не остаётся, как согласиться с их планом... и далее для жалости слёзы на глазах для ТВ и журналистов... :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 19 жов, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заправьте спортивные штаны в носки и обуйте шлепанцы. Тогда окружающие не будут к вам требовательны
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Фахівці спеціалізувалася, витратили десятки років свого життя, праці...


деякі в народі роками вивчають Тору (добре що ще хтось працює і боронить країну)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:38

  prodigy написав:
  detroytred написав:Фахівці спеціалізувалася, витратили десятки років свого життя, праці...


деякі в народі роками вивчають Тору (добре що ще хтось працює і боронить країну)

Звісно добре.
Але мова була не про них.

Тим паче, що оце *що ще хтось працює і боронить* недоречне.
Бо навпаки - ще хтось вивчає Тору.
А більшість працює і боронить країну.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

нас прийняли в нато? :shock:
Вчера на встрече четвёрка собралась и решила - Украина член НАТО.)) Правда пресс конференцию решили не делать, очередная причина - Байден срочно улетает. Они всё уже порешали и ЗЕ только по ТВ марафону смотрел, как его киданули с планом Победы. :shock:
Хотя вся эта игра с планом, потом Ураган, теперь встреча четвёрки разыграна была для бублики, что бы всем крассиво выйти из положения о начале переговоров с рашей.
Зе будет оправдоваться, что был план и он его до конца отстаивал, а эти негодяи меня не послушали и придумали свой план. Теперь мне ничего не остаётся, как согласиться с их планом... и далее для жалости слёзы на глазах для ТВ и журналистов... :roll:

Да ніхто не знає, як воно буде.

Ці місяці будуть точкою біфуркації.

І ті ж тільки лише британці запросто, підкреслюю - запросто, можуть спростувати всім плани та домовленості.

Куди воно все піде ( до продовження на виснаження, до рпв, до втягнення ще країн у війну, до повної перемоги, звісно нашої. А чиї ж ще?!), поки не знає ніхто.
Окрім мольфарів і Ко.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:48

  fler написав:Так-с, ранок вже давно почався. Шо там у нас поганого? Всепропальщіки, де новини? :D
Ось вам на затравку:
"Білий Дім підтримує план перемоги Зеленського", - Джон Кірбі.

ПС. ̶В̶і̶с̶л̶ю̶ч̶о̶к̶ ІА потішив початком глобального переділу світу.

Не совсем так.
В оригинале у Кирби:
Смотрите, президент оценил президента Зелинского, принеся его в Овальный кабинет и обсудив план победы. Мы, очевидно, все еще копаемся в его деталях. Мы, так что я не, я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому маленькому пункту в нем. Но я скажу, что, как мы ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зелинского по справедливому миру. Крайне важно, чтобы, как бы ни выглядела эта часть, она была приемлема для него и для украинского народа. И мы, конечно, не будем никаких дискуссий об Украине без Украины. И мы, конечно, не будем вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые не соответствуют тому, во что мы верим. Президент Зелинский планирует буквально вести дискуссии об Украине без Украины прямо сейчас сегодня, с лидерами, которые не, как я закончил, в моем понимании, мы не будем вести дискуссии с лидерами, которые также не соответствуют этому плану, что идея следовать его справедливому, честному мирному плану.
...............
Так вот вчера в Брюсселе канцлер был очень открыт или очень ясно о своем несогласии с основными частями плана победы Зеленского. И сам Зеленский, казалось, был немного расстроен вчерашними разговорами в Брюсселе. Так что мне интересно, а также США, похоже, не согласны с некоторыми крупными частями этого плана победы. Так какой же путь вперед здесь? Что могут предложить США и, может быть, Германия, где, каков план игры? Потому что сам президент сказал, что приближается суровая зима, и это единственное, что сейчас обсуждается. Где путь вперед? Лидеры четырех стран встречаются сегодня, как вы знаете, и они будут обсуждать план победы, как мы уже говорили. И я могу, вы знаете, это то же самое, что я бы сказал сегодня, мы все еще подробно рассматриваем план победы. Мы все еще говорим об этом с нашими украинскими коллегами. Сегодня у президента есть возможность узнать точку зрения этих европейских лидеров и поделиться своей точкой зрения на это. Посмотрите еще раз, не вдаваясь, как я отказывался делать ранее, мы не будем вдаваться в каждый пункт и подпункт по этому вопросу. Я бы просто сказал вам, что мы ценим и уважаем работу, которую президент Зелинский вложил в это, и вдумчивость, которую он вложил в это, и мы продолжим работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как может и должен выглядеть этот справедливый мир. Но с признанием этого взгляда, мы считаем, что лучший способ закончить войну — это урегулирование путем переговоров, но это должен решать президент Зелинский, произойдет ли это и когда, и каковы будут обстоятельства, если я могу.Речь идет не о мелких деталях. Речь идет о крупных линиях в плане победы, которые являются препятствием, очевидно, как безусловное приглашение НАТО или использование оружия дальнего действия, например, использование западного оружия и территории России. Это не мелкие и незначительные детали. Это большие, знаете ли, столпы этого плана победы. Так что если вы не в порядке, что, что, почему бы нам не позволить лидерам четверки и не поговорить об этом, прежде чем я начну характеризовать их позиции по каждому из компонентов. И я не собираюсь этого делать. Мы были очень последовательны в отношении НАТО. И я думаю, кто-то задал мне вопрос о НАТО, НАТО будет в будущем Украины. Никаких вопросов. Первое, что мы должны сделать, это помочь им выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что у них есть то, что им нужно. Вот почему они говорили сегодня о поле боя с канцлером Шульцем. Во-вторых, мы должны убедиться, что если и когда, и как бы ни закончилась эта война, Украина сможет не только иметь сильную, живую оборону, промышленную базу, но и что у нее есть обязательства по долгосрочным потребностям безопасности от других стран, включая Соединенные Штаты, которые у них будут. У них все равно будет протяженная граница с Россией. Независимо от того, как закончится эта война, они должны иметь возможность иметь дело с потенциально продолжающейся агрессивной Россией. И даже пока все это происходит, мы продолжим работать с Украиной над необходимыми реформами, которые им нужно будет провести, чтобы подать заявку на членство в НАТО. НАТО не будет в их будущем. Мы выдвинули несколько путей и несколько вех, чтобы помочь им туда попасть, и вот где мы находимся. Вот где мы находимся в Соединенных Штатах. Я только что слышал, как вы сказали, что НАТО не будет в их будущем. Я сказал, что НАТО будет в будущем

https://www.c-span.org/video/cc/?progid=650672.
Или видео здесь - https://www.c-span.org/video/?539338-1/john-kirby-briefs-reporters-president-bidens-meetings-german-british-french-leaders. Я смотрел по стенограмме, на слух плохо понимаю английский.
Об Израиле Кирби говорил в несколько раз больше и подробнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:49

корейцы едут на войну распугивая русских
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 11:57

ЛАД
Дякую.
Ось і всі відповіді:
*Так вот вчера в Брюсселе канцлер был очень открыт или очень ясно о своем несогласии с основными частями плана победы Зеленского. И сам Зеленский, казалось, был немного расстроен вчерашними разговорами в Брюсселе. Так что мне интересно, а также США, похоже, не согласны с некоторыми крупными частями этого плана победы. Так какой же путь вперед здесь? Что могут предложить США и, может быть, Германия, где, каков план игры? Потому что сам президент сказал, что приближается суровая зима, и это единственное, что сейчас обсуждается. Где путь вперед? Лидеры четырех стран встречаются сегодня, как вы знаете, и они будут обсуждать план победы, как мы уже говорили. И я могу, вы знаете, это то же самое, что я бы сказал сегодня, мы все еще подробно рассматриваем план победы. Мы все еще говорим об этом с нашими украинскими коллегами. Сегодня у президента есть возможность узнать точку зрения этих европейских лидеров и поделиться своей точкой зрения на это. *

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на хоаа б наміри! принципово щось змінювати.
А не те що готовність змінювати.

Залужний в курсі справ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:00

  detroytred написав:...

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.

Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:01

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:flyman твоя мечта шрт прямо в доме
https://youtu.be/_SB-SOXerRQ?si=1jI3tTSniv53e1sq&t=315

чекаю наземну підземку на Об"їзній від Теремків до Пост-Волинського

Скоріше буде тунель від на Оболоні з вул. Північної на Троещину для продовження об'їзної на лівий берег.
_Mykola_
 
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