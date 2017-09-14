Смотрите, президент оценил президента Зелинского, принеся его в Овальный кабинет и обсудив план победы. Мы, очевидно, все еще копаемся в его деталях. Мы, так что я не, я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому маленькому пункту в нем. Но я скажу, что, как мы ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зелинского по справедливому миру. Крайне важно, чтобы, как бы ни выглядела эта часть, она была приемлема для него и для украинского народа. И мы, конечно, не будем никаких дискуссий об Украине без Украины. И мы, конечно, не будем вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые не соответствуют тому, во что мы верим. Президент Зелинский планирует буквально вести дискуссии об Украине без Украины прямо сейчас сегодня, с лидерами, которые не, как я закончил, в моем понимании, мы не будем вести дискуссии с лидерами, которые также не соответствуют этому плану, что идея следовать его справедливому, честному мирному плану.

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Так вот вчера в Брюсселе канцлер был очень открыт или очень ясно о своем несогласии с основными частями плана победы Зеленского. И сам Зеленский, казалось, был немного расстроен вчерашними разговорами в Брюсселе. Так что мне интересно, а также США, похоже, не согласны с некоторыми крупными частями этого плана победы. Так какой же путь вперед здесь? Что могут предложить США и, может быть, Германия, где, каков план игры? Потому что сам президент сказал, что приближается суровая зима, и это единственное, что сейчас обсуждается. Где путь вперед? Лидеры четырех стран встречаются сегодня, как вы знаете, и они будут обсуждать план победы, как мы уже говорили. И я могу, вы знаете, это то же самое, что я бы сказал сегодня, мы все еще подробно рассматриваем план победы. Мы все еще говорим об этом с нашими украинскими коллегами. Сегодня у президента есть возможность узнать точку зрения этих европейских лидеров и поделиться своей точкой зрения на это. Посмотрите еще раз, не вдаваясь, как я отказывался делать ранее, мы не будем вдаваться в каждый пункт и подпункт по этому вопросу. Я бы просто сказал вам, что мы ценим и уважаем работу, которую президент Зелинский вложил в это, и вдумчивость, которую он вложил в это, и мы продолжим работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как может и должен выглядеть этот справедливый мир. Но с признанием этого взгляда, мы считаем, что лучший способ закончить войну — это урегулирование путем переговоров, но это должен решать президент Зелинский, произойдет ли это и когда, и каковы будут обстоятельства, если я могу.Речь идет не о мелких деталях. Речь идет о крупных линиях в плане победы, которые являются препятствием, очевидно, как безусловное приглашение НАТО или использование оружия дальнего действия, например, использование западного оружия и территории России. Это не мелкие и незначительные детали. Это большие, знаете ли, столпы этого плана победы. Так что если вы не в порядке, что, что, почему бы нам не позволить лидерам четверки и не поговорить об этом, прежде чем я начну характеризовать их позиции по каждому из компонентов. И я не собираюсь этого делать. Мы были очень последовательны в отношении НАТО. И я думаю, кто-то задал мне вопрос о НАТО, НАТО будет в будущем Украины. Никаких вопросов. Первое, что мы должны сделать, это помочь им выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что у них есть то, что им нужно. Вот почему они говорили сегодня о поле боя с канцлером Шульцем. Во-вторых, мы должны убедиться, что если и когда, и как бы ни закончилась эта война, Украина сможет не только иметь сильную, живую оборону, промышленную базу, но и что у нее есть обязательства по долгосрочным потребностям безопасности от других стран, включая Соединенные Штаты, которые у них будут. У них все равно будет протяженная граница с Россией. Независимо от того, как закончится эта война, они должны иметь возможность иметь дело с потенциально продолжающейся агрессивной Россией. И даже пока все это происходит, мы продолжим работать с Украиной над необходимыми реформами, которые им нужно будет провести, чтобы подать заявку на членство в НАТО. НАТО не будет в их будущем. Мы выдвинули несколько путей и несколько вех, чтобы помочь им туда попасть, и вот где мы находимся. Вот где мы находимся в Соединенных Штатах. Я только что слышал, как вы сказали, что НАТО не будет в их будущем. Я сказал, что НАТО будет в будущем