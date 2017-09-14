Є нєсогласіє. І пагаваріть про план. А так все те ж саме -- підтримуємо далі. Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону. Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.
Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"... Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче? Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
Є нєсогласіє. І пагаваріть про план. А так все те ж саме -- підтримуємо далі. Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону. Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.
Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"... Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче? Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
Вопрос на миллион долларов - Допокращував переговорные позиции?
Кейнса я згадував здебільшого, як собіратєльний образ. Лише у випадках, які стосуються саме його, то як його. А здебільшого саме, як собіратєльний образ. Так само я часто вказую на Феррарі. А не Мазератті чи РоллсРойс, Бентлі.
Не понял. Cобирательный образ, так собирательный.
detroytred написав:Якщо у вас чи у того академіка є бачення, що Кейнс не серед ряду найвидатніших економістів -- то й нехай. Я маю іншу, загально прийняту точку зору оцінки Кейнса.
Здесь понятно. Критическая оценка того, почему теория Кейнса стала общепринятой, вас не интересует.
detroytred написав:До чого тут доступність чи недоступність мови викладання Варги? До чого ви перестрибнули знов на інший предмет? З мого боку було щось про нерозуміння Варги?
Вы говорите о каких-то глубинах. Чаще всего понимание изложения неких глубин доступно узкому кругу специалистов. Хотя по всей видимости есть лица, умеющие излагать глубины доступным языком.
detroytred написав:Розмова почалася з того, що ви наявне помилилися стосовно висновку Варги про те, що "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма." "А если академик был прав ?" -- я звернув увагу, що ваше питання недоречне. Оце *якщо*. Бо Варга вказав на факт. Подію, яка вже відбулася.
Є нєсогласіє. І пагаваріть про план. А так все те ж саме -- підтримуємо далі. Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону. Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.
Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"... Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче? Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский? Весной конгресс требовал план от Байдена. Он что-то там (толком не известно что, полагаю, ничего толкового) предоставил. А Зеленский... Думаю, он хорошо понимает сегодняшнюю нашу ситуацию и просто решил прояснить ситуацию и поставить вопрос ребром, чтобы получить чёткие ответы. Отсюда и напоминание о ЯО. Но толку мало. Ребята ушлые. Напоминает детскую игру "да и нет не говорить".
_hunter написав:Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"... Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
............... Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский? ...
Да я же вам уже раза три или четыре отвечал - с Мимоходом на пару. Этому же еще в начальной школе учат: - не знаешь что делать - ищи того, кто знает. - никого не нашел - не говори что сделал. ............