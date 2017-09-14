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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10519105201052110522

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:03

  _hunter написав:
  detroytred написав:...

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.

Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.

Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:08

  Игорь Алексеевич написав:
Хотя вся эта игра с планом, потом Ураган, теперь встреча четвёрки разыграна была для бублики, что бы всем крассиво выйти из положения о начале переговоров с рашей.

Намір домовитись далеко не очевидний. Хто сказав , що вони хотять вийти з положення?
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:в нього свій стиль - довгі рукава називається
найбільшим модникам ще й на спині зав'язують
Шаман уже в этом стиле побывал, если про него всё знает)). У него только на уме - больничка, таблетки, врачи. О жизнь бомбанула как, теперь шаманит...знахарем стал)))

так допомагаю прочистити мозок, кому потрібно й є бажання. 8)
у вашому випадку не певен, що й холява допоможе :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:14

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:...

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.

Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.

Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

Вопрос на миллион долларов :) - Допокращував переговорные позиции? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:19

  detroytred написав:Ну ви дайотє...))

Кейнса я згадував здебільшого, як собіратєльний образ. Лише у випадках, які стосуються саме його, то як його. А здебільшого саме, як собіратєльний образ.
Так само я часто вказую на Феррарі.
А не Мазератті чи РоллсРойс, Бентлі.

Не понял. Cобирательный образ, так собирательный.

  detroytred написав:Якщо у вас чи у того академіка є бачення, що Кейнс не серед ряду найвидатніших економістів -- то й нехай. Я маю іншу, загально прийняту точку зору оцінки Кейнса.

Здесь понятно. Критическая оценка того, почему теория Кейнса стала общепринятой, вас не интересует.

  detroytred написав:До чого тут доступність чи недоступність мови викладання Варги? До чого ви перестрибнули знов на інший предмет? З мого боку було щось про нерозуміння Варги?

Вы говорите о каких-то глубинах. Чаще всего понимание изложения неких глубин доступно узкому кругу специалистов. Хотя по всей видимости есть лица, умеющие излагать глубины доступным языком.

  detroytred написав:Розмова почалася з того, що ви наявне помилилися стосовно висновку Варги про те, що "Господство кейнсианства означает идейное банкротство монополистического капитализма."
"А если академик был прав ?" -- я звернув увагу, що ваше питання недоречне. Оце *якщо*.
Бо Варга вказав на факт. Подію, яка вже відбулася.

Уточните, пожалуйста, какое событие совершилось - господство кейнсианства
или банкротство монополистического капитализма ?
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:22

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:...

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.

Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.

Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
Весной конгресс требовал план от Байдена. Он что-то там (толком не известно что, полагаю, ничего толкового) предоставил.
А Зеленский... Думаю, он хорошо понимает сегодняшнюю нашу ситуацию и просто решил прояснить ситуацию и поставить вопрос ребром, чтобы получить чёткие ответы. Отсюда и напоминание о ЯО. Но толку мало. Ребята ушлые. Напоминает детскую игру "да и нет не говорить".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:37

  Игорь Алексеевич написав: Теперь мне ничего не остаётся, как согласиться с их планом... и далее для жалости слёзы на глазах для ТВ и журналистов... :roll:

Нє, по класікє треба :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:39

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.

Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
...

Да я же вам уже раза три или четыре отвечал - с Мимоходом на пару.
Этому же еще в начальной школе учат:
- не знаешь что делать - ищи того, кто знает.
- никого не нашел - не говори что сделал.

А то как-то так получилось...
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:40

  _Mykola_ написав:
  Игорь Алексеевич написав: Теперь мне ничего не остаётся, как согласиться с их планом... и далее для жалости слёзы на глазах для ТВ и журналистов... :roll:

Нє, по класікє треба :D
И далее сбежать к корейцам))
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:47

  _hunter написав:
  ЛАД написав:....
  _hunter написав:Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
...............
Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
...

Да я же вам уже раза три или четыре отвечал - с Мимоходом на пару.
Этому же еще в начальной школе учат:
- не знаешь что делать - ищи того, кто знает.
- никого не нашел - не говори что сделал.
............

Это не ответ, а отговорка.
ЛАД
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