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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10521105221052310524>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 74
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
32
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:06

  tumos написав:Уточните, пожалуйста, какое событие совершилось - господство кейнсианства
или банкротство монополистического капитализма ?

Сорян, але це або тролінг, або ...
Без мене.
Після отаких об'ємних пояснень отаке питання?!

І да. Отой академік мене не цікавить... І окрім нього є купа куп різних бачень... Цікавитися усіма різновидами -- да життя не вистачить.
Для. Нефахівця!!! А того, хто має мету: вивчити призначення (приладу, пристрою, процесу, події), склад (тобто структурну схему ), принцип дії (тобто функціональну схему, функціонування) --- достатньо класичних загальновизнаних буквара, підручника, праці фахівця.
Сміт, Рікардо, Кейнс, Фрідменів і т!д. -- це класика. Загальновизнана.
Копирсатися з варгами тощо?
Навіщо????????????
Лише якщо підвернеться дійсно актуальний привід для цього. Або виникне зацікавленість з якоїсь причини.

З.и. ну дійсно...
Три рази звернув увагу на *Новий курс* Рузвельта (фактичне практичне впровадження кейнсіанства), а ви прохаєте уточнення чи здійснилась ця подія (господство кейнсіанства).
І кеп-очевидне: якщо кейнсіанство впровадили, то це звісно визнання ідейного краху-банкротства монополістичного капіталізму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:....
Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
...

Да я же вам уже раза три или четыре отвечал - с Мимоходом на пару.
............
Зображення

Это не ответ, а отговорка.

Стандартный прием демагога "сначала сам добейся"? :roll:
- получайте стандартный ответ: "Не нужно быть поваром, чтобы понять, что мясо протухло"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:20

  _hunter написав:
  detroytred написав:Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

Вопрос на миллион долларов :) - Допокращував переговорные позиции? :roll:

Мені здається, банально витягує з партнерів більше допомоги.
Перед виборами...
Користується моментом.
Бо відмовити Байден не може.
Повинен демонструвати згоду з Перемогою)) і трошки більше підкидати сам (і просити інших партнерів), щоб напередодні виборів не кидати тінь на демократів, Камалу.

Британці)))
Їм пофіг хто (деми чи респи).
Вони самі от нещодавно 4,5 млрд. надали і того ж хочуть від інших...
*Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (майже 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників."
https://suspilne.media/852953-britania- ... vlu-zbroi/

Партнери)))
В нас потужності свої на 20 млрд.
А вони дають нам гроші ... але щоб ми закупали за ці гроші саме в них.
Звісно, що добре що хоча б так. Але)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:27

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

Вопрос на миллион долларов :) - Допокращував переговорные позиции? :roll:

Мені здається, банально витягує з партнерів більше допомоги.
Перед виборами...
Користується моментом.
Бо відмовити Байден не може.
Повинен демонструвати згоду з Перемогою)) і трошки більше підкидати сам (і просити інших партнерів), щоб напередодні виборів не кидати тінь на демократів, Камалу.

Британці)))
Їм пофіг хто (деми чи респи).
Вони самі от нещодавно 4,5 млрд. надали і того ж хочуть від інших...
*Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (майже 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників."
https://suspilne.media/852953-britania- ... vlu-zbroi/

Партнери)))
В нас потужності свої на 20 млрд.
А вони дають нам гроші ... але щоб ми закупали за ці гроші саме в них.
Звісно, що добре що хоча б так. Але)))

Так с вытягиванием он и без Плана справлялся, вроде как.

Тут вообще не понял: все прекрасно понимают, что он уже ничего не решает - и ничего от него и не ждут. Давать больше, что бы что-то продемонстрировать - он уже c PDA все продемонстировал, что можно было...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:36

Тобто ніколи

🇺🇳 Україну запросять в НАТО тільки в кордонах 1991 року, — заявила міністр юстиції Стефанішина

Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій не є предметом для дискусій

https://hromadske.ua/polityka/233150-uk ... efanishyna
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:37

  _hunter написав:Так с вытягиванием он и без Плана справлялся, вроде как.

Тут вообще не понял: все прекрасно понимают, что он уже ничего не решает - и ничего от него и не ждут. Давать больше, что бы что-то продемонстрировать - он уже c PDA все продемонстировал, что можно было...

Можна ж ще більше справитись. З планом.
Он обіцянки кожні 2-3 тижні 500-750 млн.
Явно це краще, ніж останні місяці до цього.
_______________________
І сміх, і гріх:
*Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій не є предметом для дискусій. Її запросять в Альянс лише у кордонах 1991 року, — заявила віцепремʼєр'єресса-міністресса з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерчиня юстиції Ольга Стефанішина...
Уважаемая министеркичиня свежой росой забыла уточнить, что процедура приглашения формируется КОНСЕНСУСОМ... но для росы на голову Посполитых - прокатит...

Так же она забыла про Жопа, Хобот, Муха - (вечный) кайф...
НАТО - после победы...
а план Победы - через НАТО...))* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:43

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так с вытягиванием он и без Плана справлялся, вроде как.

Тут вообще не понял: все прекрасно понимают, что он уже ничего не решает - и ничего от него и не ждут. Давать больше, что бы что-то продемонстрировать - он уже c PDA все продемонстировал, что можно было...

Можна ж ще більше справитись. З планом.
Он обіцянки кожні 2-3 тижні 500-750 млн.
Явно це краще, ніж останні місяці до цього.
_______________________
І сміх, і гріх:
*Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій не є предметом для дискусій. Її запросять в Альянс лише у кордонах 1991 року, — заявила віцепремʼєр'єресса-міністресса з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерчиня юстиції Ольга Стефанішина...
Уважаемая министеркичиня свежой росой забыла уточнить, что процедура приглашения формируется КОНСЕНСУСОМ... но для росы на голову Посполитых - прокатит...

Так же она забыла про Жопа, Хобот, Муха - (вечный) кайф...
НАТО - после победы...
а план Победы - через НАТО...))* (С)

Можно, но это реальный план нужен, а не "делайте все за нас сами"...
С одной стороны - лучше. С другой стороны 1го числа 5.8 лярдов сгорели, вроде как.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:45

Хм... вчера были шутки, а сегодня - а может таки почалося?
В Одесі застрелили голову громадського формування «Підрозділ Сприяння Правоохоронним Органам» Геннадія Бейбутяна

В народі їх називають «титушки» - це те саме формування, яке патрулює місто спільно з поліцією під час комендантської години та разом з ТЦК бусифікує людей на вулицях, — місцеві ЗМІ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А більшість працює і боронить країну.

навіть, де її мало бути найменьше-вата в достатній кількості
звісно, мати паспорт і бути саме громадянином країни-це різні речи (особливо це болисно визнавати у нас, скільки у нас падлюк (і не тільки на півдні і на Донбасі)
Павел Дуров має французський паспорт, та який він француз
Ось ціваве відео про то, чому Нетаньяху відданий путіну

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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.


існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати

банальний приклад

Obamacare або ObamaAct — наймасштабніша реформа системи охорони здоров'я в історії США з середини 1960-х років. Прийнята у 2010 році.


20 січня 2017 року, одразу після інавгурації, новий президент Дональд Трамп підписав указ про скасування медреформи Обами.

навіть дня не минуло (тобто у свій перший робочий день), знає про це Зе?
повинен знати, але мабудь не має іншого виходу
сітуація дуже складна (як сказав Сирський: складна, але ще не критична)

як на мене не дуже далеко від критичної (виходячи з шансів демократам програти вибори)
а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
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