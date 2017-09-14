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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 14:18
prodigy написав:
detroytred написав:
А більшість працює і боронить країну.
навіть, де її мало бути найменьше-вата в достатній кількості
звісно, мати паспорт і бути саме громадянином країни-це різні речи (особливо це болисно визнавати у нас, скільки у нас падлюк (і не тільки на півдні і на Донбасі)
Павел Дуров має французський паспорт, та який він француз
Ось ціваве відео про то, чому Нетаньяху відданий путіну
Нііт))
Я таке забористе не сприймаю.
Що пу вертить натаньягами, трампами, масками і т.д.
Ви спробуйте подискутувати на цю тему з місцевими, які наполягають що пу з рфією ніхто і звуть їх ніяк.
_________________
Стосовно є євреїв: не хтось, а Мортимер на повному серйозі мені тут доводив, що вони вище інших...
І це не завадило йому потім вказувати на рашизм, рашистів.
__________________
А патріотизм і ватність.
Варто лише почати ділити, міряти.... І дійде планка, що якщо не *пламєнний патріот ... готовий до останньої краплини...", то ватан.
Відносно це все...
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Додано: Суб 19 жов, 2024 14:24
prodigy написав:
а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
Про це не знала влада та органи раніше?
Питання: чому викривати та піднімати галас почали тільки зараз?
В те, що дійсно стурбовані і вирішили змінити, не вірю.
Бо невеличка боротьба та картинко є, але це не про зміни.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 14:41
detroytred
Хоч я і не прихильник Зе-команди, але вважаю що корупція як була так і є, беруть і брали всі хто міг і може. А от чому стали викривати - це питання..
Може нарешті зрозуміли, що розкрадаючи як раніше країна вилетить в трубу.
В якісь особисті зведення рахунків (типу «не поділились», або «відмовили в інвалідності ДБР-нику») не вірю. Надто різну по природі рибу стали виловлювати. І з абсолютно різних регіонів.
Якби я був на солодкому посту на хабарах , я б швидко тікав за кордон з усіма грошима (майно давно мало б бути там, а не тут, якщо є щось в голові).
Зараз кожен хабарник може бути наступним. І треба вміти зупинятись і тікати, навіть якщо потік грошей все ще ллється в руки щодня.
«Не очко обычно губит, а к 11 туз»
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Додано: Суб 19 жов, 2024 14:52
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
В залежності від того як рахувати...і як цитувати
1 Якщо брати все населення , то ДІТИ які становлять 30% населення - дотаційні, тобто їм треба ДОПЛАЧУВАТИ щоб вони мали можливість жити
Але діти - то наше майбутнє тому переходимо до п2
2 Візьмемо ПРАЦЕЗДАТНЕ населення....
Для України в 40 млн осіб - працездатних - 25 млн осіб , а ОФІЦІЙНО працюючих - 12 млн осіб
Питання на засипку для неуко-неадекватів в економіці.
Чи можна назвати податки які сплачують ОФІЦІЙНО працюючі - доплатою до життя НЕПРАЦЮЮЧИХ..., адже і ті хто працює і ті хто не працює користуються інфраструктурою створеною за рахунок працюючих
Так що
НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Не буду спорить, но ваша идеология 107 лет назад привела сами знаете к чему.
.....
Потом можно попробовать доказывать, что "это всё моим трудом и самоограничением, а вы просто ленились и я вас кормил". Но получалось далеко не у всех.
НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Стандартна технологія маніпулятора
1 Приписати опоненту СВОЇ твердження
2 Звинувати опонента в приписаному.
Давайте розберемо
Є два напрямки
Перший - дейтройт+лад - можна описати наступним чиномВ Україні все є , не вистарчає правильних можновладців, які напишуть правильні закони для справедливого розподілу
Другий - будівельникДля того щоб починати ділити, треба створити , а тим хто створює зайві обмеження тільки заважаю збільшувати швидкість створення
А тепер в чому мене звинувачують?
В тому що я веду до 1917... а що сталось в 1917?
правильно , прийшли ті хто 100% озвучував те що озвучує лад+дейтройт - все є головне поділити....
І чим закінчилось ?
Правильно повернулись до того що говорю я....
До речі, навіть в російській імперії було дві території( Фінляндія і Прибалкика) які не послухались ладів/дейтройтів і зробили так як пропонує будівельник...
І що ?
Ті самі фіни сьогодні можуть починати реалізовувати пропозиції ладів... по тій простій причині що ВЖЕ ВИКОНАЛИ пропозиції будівельника ( тобто вони МОЖУТЬ переходити до справедливого розподілу бо ЇХ казан повний)
а НАШ ?
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