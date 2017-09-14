ЛАД написав:что 30-40% населення ще й доплачують щоб вони мали можливість жити.
В залежності від того як рахувати...і як цитувати 1 Якщо брати все населення , то ДІТИ які становлять 30% населення - дотаційні, тобто їм треба ДОПЛАЧУВАТИ щоб вони мали можливість жити Але діти - то наше майбутнє тому переходимо до п2 2 Візьмемо ПРАЦЕЗДАТНЕ населення.... Для України в 40 млн осіб - працездатних - 25 млн осіб , а ОФІЦІЙНО працюючих - 12 млн осіб
Питання на засипку для неуко-неадекватів в економіці. Чи можна назвати податки які сплачують ОФІЦІЙНО працюючі - доплатою до життя НЕПРАЦЮЮЧИХ..., адже і ті хто працює і ті хто не працює користуються інфраструктурою створеною за рахунок працюючих
Так що НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Не буду спорить, но ваша идеология 107 лет назад привела сами знаете к чему. ..... Потом можно попробовать доказывать, что "это всё моим трудом и самоограничением, а вы просто ленились и я вас кормил". Но получалось далеко не у всех. НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Стандартна технологія маніпулятора 1 Приписати опоненту СВОЇ твердження 2 Звинувати опонента в приписаному.
Давайте розберемо Є два напрямки Перший - дейтройт+лад - можна описати наступним чином В Україні все є , не вистарчає правильних можновладців, які напишуть правильні закони для справедливого розподілу Другий - будівельник Для того щоб починати ділити, треба створити , а тим хто створює зайві обмеження тільки заважаю збільшувати швидкість створення
А тепер в чому мене звинувачують? В тому що я веду до 1917... а що сталось в 1917? правильно , прийшли ті хто 100% озвучував те що озвучує лад+дейтройт - все є головне поділити.... І чим закінчилось ? Правильно повернулись до того що говорю я....
До речі, навіть в російській імперії було дві території( Фінляндія і Прибалкика) які не послухались ладів/дейтройтів і зробили так як пропонує будівельник... І що ? Ті самі фіни сьогодні можуть починати реалізовувати пропозиції ладів... по тій простій причині що ВЖЕ ВИКОНАЛИ пропозиції будівельника ( тобто вони МОЖУТЬ переходити до справедливого розподілу бо ЇХ казан повний) а НАШ ?
Hotab написав:Надто різну по природі рибу стали виловлювати. І з абсолютно різних регіонів. Якби я був на солодкому посту на хабарах , я б швидко тікав за кордон з усіма грошима. І треба вміти зупинятись і тікати, навіть якщо потік грошей все ще ллється в руки щодня. «Не очко обычно губит, а к 11 туз»
Якщо у тебе в рукаві 49 Бакинских комісарів, куди тікать? Тільки все налагодили. Це хтось з кимось не поділився, тому-що мій приклад з інвалідом I групи показує, шо для ТЦК абсолютно пофіг який ти інвалід, всіх на ВЛК. По цьому інваліду далі не писав, бо історія ще не завершена, інвалід ще не виключений з обліку, відсрочка до 5 листопада. Наскільки я зрозумів, зараз виключення з обліку приймає тільки центральна комісія військового округу.
budivelnik написав:А тепер в чому мене звинувачують? В тому що я веду до 1917... а що сталось в 1917? правильно , прийшли ті хто 100% озвучував те що озвучує лад+дейтройт - все є головне поділити....
Знов до свого звичайного стану прийшов - брехуна (будування на брехні). Мабуть пару днів жінка замість тебе за компом була. Ти невиправний... Треба тебе було ще позавчора лісом послати. Так що йди...
І до влади в 1917 прийшли отакі ж, як ти комісари-брехуни, які мали місію переконувати інших і рішення бачили у "якщо кожен ...*. Ти тільки колір тужурки змінив, і інше підставив. А виявляєш ворогів, стряпаєш зі стелі не гірше отих уродів.
В тебе вже кукуха їде. Від страху, що хтось на твої бохатства зазіхне. В сприятливих умовах для розвитку ринку вгледіти якійсь розподіл, поділити -- це кукухнутися треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І до влади в 1917 прийшли отакі ж, як ти комісари-брехуни,
Дурнику Я не про особистості( ти здурі не звернув уваги що навіть всі ніки були написані з маленької) Я про ідеологію Ти стверджуєш що все залежить від правильних можновладців які повинні написани закони з допомогою яких все справедливо поділять і ділити вже є що ( цитати надати?) А я стверджую Що поки ділити нічого , і це нічого буде тягнутись років 20 якщо буде по моєму і вічність якщо по твоєму
Це хоч тобі зрозуміло?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 19 жов, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Може нарешті зрозуміли, що розкрадаючи як раніше країна вилетить в трубу.
Чому я відкинув цей варіант? Да тому, що за нього (за розуміння, що для країни є ризики; точніше це вони цілком розуміють; а от що треба це змінити; що їм повинно бути не пофіг) вони б взялися за всі сфери. За зміни всюди. В нас зашквари по всім аспектам...
За реальні впливові дії. Або зміну системи так, щоб унеможливити корупцію. Або за реальні покарання порушників. Або за увесь комплекс заходів, які націлені на зменшення рівня корупції.
Але поки лише ... яскрава картинко. Незрозуміло для кого. Отже трактувати її можна двояко: - корупція суцільна - почали боротися ж.
prodigy написав:а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
Є і вищі 785/рік https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... detali/amp Тут ще варто відзначити, що прокурори відсуджують собі право не мати стелі в пенсіях. Але і без інвалідності мають право на пенсію за стажом 25 р., в яких включають і половину навчання. І ще плюс право і працювати і отримувати пенсію. Якось такі привілеї, а інвалідність вона свого роду тепер як дворянство.
detroytred написав:І до влади в 1917 прийшли отакі ж, як ти комісари-брехуни,
Дурнику Я не про особистості( ти здурі не звернув уваги що навіть всі ніки були написані з маленької) Я про ідеологію Ти стверджуєш що все залежить від правильних можновладців які повинні написани закони з допомогою яких все справедливо поділять і ділити вже є що ( цитати надати?) А я стверджую Що поки ділити нічого , і це нічого буде тягнутись років 20 якщо буде по моєму і вічність якщо по твоєму
Це хоч тобі зрозуміло?
І я тобі ще раз -- йди лісом, чудило. Хоч з малої букви, хоч з великої.
Отам і приємно спілкуйся))) Якщо не можеш висловити думку без брехні і ніків. Чи місію неси. Мені пофіг, що ти там робити будеш. Без мене, чуваче. Без мене.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Сорян, але це або тролінг, або ... Без мене. Після отаких об'ємних пояснень отаке питання?!
На ваши объемные пояснения я постараюсь дать свои краткие.
detroytred написав:І да. Отой академік мене не цікавить... І окрім нього є купа куп різних бачень... Цікавитися усіма різновидами -- да життя не вистачить. Для. Нефахівця!!! А того, хто має мету: вивчити призначення (приладу, пристрою, процесу, події), склад (тобто структурну схему ), принцип дії (тобто функціональну схему, функціонування) --- достатньо класичних загальновизнаних буквара, підручника, праці фахівця. Сміт, Рікардо, Кейнс, Фрідменів і т!д. -- це класика. Загальновизнана. Копирсатися з варгами тощо? Навіщо???????????? Лише якщо підвернеться дійсно актуальний привід для цього. Або виникне зацікавленість з якоїсь причини.
Может быть и другая причина нежелания. На конкретные доводы профессионала пришлось бы приводить свои. Показывать свой уровень знаний, понимания. Предполагаю, что не потянули.
detroytred написав:З.и. ну дійсно... Три рази звернув увагу на *Новий курс* Рузвельта (фактичне практичне впровадження кейнсіанства), а ви прохаєте уточнення чи здійснилась ця подія (господство кейнсіанства). І кеп-очевидне: якщо кейнсіанство впровадили, то це звісно визнання ідейного краху-банкротства монополістичного капіталізму.
Пикантность заключается в том, что Варга определяет Кейнса как проводника интересов, идей монополистического капитализма. Так что приведенная фраза Варги имеет иную смысловую нагрузку, чем не попадает под ваши пояснения.
andrijk777 написав:Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)?????
andrijk777 написав:Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії?
Вы спросили, какие цели и интересы могут быть у Запада. Я вам на это и ответил. Зе в озвученном плане ни слова не говорит о границах92 (так будет точнее, т.к. не помню кто, кажется Ой+, писал, что большую часть 91 речь шла о совсем других границах). Какой план вы назовёте адекватным? Ваше мнение? Или вы тоже бесплатно не высказываетесь? Зе должен был сказать Западу: "Я согласен на рпв по сегодняшнему состоянию и ничего не требую от вас"? Запад должен предложить хоть какие-то гарантии, хоть что-то о послевоенной ситуации. Я пока никаких официальных предложений не слышал. Вполне возможно, что они есть, просто пока не озвучены открыто. Так, точно так же, что наши на что-то согласны, но пока не озвучивают это открыто.
Ви вроді розумна людина, вроді розумієте українську мову, але... Лікбез: У мене є ціль: 1.Отримати вищу освіту(поступити у ВУЗ). У мене є стратегії(плани): 1.Підівчитись і поступити на державне 2.Позичити гроші, дати хабаря і поступити на державне 3.Піти працювати, наскладати грошей і поступити на платне і т.д. Які я для цього буду робити дії: 1.Піду у ВУЗ дізнаюсь умови вступу 2.Попитаю знайомих як і куди краще поступити 3.Буду вивчати предмети 4.Влаштуюсь на роботу і т.д. Як бачимо деякі дії підходять до усіх стратегій, деякі тільки для конкретної. Тепер надіюсь ви зрозуміли різницю між ціляли, стратегіями(планами) і діями. ----------------------------------- Отже відповім сам на своє питання бо відповіді від вас не дочекаєшся. Дії: 1. Україну на візьмуть в НАТО до закінчення війни - це 100%. Воюючу країну ніхто в НАТО не візьме. 2. Захід не дасть більше зброї Україні, зокрема США точно дасть менше. - це логічно випливає з попередні дій Заходу. 3.Захід не розмістить на території України ніяких "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування" - це прям очевидно і логічно враховуючи поведінку і риторику Заходу 4.В Україні немає ніяких критичних ресурсів(окрім населення) - це я так думаю, думаю Захід теж так думає. Тому ніяких дій в цьому напрямку робитись не буде. 5.Захід не бачить якихось особливих загроз для себе з боку РФ(точно не бачить екзистенційних загроз). Тут звичайно будуть робитись якісь дії, але що це дасть Україні у її війні з РФ - я хз.
Дій чи не дій може бути багато, я просто пройшовся по пунктам "плану Перемоги". Я думав що ви хоч щось напишете що має/буде робити Захід, не дочекався.
Платною є тільки інформація. Думки і высказывания не настільки цінні.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 19 жов, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:комплекс заходів, які націлені на зменшення рівня корупції.
Є два комплекси заходів Перший (дейтроти) - посилити/збільшити/заборонити.... Другий(будівельники)- спростити/оподаткувати/не звертати уваги....
Якщо посилювати/забороняти - то треба збільшувати репресивний апарат, який практично завжди приходить до того що його утримання дорожче від віддачі
Якщо ж спрощувати - зменшувати кількість заборон , з одночасним оподаткуванням прибутків від того що зараз заборонено - то економічні відносини швидше і правильніше виправлять ситуацію
А так Заборонили виїзд - створили умови для корупції в МСЕК Зявились корупційні дії в МСЕК - зявились додаткові можливості для прокуратури Є корупція в прокуратурі - треба створювати додатковий орган контролю...
А якщо поступово... Не чіпають віком 50-60... то дайте цій категорії за гроші право безперешкодного перетину кордонів, і на підставі отриманої інформації вводьте ЕКОНОМІЧНІ регулятори для категорій 40-50 чи 30-40, 25-30
І вовки ситі і вівці цілі.
А так Закинули лозунг Бідін воюють за багатих... і тепер банально злодії стають ще багатшими , а ті багаті які працюють на бідних - задумались чи варто це робити.