Додано: Суб 19 жов, 2024 15:35

ЛАД написав: andrijk777 написав: Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)?????

andrijk777 написав: Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії? Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які

Вы спросили, какие цели и интересы могут быть у Запада. Я вам на это и ответил.

Зе в озвученном плане ни слова не говорит о границах92 (так будет точнее, т.к. не помню кто, кажется Ой+, писал, что большую часть 91 речь шла о совсем других границах).

Какой план вы назовёте адекватным? Ваше мнение? Или вы тоже бесплатно не высказываетесь?

Зе должен был сказать Западу: "Я согласен на рпв по сегодняшнему состоянию и ничего не требую от вас"?

Запад должен предложить хоть какие-то гарантии, хоть что-то о послевоенной ситуации. Я пока никаких официальных предложений не слышал. Вполне возможно, что они есть, просто пока не озвучены открыто. Так, точно так же, что наши на что-то согласны, но пока не озвучивают это открыто. Вы спросили, какие цели и интересы могут быть у Запада. Я вам на это и ответил.Зе в озвученном плане ни слова не говорит о границах92 (так будет точнее, т.к. не помню кто, кажется, писал, что большую часть 91 речь шла о совсем других границах).Или вы тоже бесплатно не высказываетесь?Зе должен был сказать Западу: "Я согласен на рпв по сегодняшнему состоянию и ничего не требую от вас"?Запад должен предложить хоть какие-то гарантии, хоть что-то о послевоенной ситуации. Я пока никакихпредложений не слышал. Вполне возможно, что они есть, просто пока не озвучены открыто. Так, точно так же, что наши на что-то согласны, но пока не озвучивают это открыто.

ціль

стратегії(плани)

дії

Ви вроді розумна людина, вроді розумієте українську мову, але...Лікбез:У мене є1.Отримати вищу освіту(поступити у ВУЗ).У мене є1.Підівчитись і поступити на державне2.Позичити гроші, дати хабаря і поступити на державне3.Піти працювати, наскладати грошей і поступити на платнеі т.д.Які я для цього буду робити1.Піду у ВУЗ дізнаюсь умови вступу2.Попитаю знайомих як і куди краще поступити3.Буду вивчати предмети4.Влаштуюсь на роботуі т.д.Як бачимо деякі дії підходять до усіх стратегій, деякі тільки для конкретної.Тепер надіюсь ви зрозуміли різницю між ціляли, стратегіями(планами) і діями.-----------------------------------Отже відповім сам на своє питання бо відповіді від вас не дочекаєшся.Дії:1. Україну на візьмуть в НАТО до закінчення війни - це 100%. Воюючу країну ніхто в НАТО не візьме.2. Захід не дасть більше зброї Україні, зокрема США точно дасть менше. - це логічно випливає з попередні дій Заходу.3.Захід не розмістить на території України ніяких "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування" - це прям очевидно і логічно враховуючи поведінку і риторику Заходу4.В Україні немає ніяких критичних ресурсів(окрім населення) - це я так думаю, думаю Захід теж так думає. Тому ніяких дій в цьому напрямку робитись не буде.5.Захід не бачить якихось особливих загроз для себе з боку РФ(точно не бачить екзистенційних загроз). Тут звичайно будуть робитись якісь дії, але що це дасть Україні у її війні з РФ - я хз.Дій чи не дій може бути багато, я просто пройшовся по пунктам "плану Перемоги". Я думав що ви хоч щось напишете що має/буде робити Захід, не дочекався.Платною є тільки. Думки і высказывания не настільки цінні.