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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10522105231052410525

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 15:54

  tumos написав:
  detroytred написав:
  tumos написав:Уточните, пожалуйста, какое событие совершилось - господство кейнсианства
или банкротство монополистического капитализма ?

Сорян, але це або тролінг, або ...
Без мене.
Після отаких об'ємних пояснень отаке питання?!

На ваши объемные пояснения я постараюсь дать свои краткие.

  detroytred написав:І да. Отой академік мене не цікавить... І окрім нього є купа куп різних бачень... Цікавитися усіма різновидами -- да життя не вистачить.
Для. Нефахівця!!! А того, хто має мету: вивчити призначення (приладу, пристрою, процесу, події), склад (тобто структурну схему ), принцип дії (тобто функціональну схему, функціонування) --- достатньо класичних загальновизнаних буквара, підручника, праці фахівця.
Сміт, Рікардо, Кейнс, Фрідменів і т!д. -- це класика. Загальновизнана.
Копирсатися з варгами тощо?
Навіщо????????????
Лише якщо підвернеться дійсно актуальний привід для цього. Або виникне зацікавленість з якоїсь причини.

Может быть и другая причина нежелания. На конкретные доводы профессионала пришлось бы приводить свои. Показывать свой уровень знаний, понимания. Предполагаю, что не потянули.

  detroytred написав:З.и. ну дійсно...
Три рази звернув увагу на *Новий курс* Рузвельта (фактичне практичне впровадження кейнсіанства), а ви прохаєте уточнення чи здійснилась ця подія (господство кейнсіанства).
І кеп-очевидне: якщо кейнсіанство впровадили, то це звісно визнання ідейного краху-банкротства монополістичного капіталізму.


Пикантность заключается в том, что Варга определяет Кейнса как проводника интересов, идей монополистического капитализма. Так что приведенная фраза Варги имеет иную смысловую нагрузку, чем не попадает под ваши пояснения.

Вам схотілося за мене причину вигадати?

Не потягнути. Пікантна ситуація.
Ви мене з кимось плуєте.

Ота фраза Варги має стверджувальний характер.
Це ви недоречно питання втулили.

Варга спростовує Кейнса? Да ради Бога.
Я якось краще з Кейнсом...
Ваш вибір - Варга? Ваша справа.
Що ви від мене-то бажаєте?
І вашими ж словами: академік Варга у вас Бог економіки?))
Я вперше учора про нього почув.
На відміну від Кейнса.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 15:58

  Бетон написав:ТЦК в Миколаєві "скрутили" чоловіка і почали звʼязувати йому руки, — очевидці.

https://t.me/c/1942204292/12534

Это уже буряты или кадыровцы?

Это уже "Гойда!". Не перед тем народом охлобыстин распинался
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 15:58

  prodigy написав:існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати

Чого це "небезпека"? Це Гарріс - небезпека вічної війни.

Я б сказав 70% Трамп, 30% Гарріс.
Ось вам посилання на "небезпеку":https://nv.ua/ukr/world/countries/tramp-stavki-bukmekeriv-u-ssha-ta-peremogu-i-shansi-garris-novini-ssha-50459596.html

Нічого Гарріс не має виконувати "у спадок". В перший ж день вона може розірвати усі обіцянки Байдена і нічого страшного не станеться.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 19 жов, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 15:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:комплекс заходів, які націлені на зменшення рівня корупції.
Є два комплекси заходів
Перший (дейтроти) - посилити/збільшити/заборонити....
Другий(будівельники)- спростити/оподаткувати/не звертати уваги....

Читай текст по буквах, не пропускай свідомо, брехун:

"За реальні впливові дії.
Або зміну системи так, щоб унеможливити корупцію".
Зміну системи так, щоб унеможливити корупцію.

Покарання йдуть далі через *або*.
Чи в комплексі.
На першому місці оце (про зміну системи). Але ти, брехун, свідомо пропустив.
Тільки на брехні і будуєш, буйідейник. Бо інакше ні на чому тобі будувати буде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 16:29

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати

Чого це "небезпека"? Це Гарріс - небезпека вічної війни.

Я б сказав 70% Трамп, 30% Гарріс.
Ось вам посилання на "небезпеку":https://nv.ua/ukr/world/countries/tramp-stavki-bukmekeriv-u-ssha-ta-peremogu-i-shansi-garris-novini-ssha-50459596.html

Нічого Гарріс не має виконувати "у спадок". В перший ж день вона може розірвати усі обіцянки Байдена і нічого страшного не станеться.

При победе Трампа, он ничего выполнять из хотелок Байдена не будет. Он сказал - война завершиться моментально, т.к. будет договорняк между им и пуйлом. ЗЕ останется или подписать или уйти с кресла. Уйти не захочет, всплывут моментально какие то документы. Значит подпишет и нам расскажит через Квартал, как ему было тяжело принять это решение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 16:40

  Ой+ написав:
  prodigy написав:а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)

Є і вищі 785/рік https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... detali/amp
Тут ще варто відзначити, що прокурори відсуджують собі право не мати стелі в пенсіях. Але і без інвалідності мають право на пенсію за стажом 25 р., в яких включають і половину навчання. І ще плюс право і працювати і отримувати пенсію. Якось такі привілеї, а інвалідність вона свого роду тепер як дворянство.


цікаво, в прокураторі хоч якийсь профвідбір є, що вони всі там інваліди? необхідність відповідати хоч якимось фізичним вимогам? як вони його проходять? їм ще напевно і табельну зброю видають? якщо так, то це просто небезпечно. в них її будь хто відібрати тоді зможе, вони ж там всі немічні :D
звільнити всіх на буй за невідповідністю займаній посаді. для початку.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 16:48

  wild.tomcat написав:
  Ой+ написав:
  prodigy написав:а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)

Є і вищі 785/рік https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... detali/amp
Тут ще варто відзначити, що прокурори відсуджують собі право не мати стелі в пенсіях. Але і без інвалідності мають право на пенсію за стажом 25 р., в яких включають і половину навчання. І ще плюс право і працювати і отримувати пенсію. Якось такі привілеї, а інвалідність вона свого роду тепер як дворянство.


цікаво, в прокураторі хоч якийсь профвідбір є, що вони всі там інваліди? необхідність відповідати хоч якимось фізичним вимогам?

вряд ли: это же чисто административная работа. Наоборот всякие квоты могут быть :D
_hunter
 
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