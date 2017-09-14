Додано: Суб 19 жов, 2024 16:56

ЗМІ: Син скандальної глави Хмельницького МСЕК позбувається свого бізнесу



Олександр Крупа, Син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, почав активно позбуватись бізнесу. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media.



Так, Крупа уже продав дві будівельні компанії “Вест-Естейт” і “Естейт Плюс”. Перша компанія, до слова, зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.



Журналісти розслідували родинний бізнес Круп і виявили, що усі члени є успішними бізнесменами.



Зокрема, останні 8 років Тетяна, Володимир (чоловік) та Олександр (син) Крупи є власниками компанії “Солар-Інвест”, яка займається альтернативною енергетикою (виробництво електроенергії сонячними панелями).



37-річна Катерина Крупа, дружина Олександра, до 2022 року працювала у Центрально-західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. До того вона працювала в управлінні праці та соціального захисту Хмельницької міськради.



Згідно з декларацією, у 2022 році її річна зарплата склала 21,5 тис. грн, а у 2020 році лише 795 грн. Ймовірно, це зумовлено декретною відпусткою, адже в цей період вона народила доньку і почала активно займатись бізнесом – вона просувала родинний бізнес з продажу сирів.



У квітні 2023 року Катерина Крупа разом зі своїм чоловіком Олександром та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві.







Крім того, на державних посадах працювала і трохи дальша родина – 37-річний Євген Трояновський та 38-річний Сергій Бомок – племінники Круп.



Останній працював раніше разом зі своєю тіткою в обласному МСЕК. Зараз обіймає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань. Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Катерини і Олександра Круп.



Загалом у Круп та їхніх родичів багато земельних ділянок – майже 63 га. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі “Солар-Інвест”.