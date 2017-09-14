Сорян, але це або тролінг, або ... Без мене. Після отаких об'ємних пояснень отаке питання?!
На ваши объемные пояснения я постараюсь дать свои краткие.
detroytred написав:І да. Отой академік мене не цікавить... І окрім нього є купа куп різних бачень... Цікавитися усіма різновидами -- да життя не вистачить. Для. Нефахівця!!! А того, хто має мету: вивчити призначення (приладу, пристрою, процесу, події), склад (тобто структурну схему ), принцип дії (тобто функціональну схему, функціонування) --- достатньо класичних загальновизнаних буквара, підручника, праці фахівця. Сміт, Рікардо, Кейнс, Фрідменів і т!д. -- це класика. Загальновизнана. Копирсатися з варгами тощо? Навіщо???????????? Лише якщо підвернеться дійсно актуальний привід для цього. Або виникне зацікавленість з якоїсь причини.
Может быть и другая причина нежелания. На конкретные доводы профессионала пришлось бы приводить свои. Показывать свой уровень знаний, понимания. Предполагаю, что не потянули.
detroytred написав:З.и. ну дійсно... Три рази звернув увагу на *Новий курс* Рузвельта (фактичне практичне впровадження кейнсіанства), а ви прохаєте уточнення чи здійснилась ця подія (господство кейнсіанства). І кеп-очевидне: якщо кейнсіанство впровадили, то це звісно визнання ідейного краху-банкротства монополістичного капіталізму.
Пикантность заключается в том, что Варга определяет Кейнса как проводника интересов, идей монополистического капитализма. Так что приведенная фраза Варги имеет иную смысловую нагрузку, чем не попадает под ваши пояснения.
Вам схотілося за мене причину вигадати?
Не потягнути. Пікантна ситуація. Ви мене з кимось плуєте.
Ота фраза Варги має стверджувальний характер. Це ви недоречно питання втулили.
Варга спростовує Кейнса? Да ради Бога. Я якось краще з Кейнсом... Ваш вибір - Варга? Ваша справа. Що ви від мене-то бажаєте? І вашими ж словами: академік Варга у вас Бог економіки?)) Я вперше учора про нього почув. На відміну від Кейнса.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 жов, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати
Чого це "небезпека"? Це Гарріс - небезпека вічної війни.
detroytred написав:комплекс заходів, які націлені на зменшення рівня корупції.
Є два комплекси заходів Перший (дейтроти) - посилити/збільшити/заборонити.... Другий(будівельники)- спростити/оподаткувати/не звертати уваги....
Читай текст по буквах, не пропускай свідомо, брехун:
"За реальні впливові дії. Або зміну системи так, щоб унеможливити корупцію". Зміну системи так, щоб унеможливити корупцію.
Покарання йдуть далі через *або*. Чи в комплексі. На першому місці оце (про зміну системи). Але ти, брехун, свідомо пропустив. Тільки на брехні і будуєш, буйідейник. Бо інакше ні на чому тобі будувати буде.
prodigy написав:існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати
Чого це "небезпека"? Це Гарріс - небезпека вічної війни.
Нічого Гарріс не має виконувати "у спадок". В перший ж день вона може розірвати усі обіцянки Байдена і нічого страшного не станеться.
При победе Трампа, он ничего выполнять из хотелок Байдена не будет. Он сказал - война завершиться моментально, т.к. будет договорняк между им и пуйлом. ЗЕ останется или подписать или уйти с кресла. Уйти не захочет, всплывут моментально какие то документы. Значит подпишет и нам расскажит через Квартал, как ему было тяжело принять это решение.
prodigy написав:а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
Є і вищі 785/рік https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... detali/amp Тут ще варто відзначити, що прокурори відсуджують собі право не мати стелі в пенсіях. Але і без інвалідності мають право на пенсію за стажом 25 р., в яких включають і половину навчання. І ще плюс право і працювати і отримувати пенсію. Якось такі привілеї, а інвалідність вона свого роду тепер як дворянство.
цікаво, в прокураторі хоч якийсь профвідбір є, що вони всі там інваліди? необхідність відповідати хоч якимось фізичним вимогам? як вони його проходять? їм ще напевно і табельну зброю видають? якщо так, то це просто небезпечно. в них її будь хто відібрати тоді зможе, вони ж там всі немічні звільнити всіх на буй за невідповідністю займаній посаді. для початку.
prodigy написав:а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
Є і вищі 785/рік https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... detali/amp Тут ще варто відзначити, що прокурори відсуджують собі право не мати стелі в пенсіях. Але і без інвалідності мають право на пенсію за стажом 25 р., в яких включають і половину навчання. І ще плюс право і працювати і отримувати пенсію. Якось такі привілеї, а інвалідність вона свого роду тепер як дворянство.
цікаво, в прокураторі хоч якийсь профвідбір є, що вони всі там інваліди? необхідність відповідати хоч якимось фізичним вимогам?
вряд ли: это же чисто административная работа. Наоборот всякие квоты могут быть
ЗМІ: Син скандальної глави Хмельницького МСЕК позбувається свого бізнесу
Олександр Крупа, Син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, почав активно позбуватись бізнесу. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media.
Так, Крупа уже продав дві будівельні компанії “Вест-Естейт” і “Естейт Плюс”. Перша компанія, до слова, зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.
Журналісти розслідували родинний бізнес Круп і виявили, що усі члени є успішними бізнесменами.
Зокрема, останні 8 років Тетяна, Володимир (чоловік) та Олександр (син) Крупи є власниками компанії “Солар-Інвест”, яка займається альтернативною енергетикою (виробництво електроенергії сонячними панелями).
37-річна Катерина Крупа, дружина Олександра, до 2022 року працювала у Центрально-західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. До того вона працювала в управлінні праці та соціального захисту Хмельницької міськради.
Згідно з декларацією, у 2022 році її річна зарплата склала 21,5 тис. грн, а у 2020 році лише 795 грн. Ймовірно, це зумовлено декретною відпусткою, адже в цей період вона народила доньку і почала активно займатись бізнесом – вона просувала родинний бізнес з продажу сирів.
У квітні 2023 року Катерина Крупа разом зі своїм чоловіком Олександром та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві.
Крім того, на державних посадах працювала і трохи дальша родина – 37-річний Євген Трояновський та 38-річний Сергій Бомок – племінники Круп.
Останній працював раніше разом зі своєю тіткою в обласному МСЕК. Зараз обіймає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань. Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Катерини і Олександра Круп.
Загалом у Круп та їхніх родичів багато земельних ділянок – майже 63 га. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі “Солар-Інвест”.
Hotab написав:detroytred Хоч я і не прихильник Зе-команди, але вважаю що корупція як була так і є, беруть і брали всі хто міг і може. А от чому стали викривати - це питання.. Може нарешті зрозуміли, що розкрадаючи як раніше країна вилетить в трубу. В якісь особисті зведення рахунків (типу «не поділились», або «відмовили в інвалідності ДБР-нику») не вірю. Надто різну по природі рибу стали виловлювати. І з абсолютно різних регіонів.
Якби я був на солодкому посту на хабарах , я б швидко тікав за кордон з усіма грошима (майно давно мало б бути там, а не тут, якщо є щось в голові). Зараз кожен хабарник може бути наступним. І треба вміти зупинятись і тікати, навіть якщо потік грошей все ще ллється в руки щодня. «Не очко обычно губит, а к 11 туз»
Реальных приговоров почти нет. Эффективность ноль. Это вам стали на марафоне чаще лапшать вот и всё.
Во вторых. Ни один чиновник казнокрад никуда не втече. Именно по этой же причине, нас никогда не возьмут в ЕС. С такими ментами, прокурорами, судьями? Депутатами? Европа это просто другая вселенная. Они просто ржут с наших чинуш. Презрительно.
Вот на оккупированных териториях все чиновники моментально уживаются. Как родные
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 19 жов, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.