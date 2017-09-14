RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10524105251052610527>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:02

  detroytred написав:Вам схотілося за мене причину вигадати?

Вы за себя уже ответили. Зафиксировано.
Я отвечу за себя. Ниже.

  detroytred написав:Ота фраза Варги має стверджувальний характер.
Це ви недоречно питання втулили.

Я разве спорил, что фраза не имеет утвердительного характера ?
Моя интерпретация фразы следующая. Если монополистический капитал выдвинул в качестве фронтмена-идеолога Кейнси, то это является признаком идейного банкротства.
Вопрос был исходя из этой интерпретации.


  detroytred написав:Варга спростовує Кейнса? Да ради Бога.
Я якось краще з Кейнсом...
Ваш вибір - Варга? Ваша справа.
Що ви від мене-то бажаєте?

Ничего. Вы же сами доводите до всех следующую мысль. Здесь площадка для обмена
мнений.

  detroytred написав:І вашими ж словами: академік Варга у вас Бог економіки?))

Словосочетание Бог экономики - это ваша находка. Отлистайте,
посмотрите на первоисточник.

  detroytred написав:Я вперше учора про нього почув.
На відміну від Кейнса.

Все бывает в первый раз.
tumos
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:08

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:...

Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.

Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.

Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.

перформанс, як то кажуть, хто що по життю що вміє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:08

tumos
Какую теорию Варга выдвинул свою?
ну кроме сказать что кейсианство это не то.
и если она есть - кто ею руководствуется в реале и где изучают?
tester7336
 
Повідомлень: 438
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:12

  ЛАД написав:Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
Весной конгресс требовал план от Байдена. Он что-то там (толком не известно что, полагаю, ничего толкового) предоставил.
А Зеленский... Думаю, он хорошо понимает сегодняшнюю нашу ситуацию и просто решил прояснить ситуацию и поставить вопрос ребром, чтобы получить чёткие ответы. Отсюда и напоминание о ЯО. Но толку мало. Ребята ушлые. Напоминает детскую игру "да и нет не говорить".

Реалістичний.
Цілі, дати, ресурси. По пунктам.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:19

Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...

1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28115
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:25

  prodigy написав:
  detroytred написав:Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.


існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати

банальний приклад

Obamacare або ObamaAct — наймасштабніша реформа системи охорони здоров'я в історії США з середини 1960-х років. Прийнята у 2010 році.


20 січня 2017 року, одразу після інавгурації, новий президент Дональд Трамп підписав указ про скасування медреформи Обами.

навіть дня не минуло (тобто у свій перший робочий день), знає про це Зе?
повинен знати, але мабудь не має іншого виходу
сітуація дуже складна (як сказав Сирський: складна, але ще не критична)

як на мене не дуже далеко від критичної (виходячи з шансів демократам програти вибори)
а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)

Недавно хотаб рвав на собі майку-алкоголічку на британський прапор що ІТшники із сітківкою корумпують оптом інвалідності, тепер як миша під віником про мсєків ні шур-шур. І цо сі стресло, що заклинило бустерного борцуна за справедливість проти ухилянства?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 17:29, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:27

❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
Xenon
 
Повідомлень: 4821
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33

  budivelnik написав:Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...

1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно


ти вже замотивував ЧВК щоб твої статки охороняла на фронті?
чи хочеш щоб на шарка бідні охороняли?
tester7336
 
Повідомлень: 438
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:35

  budivelnik написав:Закинули лозунг
Бідін воюють за багатих... і тепер банально злодії стають ще багатшими , а ті багаті які працюють на бідних - задумались чи варто це робити.

А можуть привести хоч один історичний приклад, коли було навпаки (навіть Христос на хресті, але і він на духовному фронті)? Може декабристи, так ті просто вишикувалися на плаці? Хто, де, коли?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:56

  Xenon написав:
❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
і в цьому копіюємо москалів, нажаль...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 29.07.22
Подякував: 706 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10524105251052610527>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 867426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5801)
19.10.2024 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.