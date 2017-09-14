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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:02
detroytred написав:
Вам схотілося за мене причину вигадати?
Вы за себя уже ответили. Зафиксировано.
Я отвечу за себя. Ниже.
detroytred написав:
Ота фраза Варги має стверджувальний характер.
Це ви недоречно питання втулили.
Я разве спорил, что фраза не имеет утвердительного характера ?
Моя интерпретация фразы следующая. Если монополистический капитал выдвинул в качестве фронтмена-идеолога Кейнси, то это является признаком идейного банкротства.
Вопрос был исходя из этой интерпретации.
detroytred написав:
Варга спростовує Кейнса? Да ради Бога.
Я якось краще з Кейнсом...
Ваш вибір - Варга? Ваша справа.
Що ви від мене-то бажаєте?
Ничего. Вы же сами доводите до всех следующую мысль. Здесь площадка для обмена
мнений.
detroytred написав:
І вашими ж словами: академік Варга у вас Бог економіки?))
Словосочетание Бог экономики - это ваша находка. Отлистайте,
посмотрите на первоисточник.
detroytred написав:
Я вперше учора про нього почув.
На відміну від Кейнса.
Все бывает в первый раз.
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tumos
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:08
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
...
Є нєсогласіє.
І пагаваріть про план.
А так все те ж саме -- підтримуємо далі.
Ніяких принципових змін. Ні натяку на принципові зміни хоч в якусь сторону.
Ні натяку на готовність принципово щось змінювати.
Так все логично: они ждали План, а получили вот "это"...
Ну и выборы же в US - до них ничего меняться и не будет.
Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
перформанс, як то кажуть, хто що по життю що вміє
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:08
tumos
Какую теорию Варга выдвинул свою?
ну кроме сказать что кейсианство это не то.
и если она есть - кто ею руководствуется в реале и где изучают?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:12
ЛАД написав:
Ещё раз вопрос к _hunter
"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
Весной конгресс требовал план от Байдена. Он что-то там (толком не известно что, полагаю, ничего толкового) предоставил.
А Зеленский... Думаю, он хорошо понимает сегодняшнюю нашу ситуацию и просто решил прояснить ситуацию и поставить вопрос ребром, чтобы получить чёткие ответы. Отсюда и напоминание о ЯО. Но толку мало. Ребята ушлые. Напоминает детскую игру "да и нет не говорить".
Реалістичний.
Цілі, дати, ресурси. По пунктам.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:19
Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...
1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно
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budivelnik
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:25
prodigy написав: detroytred написав:
Питання прєжнє: чому президент з оцим планом отак скаче?
Не раніше, не пізніше, а саме зараз. Ще й з отаким гопаком.
існує небезпека, що Трамп переможе (це майже 99% відмова в військовій допомозі, або зменьшення її на порядок навіть від байденовської), тому закралась надія, що якщо (припустимо) адміністрація Байдена схвалить план(вірогідність 0,01%), то наступній адміністрація отримує план у спадок і має виконувати
банальний приклад
Obamacare або ObamaAct — наймасштабніша реформа системи охорони здоров'я в історії США з середини 1960-х років. Прийнята у 2010 році.
20 січня 2017 року, одразу після інавгурації, новий президент Дональд Трамп підписав указ про скасування медреформи Обами.
навіть дня не минуло (тобто у свій перший робочий день), знає про це Зе?
повинен знати, але мабудь не має іншого виходу
сітуація дуже складна (як сказав Сирський: складна, але ще не критична)
як на мене не дуже далеко від критичної (виходячи з шансів демократам програти вибори)
а в тилу скандал за скандалом-прокурори-інваліди (пенсія 430к на рік як бонус до зарплати і хабарів)
Недавно хотаб рвав на собі майку-алкоголічку на британський прапор що ІТшники із сітківкою корумпують оптом інвалідності, тепер як миша під віником про мсєків ні шур-шур. І цо сі стресло, що заклинило бустерного борцуна за справедливість проти ухилянства?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 19 жов, 2024 17:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:27
❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
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Xenon
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33
budivelnik написав:
Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...
1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно
ти вже замотивував ЧВК щоб твої статки охороняла на фронті?
чи хочеш щоб на шарка бідні охороняли?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:35
budivelnik написав:
Закинули лозунг
Бідін воюють за багатих... і тепер банально злодії стають ще багатшими , а ті багаті які працюють на бідних - задумались чи варто це робити.
А можуть привести хоч один історичний приклад, коли було навпаки (навіть Христос на хресті, але і він на духовному фронті)? Може декабристи, так ті просто вишикувалися на плаці? Хто, де, коли?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:56
Xenon написав:
❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
і в цьому копіюємо москалів, нажаль...
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