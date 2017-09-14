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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:19
Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...
1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно
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budivelnik
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:27
❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
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Xenon
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33
budivelnik написав:
Спеціально для дейтрота і інших...
Про те ЧОМУ змінювалась кількість багатих...
1год 44 хв
Дивитись можна все і уважно
ти вже замотивував ЧВК щоб твої статки охороняла на фронті?
чи хочеш щоб на шарка бідні охороняли?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:35
budivelnik написав:
Закинули лозунг
Бідін воюють за багатих... і тепер банально злодії стають ще багатшими , а ті багаті які працюють на бідних - задумались чи варто це робити.
А можуть привести хоч один історичний приклад, коли було навпаки (навіть Христос на хресті, але і він на духовному фронті)? Може декабристи, так ті просто вишикувалися на плаці? Хто, де, коли?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:56
Xenon написав:
❗️На ЗМІ та блогерів, які поширюють фейки та маніпуляції про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні справи, – Сухопутні війська ЗСУ.
і в цьому копіюємо москалів, нажаль...
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:15
tumos написав:
Я разве спорил, что фраза не имеет утвердительного характера ?
Моя интерпретация фразы следующая. Если монополистический капитал выдвинул в качестве фронтмена-идеолога Кейнси, то это является признаком идейного банкротства.
Вопрос был исходя из этой интерпретации.
Я не розумію про що ви.
Економіста Кейнса ви чомусь визначили ідеологом.
Варга з якогось дива акцентував саме на аспекті монополістичності капіталізма.
Кейнсіанство (держрегулювання) це значно ширший інструмент в економіці, ніж тільки боротьба з монополіями.
З монополіями в ринку, вже втретє звертаю вашу увагу на Стандарт Ойл і підкреслюю рік - 1911, почали боротися задовго до "господства кейнсіанства". І вправилися б і без нього. Вистачило лише антимонопольного законодавства.
Фронтмен? Від монополістичного капіталу? -- ніііт. Або наведіть хоч якісь підстави для такого припущення.
В мене є аргументи спростувати.
Отой *Новий курс* Рузвельта усіляко намагалися відокремити від Кейнса.
Дескать, самі допетрили, а не скористалися викладками Кейнса.
Це якась комедія. Варга і ви припустили, що монкапітал видвинув Кейнса. І що від мене-то хочете?))
Що я не схотів потягнути?))
І чому повинен був сам лізти ознайомлюватися з аргументами отого Варги? (Щоб ви не мали підстав заявити -- типу не поліз, бо міг не потягнути).
То Варга, то у вас інтерпретація.
Було конкретне твердження-цитата і ваше питання. Яке я счьол недоречним до цього твердження...
Пояснив чому.
Потім понеслось... бо не потягнув би, пікантність.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:43
tumos написав: Shaman написав: tumos написав:
Похоже, что таки да.
Руки не доходят прочесть дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга. Когда искал эти документы, то попутно встретил его оценку Кейнсу.
...
чим ви займаєтесь, що вивчаєте такі документи?
Где я указал, что их изучаю ? )
Shaman написав:
а всіх цих Шумпетерів та Фрідманів теж прочитали?
Нет не читал. )
Shaman написав:
чи ви більше спеціалізуєтесь на кейнсіанстві?
Окуда такой вывод ? Я ведь детройту сказал, что в теорию Кейнса не вникал. )
тоді дивно - ви не цікавитися думками представників різних напрямків економічної теорії, але чомусь вам треба прочитати "дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга."
З точки зору чималого за своєю величиною історичного масштабу, пролетарський примус у всіх своїх формах, починаючи від розстрілів і кінчаючи трудовою повинністю, є, як парадоксально це не звучить, методом вироблення комуністичного людства з людського матеріалу капіталістичної епохи.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 20:34
Mimohod написав:
Это уже "Гойда!". Не перед тем народом охлобыстин распинался
да какая разница..
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Додано: Суб 19 жов, 2024 20:59
Velz написав: Mimohod написав:
Это уже "Гойда!". Не перед тем народом охлобыстин распинался
да какая разница..
Одна даёт, а другая только дразнится - вот и вся разница ...
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pesikot
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03
Hotab написав:
«Не очко обычно губит, а к 11 туз»
таки да)
посему мой любимый расклад две десятки...
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