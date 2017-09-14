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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10524105251052610527

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:12

  Shaman написав:тоді дивно - ви не цікавитися думками представників різних напрямків економічної теорії, але чомусь вам треба прочитати "дискуссию в комакадемии относительно теории "организованного капитализма" (объем весьма велик, времени нет), которую вроде как продвигал Бухарин. Оппонентом был Варга." :shock:

Во-первых, мне не требуется прочитать. Это ваш домысел. Во-вторых, так бывает, возникает интерес к ознакомлению с конкретным произведением.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:18

Керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала за рік понад 785 тис. грн пенсії :lol:

Це найбільша пенсія серед прокурорів України 8)

Керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова 8)

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник Черкаської окружної прокуратури Андрій Замотайло також отримує пенсію. Щоправда, втричі меншу суму, ніж Катерина Шевцова, – 251 160 грн. 8)

https://zaxid.net/kerivnitsya_cherkasko ... i_n1596009
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:21

  detroytred написав:Я не розумію про що ви.

Чтобы понимать, надо ознакомиться с первоисточником. Здесь вы уже определились.
Ваши дальнейшие рассуждения нет смысла обсуждать.

  detroytred написав:Економіста Кейнса ви чомусь визначили ідеологом.
Варга з якогось дива акцентував саме на аспекті монополістичності капіталізма.
Кейнсіанство (держрегулювання) це значно ширший інструмент в економіці, ніж тільки боротьба з монополіями.
З монополіями в ринку, вже втретє звертаю вашу увагу на Стандарт Ойл і підкреслюю рік - 1911, почали боротися задовго до "господства кейнсіанства". І вправилися б і без нього. Вистачило лише антимонопольного законодавства.

Фронтмен? Від монополістичного капіталу? -- ніііт. Або наведіть хоч якісь підстави для такого припущення.
В мене є аргументи спростувати.
Отой *Новий курс* Рузвельта усіляко намагалися відокремити від Кейнса.
Дескать, самі допетрили, а не скористалися викладками Кейнса.

Це якась комедія. Варга і ви припустили, що монкапітал видвинув Кейнса. І що від мене-то хочете?))
Що я не схотів потягнути?))
І чому повинен був сам лізти ознайомлюватися з аргументами отого Варги? (Щоб ви не мали підстав заявити -- типу не поліз, бо міг не потягнути).
То Варга, то у вас інтерпретація.
Було конкретне твердження-цитата і ваше питання. Яке я счьол недоречним до цього твердження...
Пояснив чому.
Потім понеслось... бо не потягнув би, пікантність.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:Ещё раз вопрос к _hunter"у - какой план ещё может предложить Зеленский?
Весной конгресс требовал план от Байдена. Он что-то там (толком не известно что, полагаю, ничего толкового) предоставил.
А Зеленский... Думаю, он хорошо понимает сегодняшнюю нашу ситуацию и просто решил прояснить ситуацию и поставить вопрос ребром, чтобы получить чёткие ответы. Отсюда и напоминание о ЯО. Но толку мало. Ребята ушлые. Напоминает детскую игру "да и нет не говорить".

Реалістичний.
Цілі, дати, ресурси. По пунктам.

вони без примітивних аналогій не розуміють, шо таке план. це їх рівень політики і їх електорату
їм ото ляпнули в 2019 - чтобі нє біла вайни. їм достатньо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:31

  jump написав:Керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала за рік понад 785 тис. грн пенсії :lol:

Це найбільша пенсія серед прокурорів України 8)

Керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова 8)

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник Черкаської окружної прокуратури Андрій Замотайло також отримує пенсію. Щоправда, втричі меншу суму, ніж Катерина Шевцова, – 251 160 грн. 8)

https://zaxid.net/kerivnitsya_cherkasko ... i_n1596009


"Журналісти припускають, що це пов’язано з тим, що прокурорів не можна направити на повторне проходження МСЕК, яке б могло спростувати чи підтвердити наявність діагнозів
https://zaxid.net/news/"

вот и все что нужно знать про то кого нужно защищать на фронте.
ату третий сорт в окопы.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:32

Сі Цзинпин закликав армію готуватися до війни.
Повідомляється, що він відвідав бригаду ракетних військ та заявив, що "військові повинні всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам належну боєготовність".
Кілька днів тому Китай провів великомасштабні навчання навколо Тайваню.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:39

  tester7336 написав:
  jump написав:Керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала за рік понад 785 тис. грн пенсії :lol:

Це найбільша пенсія серед прокурорів України 8)

Керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова 8)

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник Черкаської окружної прокуратури Андрій Замотайло також отримує пенсію. Щоправда, втричі меншу суму, ніж Катерина Шевцова, – 251 160 грн. 8)

https://zaxid.net/kerivnitsya_cherkasko ... i_n1596009


"Журналісти припускають, що це пов’язано з тим, що прокурорів не можна направити на повторне проходження МСЕК, яке б могло спростувати чи підтвердити наявність діагнозів
https://zaxid.net/news/"

вот и все что нужно знать про то кого нужно защищать на фронте.
ату третий сорт в окопы.
не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:
  tester7336 написав:
  jump написав:Керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала за рік понад 785 тис. грн пенсії :lol:

Це найбільша пенсія серед прокурорів України 8)

Керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова 8)

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник Черкаської окружної прокуратури Андрій Замотайло також отримує пенсію. Щоправда, втричі меншу суму, ніж Катерина Шевцова, – 251 160 грн. 8)

https://zaxid.net/kerivnitsya_cherkasko ... i_n1596009


"Журналісти припускають, що це пов’язано з тим, що прокурорів не можна направити на повторне проходження МСЕК, яке б могло спростувати чи підтвердити наявність діагнозів
https://zaxid.net/news/"

вот и все что нужно знать про то кого нужно защищать на фронте.
ату третий сорт в окопы.
не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?
У держслужбовців пенсії свої

- державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі 80 % суми їхньої заробітної плати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 22:05

  d44 написав:не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?


коли призначають пенсію під час виконання службових обов’язків там інші прайси. це вам не гражданка.
навіть УБД можуть дати тим хто на фронті ні дня не був.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 22:10

  Faceless написав:
d44 написав:не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?
У держслужбовців пенсії свої

- державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі 80 % суми їхньої заробітної плати

Але є одне але ...

І група - це 100% втрати можливості працювати. Працювати не може, взагалі
ІІ група - це 75% втрати можливості працювати.
pesikot
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