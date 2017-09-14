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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:10
Faceless написав:
d44 написав:не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?
У держслужбовців пенсії свої
- державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі 80 % суми їхньої заробітної плати
Але є одне але ...
І група - це 100% втрати можливості працювати. Працювати не може, взагалі
ІІ група - це 75% втрати можливості працювати.
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pesikot
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:16
pesikot написав:
Але є одне але ...
І група - це 100% втрати можливості працювати. Працювати не може, взагалі
ІІ група - це 75% втрати можливості працювати.
шо тут сказати. прокурори у нас герої.
ЗІ
знаю особистий кейс 2 група. нічо так себе почуває.
бухає, спортом займається
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tester7336
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:19
tester7336 написав:
Журналісти припускають, що це пов’язано з тим, що прокурорів не можна направити на повторне проходження МСЕК, яке б могло спростувати чи підтвердити наявність діагнозів
1 Рішенням Генпрокурора відсторонюються від виконання службових обовязків ( або звільняються)
2 Після звільнення/відсторонення вони вже не прокурори і можна переглядати.
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budivelnik
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:24
Hotab написав:detroytred
Хоч я і не прихильник Зе-команди, але вважаю що корупція як була так і є, беруть і брали всі хто міг і може. А от чому стали викривати - це питання..
Може нарешті зрозуміли, що розкрадаючи як раніше країна вилетить в трубу.
В якісь особисті зведення рахунків (типу «не поділились», або «відмовили в інвалідності ДБР-нику») не вірю. Надто різну по природі рибу стали виловлювати. І з абсолютно різних регіонів. Якби я був на солодкому посту на хабарах , я б швидко тікав за кордон з усіма грошима (майно давно мало б бути там, а не тут, якщо є щось в голові).
Зараз кожен хабарник може бути наступним. І треба вміти зупинятись і тікати, навіть якщо потік грошей все ще ллється в руки щодня.
«Не очко обычно губит, а к 11 туз»
Сегодняшние взяточники ТЦКшники и МСЕКовцы новички. Они умеют только хапнуть. Выводить за кордон они ещё не научились и не представляют себе, как это сделать + были уверены в том, что их никто не поймает, и в своей безнаказанности (никто не докажет).
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ЛАД
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:31
tumos написав: detroytred написав:
Я не розумію про що ви.
Чтобы понимать, надо ознакомиться с первоисточником. Здесь вы уже определились.
Ваши дальнейшие рассуждения нет смысла обсуждать.
Це більш, ніж очевидно.
Як ви можете обговорювати мої міркування на базі кейнсіанства стосовно конкретного твердження академіка Варги про кейнсіанство і монополістичний капіталізм, якщо по вашим же словам "В прочем, справедливости ради надо сказать, что я в свою очередь не вникал в теорию кейнсианства."
Я-то заяву Варги розглядаю вивченим мною інструментарієм кейнсіанства, а ви чим?))
Оцінкою Кейнса Варгою)), яку ви попутно зустріли, коли шукали документи про дискусію в комакадемії?
На жаль я піддався на оцей ваш тролінг.
Предметом було кейнсінаство і монкапіталізм. Я аргументував, спираючись на кейнсіанство.
В кейнсіанство ви не внікалі... Але тролили знатно. Плавненько переключившись з предмету на мене.
І до речі, так само було і по сєкрєткє, і по іншим попереднім дискусіям з вами.
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detroytred
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:42
prodigy написав:
detroytred написав:
А більшість працює і боронить країну.
навіть, де її мало бути найменьше-вата в достатній кількості
звісно, мати паспорт і бути саме громадянином країни-це різні речи (особливо це болисно визнавати у нас, скільки у нас падлюк (і не тільки на півдні і на Донбасі)
Павел Дуров має французський паспорт, та який він француз
Ось ціваве відео про то, чому Нетаньяху відданий путіну
[youtube]o8WfUXUhNN0...
Крайне примитивно, на мой взгляд.
+ какой-то крайне гипертрофированный взгляд на роль РФ и лично Путина в мире и мировом терроризме.
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ЛАД
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:44
Faceless написав:
в розмірі 80 % суми їхньої заробітної плати
А там ще треба подивитись з якої саме їхньої заробітної плати.
Може з останньої.
А саме в останню можна накидати чогось додатково.
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detroytred
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:50
budivelnik
Вы опустили цитату из "Давньої казки".
А она была написана за четверть века до 1917 - в 1893 году.
И я не говорил, что "В Україні все є". Так что "Приписати опоненту СВОЇ твердження" это ваш метод.
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ЛАД
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:54
fler написав:
Сі Цзинпин закликав армію готуватися до війни.
Повідомляється, що він відвідав бригаду ракетних військ та заявив, що "військові повинні всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам належну боєготовність".
Кілька днів тому Китай провів великомасштабні навчання навколо Тайваню
.
Интересно на кого он собрался напасть?
Начинаю подозревать, что экономические санкции станут основной причиной третьей мировой войны. Это как в присказке: не везет мне в карты - повезет в любви! Страны, попавшие под экономические ограничения, могут попытать счастья в грабительских войнах против более успешных в экономическом смысле странах.
Так, мысли на пьяную голову.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:08
ЛАД написав:
И я не говорил, что "В Україні все є".
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Ви так само двома руками за правильний розподіл - тому я вас і обєднав в одне.
З моєї точки зору що ви переконаний совок
, що дейтройт переконаний читач без реального досвіду
- шкодите Україні і її народу однаково.
Ви шкодите своїм НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
дейтрой - заявками що він населення нічого не залежить і потрібні тільки закони....
Для вас обох простий приклад
Гляньте на народжуваність в Україні по рокам і порівняйте як на неї впливала зміна правил по виплатах за народження...
Зміни були суттєві... але НАСЕЛЕННЯ до цих змін відносилось паралельно(крім циган і інших люмпенізованих верст ) і приймала рішення САМОСТІЙНО
Тобто цей приклад доводить
На своє майбутнє кожен окремо впливає самостійно на 70-90% ..і тільки на 10-30% на людину впливає зміна законодавчого поля і поведінка оточення.
Саме тому стабільні зміни відбуваються еволюційно на протязі поколінь, а різні соціальні експерименти які так люблять проводити диктаторські режими а-ля комуністи членіна, мао, кастро,пол-пота чи нацисти гітлера - просто заводять суспільство на манівці , звідки просто важче вибратись на нормальний шлях
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budivelnik
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