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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:18
budivelnik написав:
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Дослівно, буйдівельник знов бреше.
Я вказував, що капітал в нашому ринку є.
Але умови в ринку стримують його розвиток.
Нема сприятливих умов для його обороту з прибутком.
Я постійно вказую на потребу сприятливих умов для капіталу.
А не на розподіл.
Той же пенс міг би вкластись у видобуток нафти-газу в Полтаві.
І прирощувати капітал.
А не тільки оті хлопці прирощують свій. Ще й з офшорами.
Ти, як завжди, будуєш на брехні.
Патологічний...
А твої особисті тупі визначення хто шкодить *Україні і її народу* -- це типове оте савєцьке визначення ворогів, врєдітєлєй народу та країни.
Отаке чмо, бере на себе, визначати...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 19 жов, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:29
tester7336 написав: pesikot написав:
Але є одне але ...
І група - це 100% втрати можливості працювати. Працювати не може, взагалі
ІІ група - це 75% втрати можливості працювати.
шо тут сказати. прокурори у нас герої.
ЗІ
знаю особистий кейс 2 група. нічо так себе почуває.
бухає, спортом займається
прокуратура вообще норм контора, пока народ пересчитывает миллионы в шухлядах начальников МСЕК и тд, эти спокойно сидят себе, получают из бюджета неплохие деньги, обвешаны льготами и гарантиями хорошей жизни. в скандалы не попадают, на тупой коррупции не попадаются (все таки, с образованием), пенсии имеют, всякие брони и тд. вот уж где теплые местечки для спокойной размеренной жизни
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:31
detroytred написав:
Я вказував, що капітал в нашому ринку є.
1Брешуть собаки , тиж просто тявкаєш
2 Я приводив стан депозитів
budivelnik написав:
....
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?
Тобто це не капітал, це сміх крізь сльози..
але нашому теоретику заважає відсутність Фондового ринку...а те що для ринку потрібні ще й гроші - до нього ніяк не дійде
Згідно вікіпедіїВСЯ
українська промисловість в 2007 році коштувала 129 млрд доларів
( і при цьому вона генерувала під 100 млрд доларів ВВП - що досить хороший результат для таких мізерних капіталовкладень)
Всі українські депозити населення строком більше 1 року - 3 млрд доларів
Всі гроші за межами банків у гривні - 19 млрд доларів
Ти хоч розумієш мізерність цих сум?
ти розумієш , що якщо нічим торгувати - то будівництво додаткової площадки для торгівлі - кількість товарів не збільшить.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:41
budivelnik написав: detroytred написав:
Я вказував, що капітал в нашому ринку є.
1Брешуть собаки , тиж просто тявкаєш
2 Я приводив стан депозитів
budivelnik написав:
Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?
Тобто це не капітал, це сміх крізь сльози..
але нашому теоретику заважає відсутність Фондового ринку...а те що для ринку потрібні ще й гроші - до нього ніяк не дійде
Згідно вікіпедії
ВСЯ українська промисловість в 2007 році коштувала 129 млрд доларів
Всі українські депозити населення строком більше 1 року - 3 млрд доларів
Ти хоч розумієш мізерність цих сум?
ти розумієш , що якщо нічим торгувати - то будівництво додаткової площадки для торгівлі - кількість товарів не збільшить.
Ти дурень?
До чого ти єралашиш депозити на людину?
Ти ж сам голосиш, щоб давали змогу богатіти тим, хто може. А не кожному з 3 гривнями в кишені.
Ти розумієш, що люди купляють зайве авто тощо, бо не мають інструменту приростити капітал?
Або оті матраси? Вони від чого? Від яких умов?
Да і оті офшорники куди свій капітелець дівають?
Звісно, що і інвестиції зарубіжні потрібні для ринку. Чим більше, тим краще.
А не йдуть чому?
Бо умови в ринку.
Зроби умови в ринку, то гроші підуть. З усього світу. Гроші йдуть туди, де є умови...
А в нас умов нема сприятливих. Навпаки.
То чому?? гроші-то підуть.
Але це не суть... Мені пофіг твої чи мої бачення.
Ти головне -- не бреши.
Ось і все, що від тебе треба.
А міркуй, вигадуй (тільки не в мій бік) що хоч. Брехунець...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 19 жов, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:44
Приперлись тцкуни в балаклавах с автоматами на весілля. Выходить власник закладу каже, що ви забули на кого ви працюєте і посилає
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:44
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)?????
andrijk777 написав:
Мене цікавить що конкретно має робити Захід, які дії
?
Вы спросили, какие цели и интересы могут быть у Запада. Я вам на это и ответил.
Зе в озвученном плане ни слова не говорит о границах92 (так будет точнее, т.к. не помню кто, кажется Ой+
, писал, что большую часть 91 речь шла о совсем других границах).Какой план вы назовёте адекватным? Ваше мнение?
Или вы тоже бесплатно не высказываетесь?
Зе должен был сказать Западу: "Я согласен на рпв по сегодняшнему состоянию и ничего не требую от вас"?
Запад должен предложить хоть какие-то гарантии, хоть что-то о послевоенной ситуации. Я пока никаких официальных
предложений не слышал. Вполне возможно, что они есть, просто пока не озвучены открыто. Так, точно так же, что наши на что-то согласны, но пока не озвучивают это открыто.
Ви вроді розумна людина, вроді розумієте українську мову, але...
Лікбез:
У мене є ціль
:
................
Отже відповім сам на своє питання бо відповіді від вас не дочекаєшся.
Дії:
1. Україну не візьмуть в НАТО до закінчення війни - це 100%. Воюючу країну ніхто в НАТО не візьме.
2. Захід не дасть більше зброї Україні, зокрема США точно дасть менше. - це логічно випливає з попередніх дій Заходу.
3.Захід не розмістить на території України ніяких "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування" - це прям очевидно і логічно враховуючи поведінку і риторику Заходу
4.В Україні немає ніяких критичних ресурсів(окрім населення) - це я так думаю, думаю Захід теж так думає. Тому ніяких дій в цьому напрямку робитись не буде.
5.Захід не бачить якихось особливих загроз для себе з боку РФ(точно не бачить екзистенційних загроз). Тут звичайно будуть робитись якісь дії, але що це дасть Україні у її війні з РФ - я хз.
Дій чи не дій може бути багато, я просто пройшовся по пунктам "плану Перемоги". Я думав що ви хоч щось напишете що має/буде робити Захід, не дочекався.
.........
Спасибо за ликбез.
Но разницу между целями и средствами я, в общем-то, понимаю.
О действиях я вам в самом начале разговора написал - они зависят от целей. Какие цели преследует Запад в нашей войне я не знаю. И вы тоже.
Поэтому я писал, что это не такой простой вопрос и предсказывать их сложно.
По вашим пунктам.
1. Согласен. С очень высокой степенью вероятности вы правы.
2. "з попередніх дій Заходу" скорее всего так и есть (не даст намного
больше). Т.е тоже, скорее всего, вы правы. Но в принципе возможны варианты (не очень вероятные). Но категорически такой возможности не исключаю.
3. Согласен. До окончания войны.
4. Ресурсы у Украины всё же есть и немалые. Насколько они критически важны для Запада судить не берусь.
5. Захід точно не бачить екзистенційних загроз - согласен.
Захід не бачить якихось особливих загроз для себе з боку РФ - не знаю, что вы подразумеваете под "особливими", но загрози він бачить и они реально есть.
Платною є тільки інформація
. Думки і высказывания не настільки цінні.
Согласен.
Но мне не помню кто написал именно об этом - что мнение за бесплатно высказывать не будет.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:45
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Я вказував, що капітал в нашому ринку є.
1Брешуть собаки , тиж просто тявкаєш
2 Я приводив стан депозитів
budivelnik написав:
Перше - 2 млн з населення в 360 млн=0,7%... Я пишу що там є 30%, тобто в 40 разів більше
Друге - у нас не всюди є навіть таке примітивне як каса взаємодопомоги....
Тобто в нашого населення - ВІДСУТНІ вільні гроші
Депозити населення на вимогу - 830 млрд грн ( 20000 грн на людину)
Депозити населення на термін 1-2 роки - 116 млрд грн ( 3000 грн на людину)
Депозити населення на термін більше 2 років - 11 млрд грн ( 300 грн на людину)
, а якщо взяти за основу що 30% населення володіє 70% депозитів( може бути 20 на 80, або 10 на 90) що ще гірше.
То кому потрібні ці мізерні суми?
Тобто це не капітал, це сміх крізь сльози..
але нашому теоретику заважає відсутність Фондового ринку...а те що для ринку потрібні ще й гроші - до нього ніяк не дійде
Згідно вікіпедії
ВСЯ українська промисловість в 2007 році коштувала 129 млрд доларів
Всі українські депозити населення строком більше 1 року - 3 млрд доларів
Ти хоч розумієш мізерність цих сум?
ти розумієш , що якщо нічим торгувати - то будівництво додаткової площадки для торгівлі - кількість товарів не збільшить.
Ти дурень?
До чого ти єралашиш депозити на людину?
Ти ж сам голосиш, щоб давали змогу богатіти тим, хто може. А не кожному з 3 гривнями в кишені.
Ти розумієш, що люди купляють зайве авто тощо, бо не мають інструменту приростити капітал?
Або оті матраси? Вони від чого? Від яких умов?
Да і оті офшорники куди свій капітелець дівають?
Звісно, що і інвестиції зарубіжні потрібні для ринку. Чим більше, тим краще.
А не йдуть чому?
Бо умови в ринку.
Але це не суть... Мені пофіг твої чи мої бачення.
Ти головне -- не бреши.
Ось і все, що від тебе треба.
А міркуй, вигадуй (тільки не в мій бік) що хоч. Брехунець...
Де-Білл
Не дивись на суму на людину
Дивись на загальні суми
Ще раз для теоретика-фантазера
Вся промисловість України - 129 млрд доларів
Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів...
Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів
Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати?
І що за ті суми купиш?
ПСЗастав Дурня Богу молитись - він і голову розібє...
ТМ(с) Народна Мудрість
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