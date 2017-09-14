budivelnik написав: ЛАД написав:
И я не говорил, что "В Україні все є".
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Ви так само двома руками за правильний розподіл - тому я вас і обєднав в одне.
З моєї точки зору що ви переконаний совок
, що дейтройт переконаний читач без реального досвіду
- шкодите Україні і її народу однаково.
Ви шкодите своїм НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Плохо, что вы до сих пор не поняли, что это действительно так.
"Всё однозначно" приводит к 1932 и 1937.
Насчёт "шкодите" спорить не буду. Бесполезно. На мой взгляд отчасти
"шкодите" вы. Но я вас в этом не обвиняю - имеете полное право на собственное мнение.
Для вас обох простий приклад
Гляньте на народжуваність в Україні по рокам і порівняйте як на неї впливала зміна правил по виплатах за народження...
Зміни були суттєві... але НАСЕЛЕННЯ до цих змін відносилось паралельно(крім циган і інших люмпенізованих верст ) і приймала рішення САМОСТІЙНО
Тобто цей приклад доводить
На своє майбутнє кожен окремо впливає самостійно на 70-90% ..і тільки на 10-30% на людину впливає зміна законодавчого поля і поведінка оточення.
Смотря в каких вопросах.
И даже в рождаемости "поведінка оточення" играет роль. И "зміна законодавчого поля" тоже. Кстати, вчера в разговоре с "немцами" случайно узнал, что у них на ребёнка выплачивают что-то примерно 300 евро до 27 лет. По их меркам немного, но тем не менее.
Саме тому стабільні зміни відбуваються еволюційно на протязі поколінь, а різні соціальні експерименти які так люблять проводити диктаторські режими а-ля комуністи членіна, мао, кастро,пол-пота чи нацисти гітлера - просто заводять суспільство на манівці , звідки просто важче вибратись на нормальний шлях
По-разному бывает.
Мао завёл в тупик, а Дэн Сяопин своей политикой (тоже "эксперимент") добился весьма быстрого преображения Китая максимум за 2 поколения (скорее, меньше).
Гитлер тоже за несколько лет добился многого и кто знает, как сложилась бы история, если бы у него хватило ума не воевать на 2 фронта.
Промышленная революция произошла тоже не эволюционным путём.
Мы "эволюционным путём" добились... А чего мы добились?