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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10525105261052710528

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 00:53

  tumos написав:Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание. И эту мысль попытался донести до вас, задав соответствущий вопрос о возможной правоте критикующего.


ну шо тут сказать. цікаво. із разряда - не читав но осуждаю.
так і тут - кейнса не читав но с варгой согласєн )))
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 01:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И я не говорил, что "В Україні все є".
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Ви так само двома руками за правильний розподіл - тому я вас і обєднав в одне.

З моєї точки зору що ви переконаний совок, що дейтройт переконаний читач без реального досвіду - шкодите Україні і її народу однаково.
Ви шкодите своїм НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА

Плохо, что вы до сих пор не поняли, что это действительно так.
"Всё однозначно" приводит к 1932 и 1937.
Насчёт "шкодите" спорить не буду. Бесполезно. На мой взгляд отчасти "шкодите" вы. Но я вас в этом не обвиняю - имеете полное право на собственное мнение.

Для вас обох простий приклад
Гляньте на народжуваність в Україні по рокам і порівняйте як на неї впливала зміна правил по виплатах за народження...
Зміни були суттєві... але НАСЕЛЕННЯ до цих змін відносилось паралельно(крім циган і інших люмпенізованих верст ) і приймала рішення САМОСТІЙНО

Тобто цей приклад доводить
На своє майбутнє кожен окремо впливає самостійно на 70-90% ..і тільки на 10-30% на людину впливає зміна законодавчого поля і поведінка оточення.

Смотря в каких вопросах.
И даже в рождаемости "поведінка оточення" играет роль. И "зміна законодавчого поля" тоже. Кстати, вчера в разговоре с "немцами" случайно узнал, что у них на ребёнка выплачивают что-то примерно 300 евро до 27 лет. По их меркам немного, но тем не менее.

Саме тому стабільні зміни відбуваються еволюційно на протязі поколінь, а різні соціальні експерименти які так люблять проводити диктаторські режими а-ля комуністи членіна, мао, кастро,пол-пота чи нацисти гітлера - просто заводять суспільство на манівці , звідки просто важче вибратись на нормальний шлях

По-разному бывает.
Мао завёл в тупик, а Дэн Сяопин своей политикой (тоже "эксперимент") добился весьма быстрого преображения Китая максимум за 2 поколения (скорее, меньше).
Гитлер тоже за несколько лет добился многого и кто знает, как сложилась бы история, если бы у него хватило ума не воевать на 2 фронта.
Промышленная революция произошла тоже не эволюционным путём.
Мы "эволюционным путём" добились... А чего мы добились?
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 01:18

  tumos написав:..........
Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание.
..............

Проблема в том, что нет единой общепризнанной и абсолютно верной философии и политэкономии.
В Союзе считалось, что "учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Жизнь показала, что это не совсем так, хотя достижения Маркса бесспорны.
Так что критика имеет под собой основание в отношении любого философа и политэконома.
Все теории имеют свои плюсы, но пока что не всеобъемлющей, которая решала бы все вопросы. Это, кстати, и по поводу будивельниковского "не всё так однозначно".
ЛАД
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  #<1 ... 10525105261052710528
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