Додано: Нед 20 жов, 2024 01:43

Вы как-то удивлялись по поводу моих впечатлений от Черкасс.Маленькая зарисовка.Вчера покатался на метро. Раньше в переходах метро была куча всяких ларёчков, где торговали массой вещей. На всех станциях. Сейчас даже на центральных - "Исторический музей" и "Ярослава Мудрого" тишина и спокойствие - почти все ларьки закрыты железными жалюзями. Кое-где изредка попадаются торгующие кофе, электроникой и колбасой.Давно (практически с начала войны) не был около торг. центра "Аве Плаза" - это в центре города. Решил заглянуть. На дверях табличка: "Торговый центр временно закрыт". Не буду врать, сколько это "временно", но, думаю, очень давно.И ещё. Послушал интересный разговор двух бабок.Одна спросила, где ей выходить на "Пушкинскую". Другая ей объяснила, что "Пушкинская" теперь "Ярослава Мудрого" (у нас ул. Пушкинская переименовали в Григория Сковороды, а Иванова в Ярослава Мудрого, станция на перекрёстке этих улиц, соответственно, переименовали и станцию). После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.Также при обсуждении переименований они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.Это к вопросу, как людям пудрят мозги.