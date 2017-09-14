|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 жов, 2024 00:53
tumos написав:
Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание. И эту мысль попытался донести до вас, задав соответствущий вопрос о возможной правоте критикующего.
ну шо тут сказать. цікаво. із разряда - не читав но осуждаю.
так і тут - кейнса не читав но с варгой согласєн )))
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 01:00
budivelnik написав: ЛАД написав:
И я не говорил, что "В Україні все є".
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Ви так само двома руками за правильний розподіл - тому я вас і обєднав в одне.
З моєї точки зору що ви переконаний совок
, що дейтройт переконаний читач без реального досвіду
- шкодите Україні і її народу однаково.
Ви шкодите своїм НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Плохо, что вы до сих пор не поняли, что это действительно так.
"Всё однозначно" приводит к 1932 и 1937.
Насчёт "шкодите" спорить не буду. Бесполезно. На мой взгляд отчасти
"шкодите" вы. Но я вас в этом не обвиняю - имеете полное право на собственное мнение.
Для вас обох простий приклад
Гляньте на народжуваність в Україні по рокам і порівняйте як на неї впливала зміна правил по виплатах за народження...
Зміни були суттєві... але НАСЕЛЕННЯ до цих змін відносилось паралельно(крім циган і інших люмпенізованих верст ) і приймала рішення САМОСТІЙНО
Тобто цей приклад доводить
На своє майбутнє кожен окремо впливає самостійно на 70-90% ..і тільки на 10-30% на людину впливає зміна законодавчого поля і поведінка оточення.
Смотря в каких вопросах.
И даже в рождаемости "поведінка оточення" играет роль. И "зміна законодавчого поля" тоже. Кстати, вчера в разговоре с "немцами" случайно узнал, что у них на ребёнка выплачивают что-то примерно 300 евро до 27 лет. По их меркам немного, но тем не менее.
Саме тому стабільні зміни відбуваються еволюційно на протязі поколінь, а різні соціальні експерименти які так люблять проводити диктаторські режими а-ля комуністи членіна, мао, кастро,пол-пота чи нацисти гітлера - просто заводять суспільство на манівці , звідки просто важче вибратись на нормальний шлях
По-разному бывает.
Мао завёл в тупик, а Дэн Сяопин своей политикой (тоже "эксперимент") добился весьма быстрого преображения Китая максимум за 2 поколения (скорее, меньше).
Гитлер тоже за несколько лет добился многого и кто знает, как сложилась бы история, если бы у него хватило ума не воевать на 2 фронта.
Промышленная революция произошла тоже не эволюционным путём.
Мы "эволюционным путём" добились... А чего мы добились?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30928
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 20 жов, 2024 01:18
tumos написав:
..........
Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание.
..............
Проблема в том, что нет единой общепризнанной и абсолютно верной философии и политэкономии.
В Союзе считалось, что "учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Жизнь показала, что это не совсем так, хотя достижения Маркса бесспорны.
Так что критика имеет под собой основание в отношении любого философа и политэконома.
Все теории имеют свои плюсы, но пока что не всеобъемлющей, которая решала бы все вопросы. Это, кстати, и по поводу будивельниковского "не всё так однозначно".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30928
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 20 жов, 2024 01:43
Faceless
Вы как-то удивлялись по поводу моих впечатлений от Черкасс.
Маленькая зарисовка.
Вчера покатался на метро. Раньше в переходах метро была куча всяких ларёчков, где торговали массой вещей. На всех станциях. Сейчас даже на центральных - "Исторический музей" и "Ярослава Мудрого" тишина и спокойствие - почти все ларьки закрыты железными жалюзями. Кое-где изредка попадаются торгующие кофе, электроникой и колбасой.
Давно (практически с начала войны) не был около торг. центра "Аве Плаза" - это в центре города. Решил заглянуть. На дверях табличка: "Торговый центр временно закрыт". Не буду врать, сколько это "временно", но, думаю, очень давно.
И ещё. Послушал интересный разговор двух бабок.
Одна спросила, где ей выходить на "Пушкинскую". Другая ей объяснила, что "Пушкинская" теперь "Ярослава Мудрого" (у нас ул. Пушкинская переименовали в Григория Сковороды, а Иванова в Ярослава Мудрого, станция на перекрёстке этих улиц, соответственно, переименовали и станцию). После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.
Также при обсуждении переименований они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30928
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 20 жов, 2024 02:19
ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1396
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 05:53
Banderlog написав: ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
За шо тогда ты кровь проливаешь?
За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх?
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 06:03
Бетон написав:
Приперлись тцкуни в балаклавах с автоматами на весілля. Выходить власник закладу каже, що ви забули на кого ви працюєте і посилає
І кого вони там вбивати зібралися чергами "та-та-та..." як ті німці у радянському хфільмі про есесовців та партизан("Йди та дивись" якщо не помиляюсь)???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 06:07
Banderlog написав: барабашов написав:
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
по воєнці 23р тому арт розвідка. За 40 днів в 22 році став рао, щас оперативний на кп в мех бригаді
030400 разве артразведка?
Коморрасчёта в 21, комбат в 25 ты.
Разведка то приданные батарее отделения
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|71247
|
|
|1493
|237701
|
|
|6076
|867517
|
|