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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 00:53
tumos написав:
Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание. И эту мысль попытался донести до вас, задав соответствущий вопрос о возможной правоте критикующего.
ну шо тут сказать. цікаво. із разряда - не читав но осуждаю.
так і тут - кейнса не читав но с варгой согласєн )))
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Додано: Нед 20 жов, 2024 01:00
budivelnik написав: ЛАД написав:
И я не говорил, что "В Україні все є".
Дослівно дейтройт заявляв що у нашого населення море капіталів і не вистарчає тільки правильного розподілу
Ви так само двома руками за правильний розподіл - тому я вас і обєднав в одне.
З моєї точки зору що ви переконаний совок
, що дейтройт переконаний читач без реального досвіду
- шкодите Україні і її народу однаково.
Ви шкодите своїм НЕ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Плохо, что вы до сих пор не поняли, что это действительно так.
"Всё однозначно" приводит к 1932 и 1937.
Насчёт "шкодите" спорить не буду. Бесполезно. На мой взгляд отчасти
"шкодите" вы. Но я вас в этом не обвиняю - имеете полное право на собственное мнение.
Для вас обох простий приклад
Гляньте на народжуваність в Україні по рокам і порівняйте як на неї впливала зміна правил по виплатах за народження...
Зміни були суттєві... але НАСЕЛЕННЯ до цих змін відносилось паралельно(крім циган і інших люмпенізованих верст ) і приймала рішення САМОСТІЙНО
Тобто цей приклад доводить
На своє майбутнє кожен окремо впливає самостійно на 70-90% ..і тільки на 10-30% на людину впливає зміна законодавчого поля і поведінка оточення.
Смотря в каких вопросах.
И даже в рождаемости "поведінка оточення" играет роль. И "зміна законодавчого поля" тоже. Кстати, вчера в разговоре с "немцами" случайно узнал, что у них на ребёнка выплачивают что-то примерно 300 евро до 27 лет. По их меркам немного, но тем не менее.
Саме тому стабільні зміни відбуваються еволюційно на протязі поколінь, а різні соціальні експерименти які так люблять проводити диктаторські режими а-ля комуністи членіна, мао, кастро,пол-пота чи нацисти гітлера - просто заводять суспільство на манівці , звідки просто важче вибратись на нормальний шлях
По-разному бывает.
Мао завёл в тупик, а Дэн Сяопин своей политикой (тоже "эксперимент") добился весьма быстрого преображения Китая максимум за 2 поколения (скорее, меньше).
Гитлер тоже за несколько лет добился многого и кто знает, как сложилась бы история, если бы у него хватило ума не воевать на 2 фронта.
Промышленная революция произошла тоже не эволюционным путём.
Мы "эволюционным путём" добились... А чего мы добились?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 01:18
tumos написав:
..........
Верно. Я в состоянии сформировать оценочное суждение по изложенному Варгой. И это оценочное суждение привело меня к мысли о том, что может быть критика в отношении Кейнса имеет под собой основание.
..............
Проблема в том, что нет единой общепризнанной и абсолютно верной философии и политэкономии.
В Союзе считалось, что "учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Жизнь показала, что это не совсем так, хотя достижения Маркса бесспорны.
Так что критика имеет под собой основание в отношении любого философа и политэконома.
Все теории имеют свои плюсы, но пока что не всеобъемлющей, которая решала бы все вопросы. Это, кстати, и по поводу будивельниковского "не всё так однозначно".
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ЛАД
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Додано: Нед 20 жов, 2024 01:43
Faceless
Вы как-то удивлялись по поводу моих впечатлений от Черкасс.
Маленькая зарисовка.
Вчера покатался на метро. Раньше в переходах метро была куча всяких ларёчков, где торговали массой вещей. На всех станциях. Сейчас даже на центральных - "Исторический музей" и "Ярослава Мудрого" тишина и спокойствие - почти все ларьки закрыты железными жалюзями. Кое-где изредка попадаются торгующие кофе, электроникой и колбасой.
Давно (практически с начала войны) не был около торг. центра "Аве Плаза" - это в центре города. Решил заглянуть. На дверях табличка: "Торговый центр временно закрыт". Не буду врать, сколько это "временно", но, думаю, очень давно.
И ещё. Послушал интересный разговор двух бабок.
Одна спросила, где ей выходить на "Пушкинскую". Другая ей объяснила, что "Пушкинская" теперь "Ярослава Мудрого" (у нас ул. Пушкинская переименовали в Григория Сковороды, а Иванова в Ярослава Мудрого, станция на перекрёстке этих улиц, соответственно, переименовали и станцию). После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.
Также при обсуждении переименований они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
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ЛАД
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Додано: Нед 20 жов, 2024 02:19
ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
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Banderlog
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Додано: Нед 20 жов, 2024 05:53
Banderlog написав: ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.
Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
За шо тогда ты кровь проливаешь?
За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх?
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
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барабашов
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Додано: Нед 20 жов, 2024 06:03
Бетон написав:
Приперлись тцкуни в балаклавах с автоматами на весілля. Выходить власник закладу каже, що ви забули на кого ви працюєте і посилає
І кого вони там вбивати зібралися чергами "та-та-та..." як ті німці у радянському хфільмі про есесовців та партизан("Йди та дивись" якщо не помиляюсь)???
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Додано: Нед 20 жов, 2024 06:07
Banderlog написав: барабашов написав:
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
по воєнці 23р тому арт розвідка. За 40 днів в 22 році став рао, щас оперативний на кп в мех бригаді
030400 разве артразведка?
Коморрасчёта в 21, комбат в 25 ты.
Разведка то приданные батарее отделения
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барабашов
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Додано: Нед 20 жов, 2024 06:25
fler написав:
Сі Цзинпин закликав армію готуватися до війни.
Повідомляється, що він відвідав бригаду ракетних військ та заявив, що "військові повинні всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам належну боєготовність".
Кілька днів тому Китай провів великомасштабні навчання навколо Тайваню.
Мадам Кормышкина, шо вам тот дальний восток и ядрЁные взрывы?
Ниппонцы Годзиллу выпустят и нет того Китаю...
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