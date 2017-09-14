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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10526105271052810529

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 06:39

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  барабашов написав:
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
по воєнці 23р тому арт розвідка. За 40 днів в 22 році став рао, щас оперативний на кп в мех бригаді :lol:

030400 разве артразведка?
Коморрасчёта в 21, комбат в 25 ты.
Разведка то приданные батарее отделения

Хз я я то смутно помню ))) номерів точно не памятаю. Спеціальність називалась артрозвідка та коректування вогню артилерії. В буар мав б служити якби війна 20р тому почалась.
Короч оптика різна, бусолі , стереоскопічні далекоміри, розвідтеодоліти і люмінєва дошка -прібор управлєнія огньом).
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.

Ще до війни Зет:
Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає;
Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски?
С чего ты это взяла?
Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.

Навіть дитина зрозуміла, що до чого...
lapay
 
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