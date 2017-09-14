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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 06:39
барабашов написав: Banderlog написав: барабашов написав:
Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
по воєнці 23р тому арт розвідка. За 40 днів в 22 році став рао, щас оперативний на кп в мех бригаді
030400 разве артразведка?
Коморрасчёта в 21, комбат в 25 ты.
Разведка то приданные батарее отделения
Хз я я то смутно помню ))) номерів точно не памятаю. Спеціальність називалась артрозвідка та коректування вогню артилерії. В буар мав б служити якби війна 20р тому почалась.
Короч оптика різна, бусолі , стереоскопічні далекоміри, розвідтеодоліти і люмінєва дошка -прібор управлєнія огньом).
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Додано: Нед 20 жов, 2024 07:26
ЛАД написав:
После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.
Ще до війни Зет:
Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає;
Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски?
С чего ты это взяла?
Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.
Навіть дитина зрозуміла, що до чого...
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