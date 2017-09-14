Додано: Нед 20 жов, 2024 08:19

барабашов написав: Banderlog написав: ЛАД написав:

они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. Это к вопросу, как людям пудрят мозги. они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300.Это к вопросу, как людям пудрят мозги. в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах

За шо тогда ты кровь проливаешь?

За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх?

Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас. За шо тогда ты кровь проливаешь?За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх?Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.

Коло будинку Ц.Ради процесію зустрів уряд: члени Ради на чолі з проф. Грушевським і міністри на чолі з В. Голубовичем. Процесія спинилась. Проф. М.Грушевський промовляючи сказав приблизно так: – Dulce et decorum pro patria mori! – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну, так як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів… Якраз сьогодні, коли Ц.Рада засідала, почали зривати цього двохголового орла, цей символ самодержав’я, це пятно неволі, в якій Україна перебувала стільки віків.. Але ця операція знищення неволі не могла пройти безкровно, і кров пролилась. Щасливі ті, хто кров’ю засвідчив свою любов до рідного краю.. Слава їм і Вічний спокій!Бій_під_Крутами_(1918)________________________Перебуваючи в еміграції, Грушевський, у свою чергу, мав можливість переконатися в байдужості керівників європейських країн до українських подій. Тому не дивно, що, не знайшовши підтримки на Заході, М. Грушевський, починаючи з 1920 року, шукає шляхи зближення з більшовицьким керівництвом України, пише листи С. Косіору та Х. Раковському (тодішньому голові РНК УСРР), пропонуючи їм співпрацю в разі, якщо йому буде дозволено повернутися в Україну для продовження наукової роботи. Своєю владою більшовицькі лідери ні з ким ділитися не збиралися, проте в поверненні на батьківщину такого авторитетного вченого і громадського діяча ліберально-соціалістичних поглядів, як Грушевський, вони були зацікавлені.1923 року був обраний академіком ВУАН. У березні 1924 року з сім'єю переїхав до Києва. Працював професором історії в Київському державному університеті.14 квітня 1926 року Політбюро ЦК КП(б)У в постанові «Про Українську академію наук» висловилося за можливість підтримати кандидатуру Грушевського на посаду президента ВУАН. 3 жовтня 1926 року відбулося урочисте вшанування Грушевського у зв'язку з 60-літтям від дня народження та 40-літтям наукової діяльності. 12 січня 1929 року загальні збори АН СРСР обрали Грушевського дійсним членом.7 березня 1931 року Грушевський переїхав до Москви.Грушевський_Михайло_Сергійович________________________Хоча коментар:Імхо. Або по закону (всі і вся). Демократичному.Або по понятіям (де поняття в кожного власні. Ще й змінюються власником в будь-який момент. Як він схоче).