ЛАД написав:После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.
Ще до війни Зет: Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає; Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски? С чего ты это взяла? Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.
ЛАД написав: они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
За шо тогда ты кровь проливаешь? За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх? Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
Коло будинку Ц.Ради процесію зустрів уряд: члени Ради на чолі з проф. Грушевським і міністри на чолі з В. Голубовичем. Процесія спинилась. Проф. М.Грушевський промовляючи сказав приблизно так: – Dulce et decorum pro patria mori! – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну, так як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів… Якраз сьогодні, коли Ц.Рада засідала, почали зривати цього двохголового орла, цей символ самодержав’я, це пятно неволі, в якій Україна перебувала стільки віків.. Але ця операція знищення неволі не могла пройти безкровно, і кров пролилась. Щасливі ті, хто кров’ю засвідчив свою любов до рідного краю.. Слава їм і Вічний спокій! https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бій_під_Крутами_(1918)
________________________ Перебуваючи в еміграції, Грушевський, у свою чергу, мав можливість переконатися в байдужості керівників європейських країн до українських подій. Тому не дивно, що, не знайшовши підтримки на Заході, М. Грушевський, починаючи з 1920 року, шукає шляхи зближення з більшовицьким керівництвом України, пише листи С. Косіору та Х. Раковському (тодішньому голові РНК УСРР), пропонуючи їм співпрацю в разі, якщо йому буде дозволено повернутися в Україну для продовження наукової роботи. Своєю владою більшовицькі лідери ні з ким ділитися не збиралися, проте в поверненні на батьківщину такого авторитетного вченого і громадського діяча ліберально-соціалістичних поглядів, як Грушевський, вони були зацікавлені.
1923 року був обраний академіком ВУАН. У березні 1924 року з сім'єю переїхав до Києва. Працював професором історії в Київському державному університеті.
14 квітня 1926 року Політбюро ЦК КП(б)У в постанові «Про Українську академію наук» висловилося за можливість підтримати кандидатуру Грушевського на посаду президента ВУАН. 3 жовтня 1926 року відбулося урочисте вшанування Грушевського у зв'язку з 60-літтям від дня народження та 40-літтям наукової діяльності. 12 січня 1929 року загальні збори АН СРСР обрали Грушевського дійсним членом.
7 березня 1931 року Грушевський переїхав до Москви. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Грушевський_Михайло_Сергійович ________________________ Хоча коментар: Імхо. Або по закону (всі і вся). Демократичному. Або по понятіям (де поняття в кожного власні. Ще й змінюються власником в будь-який момент. Як він схоче).
fler написав:Сі Цзинпин закликав армію готуватися до війни. Повідомляється, що він відвідав бригаду ракетних військ та заявив, що "військові повинні всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам належну боєготовність". Кілька днів тому Китай провів великомасштабні навчання навколо Тайваню.
Мадам Кормышкина, шо вам тот дальний восток и ядрЁные взрывы? Ниппонцы Годзиллу выпустят и нет того Китаю...
Барабашка, я за Хазяином пуйла слежу. Про причинно-следственные связи не слышали, не?