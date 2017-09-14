ЛАД написав:После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91.
Ще до війни Зет: Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає; Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски? С чего ты это взяла? Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.
ЛАД написав: они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
За шо тогда ты кровь проливаешь? За сытость детей Гетьманцева у ЛондонАх? Кста,ты мотопехота или арта? По военке ну и щас.
Коло будинку Ц.Ради процесію зустрів уряд: члени Ради на чолі з проф. Грушевським і міністри на чолі з В. Голубовичем. Процесія спинилась. Проф. М.Грушевський промовляючи сказав приблизно так: – Dulce et decorum pro patria mori! – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну, так як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів… Якраз сьогодні, коли Ц.Рада засідала, почали зривати цього двохголового орла, цей символ самодержав’я, це пятно неволі, в якій Україна перебувала стільки віків.. Але ця операція знищення неволі не могла пройти безкровно, і кров пролилась. Щасливі ті, хто кров’ю засвідчив свою любов до рідного краю.. Слава їм і Вічний спокій! https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бій_під_Крутами_(1918)
________________________ Перебуваючи в еміграції, Грушевський, у свою чергу, мав можливість переконатися в байдужості керівників європейських країн до українських подій. Тому не дивно, що, не знайшовши підтримки на Заході, М. Грушевський, починаючи з 1920 року, шукає шляхи зближення з більшовицьким керівництвом України, пише листи С. Косіору та Х. Раковському (тодішньому голові РНК УСРР), пропонуючи їм співпрацю в разі, якщо йому буде дозволено повернутися в Україну для продовження наукової роботи. Своєю владою більшовицькі лідери ні з ким ділитися не збиралися, проте в поверненні на батьківщину такого авторитетного вченого і громадського діяча ліберально-соціалістичних поглядів, як Грушевський, вони були зацікавлені.
1923 року був обраний академіком ВУАН. У березні 1924 року з сім'єю переїхав до Києва. Працював професором історії в Київському державному університеті.
14 квітня 1926 року Політбюро ЦК КП(б)У в постанові «Про Українську академію наук» висловилося за можливість підтримати кандидатуру Грушевського на посаду президента ВУАН. 3 жовтня 1926 року відбулося урочисте вшанування Грушевського у зв'язку з 60-літтям від дня народження та 40-літтям наукової діяльності. 12 січня 1929 року загальні збори АН СРСР обрали Грушевського дійсним членом.
7 березня 1931 року Грушевський переїхав до Москви. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Грушевський_Михайло_Сергійович ________________________ Хоча коментар: Імхо. Або по закону (всі і вся). Демократичному. Або по понятіям (де поняття в кожного власні. Ще й змінюються власником в будь-який момент. Як він схоче).
fler написав:Сі Цзинпин закликав армію готуватися до війни. Повідомляється, що він відвідав бригаду ракетних військ та заявив, що "військові повинні всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам належну боєготовність". Кілька днів тому Китай провів великомасштабні навчання навколо Тайваню.
Мадам Кормышкина, шо вам тот дальний восток и ядрЁные взрывы? Ниппонцы Годзиллу выпустят и нет того Китаю...
Барабашка, я за Хазяином пуйла слежу. Про причинно-следственные связи не слышали, не?
Вы спросили, какие цели и интересы могут быть у Запада. Я вам на это и ответил. Зе в озвученном плане ни слова не говорит о границах92 (так будет точнее, т.к. не помню кто, кажется Ой+, писал, что большую часть 91 речь шла о совсем других границах). Какой план вы назовёте адекватным? Ваше мнение? Или вы тоже бесплатно не высказываетесь? Зе должен был сказать Западу: "Я согласен на рпв по сегодняшнему состоянию и ничего не требую от вас"? Запад должен предложить хоть какие-то гарантии, хоть что-то о послевоенной ситуации. Я пока никаких официальных предложений не слышал. Вполне возможно, что они есть, просто пока не озвучены открыто. Так, точно так же, что наши на что-то согласны, но пока не озвучивают это открыто.
Ви вроді розумна людина, вроді розумієте українську мову, але... Лікбез: У мене є ціль: ................ Отже відповім сам на своє питання бо відповіді від вас не дочекаєшся. Дії: 1. Україну не візьмуть в НАТО до закінчення війни - це 100%. Воюючу країну ніхто в НАТО не візьме. 2. Захід не дасть більше зброї Україні, зокрема США точно дасть менше. - це логічно випливає з попередніх дій Заходу. 3.Захід не розмістить на території України ніяких "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування" - це прям очевидно і логічно враховуючи поведінку і риторику Заходу 4.В Україні немає ніяких критичних ресурсів(окрім населення) - це я так думаю, думаю Захід теж так думає. Тому ніяких дій в цьому напрямку робитись не буде. 5.Захід не бачить якихось особливих загроз для себе з боку РФ(точно не бачить екзистенційних загроз). Тут звичайно будуть робитись якісь дії, але що це дасть Україні у її війні з РФ - я хз.
Дій чи не дій може бути багато, я просто пройшовся по пунктам "плану Перемоги". Я думав що ви хоч щось напишете що має/буде робити Захід, не дочекався. .........
... Хотя я сразу писал, что действия Запада зависят от его целей.
Так с этим никто, вроде, и не спорил. Основной вопрос - а может ли тот "план" (именно "план", а не долгие и тяжелые переговоры) повлиять на цели/действия Запада?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 20 жов, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ще раз для теоретика-фантазера Вся промисловість України - 129 млрд доларів Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів... Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів
Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати? І що за ті суми купиш?
Читати спочатку спробуй. І мізки позич. Якщо гроші нікуди вкладати для приросту, то вони куди йдуть? На споживання, в матраси, за кордон і лише частка в депозіти (в залежності від вигодності умов вкладів). І очевидно, що з такими умовами в ринку хто буде на довгострокові депозити класти?! І робочі руки за кордон тікають. З ринку. Оті підприємці 90-х з ринку входять. Бо нема розвитку.
Ти розумієш, що рішення комплексне? А не тільки фондовий ринок. Ложка. Сприятливі умови в ринку -- і дають розвиток промисловості і т.д., приток інвестицій, технологічних виробництв, рост капіталізації.
Ти рєдкій тупень... Знов вихоплюєш лише частину картини і єралашик складаєш. Тобто прибріхуєш відносно думки іншого.
Чекай покоління... Співай дурниці. А всі інші ринки ще далі вперед втечуть. Вкотре -- співай, що хоч, тільки не бреши в мій бік. Переконуй читачів до схочу. Виконуй місію. Мені пофіг. Ти ж он який час протримався не брехати в мій бік. Але знов загострення.
Я йому про Івана-він мені про барана... ТМ(с) Народна Мудрість Я про те що ВЛАСНИХ КАПІТАЛІВ МАЛО він мені що НІКУДИ ВКЛАДАТИ
1 Надіятись на когось -це втрачати власне життя. ( це про твій пасаж що я пропоную ЧЕКАТИ покоління) 2 Я пропоную РУХАТИ ВЛАСНОЮ ДУПОЮ покоління... і тоді МОЖЕ щось вийде. Ти пропонуєш ПОЧАТИ ПІСЛЯ ТОГО як ХТОСЬ СТВОРИТЬ Умови... різницю між пропозиціями - усвідомлюєш? 3 Я кажу , що кожен ХТО сьогодні ПОЧАВ для себе щось робити - той і є рушійною силою розвитку Держави. Ті ж хто чекали що прийде добрий дядя пуйло , або вуйко Сем і все зробить - ті ШКОДЯТЬ розвитку Держави А у випадках , коли вони ще й своїми заявами розслабляють навіть тих хто може сам працювати - вони шкодять в квадраті
І останнє Так , найкраще для розвитку це високопрофесійний посадовець , яким керують хороші політики , політику яких підтримує населення..... Але це в ідеалі. В реалі В населення не сформоване самим населенням бачення куди ВОНО ХОЧЕ Високопрофесійні посадовці не вміють працювати над СТВОРЕННЯМ оточення, вони вміють високопродуктивно працювати в спеціально створеному для них оточенні. Політики-це флюгери , які повертаються в той бік, в який дує населення... І якщо населення дує в протилежну сторону ( або має збочені дороговкази) то вся ідеальна конструкція йде коту під хвіст.
Але як же тоді трапляються випадки , коли з населенням без мети , продажними політиками і високопрофесіоналами які сплять і бачать як чкурнути за кордон - країни вилазять з дупи?
Все просто Є приватна ініціатива, де БАГАТО маленьких , починають створювати навколо себе оази хорошого життя...і населення яке бачить що можна жити краще- приймає правила гри тих хто створив, в якийсь момент ці розрізненні оази змикаються і в світі зявляється НОВА Держава з хорошою якістю життя для своїх громадян Потім проходить ще 2-3 покоління і ця Держава індивідуалів, починає роздавати ложки, бо казан настільки повний, що якщо не роздати то все одно розхлюпається через вінця.
ППС те що перша приватна ініціатива - це ДОБРОВОЛЬЦІ в воєнкоматах 24-02-2022 року, а до цього загони Майданівців в 2014. Це ж не можновладці все організували Це НАСЕЛЕННЯ яке РОЗУМІЛО Для нас ніхто крім нас , краще не зробить.
budivelnik написав:Ще раз для теоретика-фантазера Вся промисловість України - 129 млрд доларів Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів... Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів
Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати? І що за ті суми купиш?
Читати спочатку спробуй. І мізки позич. Якщо гроші нікуди вкладати для приросту, то вони куди йдуть? На споживання, в матраси, за кордон і лише частка в депозіти (в залежності від вигодності умов вкладів). І очевидно, що з такими умовами в ринку хто буде на довгострокові депозити класти?! І робочі руки за кордон тікають. З ринку. Оті підприємці 90-х з ринку входять. Бо нема розвитку.
Ти розумієш, що рішення комплексне? А не тільки фондовий ринок. Ложка. Сприятливі умови в ринку -- і дають розвиток промисловості і т.д., приток інвестицій, технологічних виробництв, рост капіталізації.
Ти рєдкій тупень... Знов вихоплюєш лише частину картини і єралашик складаєш. Тобто прибріхуєш відносно думки іншого.
Чекай покоління... Співай дурниці. А всі інші ринки ще далі вперед втечуть. Вкотре -- співай, що хоч, тільки не бреши в мій бік. Переконуй читачів до схочу. Виконуй місію. Мені пофіг. Ти ж он який час протримався не брехати в мій бік. Але знов загострення.
Я йому про Івана-він мені про барана... ТМ(с) Народна Мудрість Я про те що ВЛАСНИХ КАПІТАЛІВ МАЛО він мені що НІКУДИ ВКЛАДАТИ
вы там в обоих фразах "в стране (в гривне)" потеряли...
_hunter написав:вы там в обоих фразах "в стране (в гривне)" потеряли...
Не зрозумів - поясніть
В этой стране инвестировать особо не во что. Поэтому все, у кого такая необходимость возникла - уже давно инвестируют во внешние фондовые рынки. У кого капитал поменьше - покупают недвигу, хранят валютные 'матрассы"... Все это не отображается что в депозитах что во внебанковских гривнах.
Давайте по порядку Нехай в експортні можливості(сільське господарство, металургія ) - інвестують олігархи...не чіпаємо
Але навколо кожного з нас, є море недопрацьованого, куди можна і ТРЕБА інвестувати незначні а значить і не цікаві ( по міркам Заходу) сумми. Це від покращення якості власного житла( обєм інвестицій які може проковтнути цей ринок сотні мільярдів гривень тільки на утеплення ) Водопостачання/каналізація в селах Переробка первинно сільськогосподарської сировини в напів-фабрикати , або кінцеві споживчі товари...
І ще море інших які не змінюючи зовнішній баланс і не потребуючи зовнішнього інвестування - створює прошарок середнього класу. Давайте далеко ходити не будемо
Навіть вкидання пуйлом грошей в війну-створює споживчий попит всеридині населення...
То невже у нас, після того як проведуть роботи з утеплення 7 млн неутеплених квартир/будинків , чи зроблять водопровід/каналізацію в 3 млн сільських будинків - не зявиться НОВИЙ ОБЄМ РИНКУ ?
Тобто бідний сам приклеїть ( перед цим зібравши гроші на матеріали, працюючи в бригаді по приклеюванню для багатших) багатший створить бригаду багатий-створить виробництво необхідне для створення матеріалів...
Такий собі Барон Мюнхаузен, який витягає сам себе з чуба з болота.. При цьому всі ланцюжки проводячи роботи створюють додану вартість а значить в них виникає податкове навантаження, а податки це витрати бюджету на пенсіонерів і бюджетників. б
d44 написав:не в захист прокурорів, але ж пенсія по інвалідності копієчна, за що такі гроші?
коли призначають пенсію під час виконання службових обов’язків там інші прайси. це вам не гражданка. навіть УБД можуть дати тим хто на фронті ні дня не був.
Та запросто. Не просто можуть, а й дають...
Це, мабуть, розтяжне поняття:
Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил)
Хоча різниця велика. Нуль -- це й автоматні бої, і міномети криють, і танки, і арта, і дрони вже гудуть постійно (позмінно...). За 1-2км -- вже спокійніше. За 10км не кожен дрон і залетить. Тому доволі дивно на яких підставах убд видають за 20-30км... 🤔
і про війни в цілому Дивує, що навіть у ХХІст. на війні нема розробок, які би розганяли протиборчі строни. Якийсь стійкий аерозоль з блювотними/проносними і т.д. властивостями. Аби не переносився вітром, а стійко й надовго осідав на якійсь місцевості. Не смертельний, але аби надійно й надовго відбивав у всіх бажання бойових зіткнень. Не хімічна зброя, а хімічний замирювач.
Чи бояться, що потім хтось розпилить у містах і вижене звідти людей? 🤔