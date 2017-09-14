Додано: Нед 20 жов, 2024 09:40

detroytred написав: budivelnik написав: Ще раз для теоретика-фантазера

Вся промисловість України - 129 млрд доларів

Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів...

Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів



Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати?

І що за ті суми купиш? Ще раз для теоретика-фантазераВся промисловість України - 129 млрд доларівВся готівка за межами банків - 19 млрд доларів...Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларівДятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати?І що за ті суми купиш?

Читати спочатку спробуй.

І мізки позич.

Якщо гроші нікуди вкладати для приросту, то вони куди йдуть?

На споживання, в матраси, за кордон і лише частка в депозіти (в залежності від вигодності умов вкладів).

І очевидно, що з такими умовами в ринку хто буде на довгострокові депозити класти?!

І робочі руки за кордон тікають. З ринку. Оті підприємці 90-х з ринку входять. Бо нема розвитку.



Ти розумієш, що рішення комплексне?

А не тільки фондовий ринок. Ложка.

Сприятливі умови в ринку -- і дають розвиток промисловості і т.д., приток інвестицій, технологічних виробництв, рост капіталізації.



Ти рєдкій тупень...

Знов вихоплюєш лише частину картини і єралашик складаєш.

Тобто прибріхуєш відносно думки іншого.



Чекай покоління... Співай дурниці.

А всі інші ринки ще далі вперед втечуть.

Вкотре -- співай, що хоч, тільки не бреши в мій бік. Переконуй читачів до схочу. Виконуй місію. Мені пофіг.

Ти ж он який час протримався не брехати в мій бік. Але знов загострення. Читати спочатку спробуй.І мізки позич.Якщо гроші нікуди вкладати для приросту, то вони куди йдуть?На споживання, в матраси, за кордон і лише частка в депозіти (в залежності від вигодності умов вкладів).І очевидно, що з такими умовами в ринку хто буде на довгострокові депозити класти?!І робочі руки за кордон тікають. З ринку. Оті підприємці 90-х з ринку входять. Бо нема розвитку.Ти розумієш, що рішення комплексне?А не тільки фондовий ринок. Ложка.Сприятливі умови в ринку -- і дають розвиток промисловості і т.д., приток інвестицій, технологічних виробництв, рост капіталізації.Ти рєдкій тупень...Знов вихоплюєш лише частину картини і єралашик складаєш.Тобто прибріхуєш відносно думки іншого.Чекай покоління... Співай дурниці.А всі інші ринки ще далі вперед втечуть.Вкотре -- співай, що хоч, тільки не бреши в мій бік. Переконуй читачів до схочу. Виконуй місію. Мені пофіг.Ти ж он який час протримався не брехати в мій бік. Але знов загострення.

Я йому про Івана-він мені про барана... ТМ(с) Народна МудрістьЯ про те що ВЛАСНИХ КАПІТАЛІВ МАЛОвін мені що НІКУДИ ВКЛАДАТИ1 Надіятись на когось -це втрачати власне життя.( це про твій пасаж що я пропоную ЧЕКАТИ покоління)2 Я пропоную РУХАТИ ВЛАСНОЮ ДУПОЮ покоління... і тоді МОЖЕ щось вийде.Ти пропонуєш ПОЧАТИ ПІСЛЯ ТОГО як ХТОСЬ СТВОРИТЬ Умови...різницю між пропозиціями - усвідомлюєш?3 Я кажу , що кожен ХТО сьогодні ПОЧАВ для себе щось робити - той і є рушійною силою розвитку Держави.Ті ж хто чекали що прийде добрий дядя пуйло , або вуйко Сем і все зробить - ті ШКОДЯТЬ розвитку ДержавиА у випадках , коли вони ще й своїми заявами розслабляють навіть тих хто може сам працювати - вони шкодять в квадратіІ останнєТак , найкраще для розвитку цеАле це в ідеалі.В реаліВ населення не сформоване самим населенням бачення куди ВОНО ХОЧЕВисокопрофесійні посадовці не вміють працювати над СТВОРЕННЯМ оточення, вони вміють високопродуктивно працювати в спеціально створеному для них оточенні.Політики-це флюгери , які повертаються в той бік, в який дує населення...І якщо населення дує в протилежну сторону ( або має збочені дороговкази) то вся ідеальна конструкція йде коту під хвіст.Але як же тоді трапляються випадки , коли з населенням без мети , продажними політиками і високопрофесіоналами які сплять і бачать як чкурнути за кордон - країни вилазять з дупи?Все простоЄ приватна ініціатива, де БАГАТО маленьких , починають створювати навколо себе оази хорошого життя...і населення яке бачить що можна жити краще- приймає правила гри тих хто створив, в якийсь момент ці розрізненні оази змикаються і в світі зявляється НОВА Держава з хорошою якістю життя для своїх громадянПотім проходить ще 2-3 покоління і ця Держава індивідуалів, починає роздавати ложки, бо казан настільки повний, що якщо не роздати то все одно розхлюпається через вінця.ППСте що перша приватна ініціатива - це ДОБРОВОЛЬЦІ в воєнкоматах 24-02-2022 року, а до цього загони Майданівців в 2014.Це ж не можновладці все організувалиЦе НАСЕЛЕННЯ яке РОЗУМІЛОДля нас ніхто крім нас , краще не зробить.