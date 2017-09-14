Додано: Нед 20 жов, 2024 10:46

_hunter написав: ROI такой "инвестиции" - в валюте, естественно - можете прикинуть. ROI такой "инвестиции" - в валюте, естественно - можете прикинуть.

Ви не зрозуміли суть моєї дискусії з такими як лад чи дейтройт....1 Вони заявляють що в країні є що ділити і тому треба прийняти закони які дозволять забрати в багатих на користь бідніших і це створить стимул до розвитку2 Я противник підходу описаного в п1, по тій простій причині, що на мою думку в країні НІЧОГО ділити.В нас дуже мало СТВОРЮЄТЬСЯ, а тому спочатку треба пояснити(змусити/стимулювати) більше СТВОРЮВАТИ3 Так як багатих пояснювати/змушувати/стимульовувати - не треба, хай самі розбираються, то вирішити проблему недостатності виробництва, можна підганяючи бідних.4 Це підганняня бідних не повинно бути чимось типу обіцянки комуняк-працюйте і буде колись щастя...Населення такому вже не повірить , як мінімум два рази вже опеклось.Тому єдиноможливим виходом це пояснення як населення повинно почати збагачувати саме себе вже і сьогодні... А для покращення продуктивності праці(єдиний спосіб стати багатшим для бідного) є інвестиції у інструменти або навики, які ВІДРАЗУ дають віддачу..тобто покращують життя того хто зрушив дупу з місця.5 Таких буде не багато ( в кожному поколінні 5-10% ) але якщо рух піде в потрібному напрямку то за 2 покоління зявиться прошарок середнього класу в 30% і тоді вже не треба буде пояснювати люмпенам..Тоді люмпен сам буде вибирати - підняти дупу і жити так як сусід( в теплій хаті з телевізором і холодильником і так далі ) чи жити в коробці з під холодильника яку сусід викинувА Ваші проблеми з роє... люмпенів не цікавлять і не зрозумілі.